દરીયામાં છલાંગો મારતી ડોલ્ફીન મૃત હાલતમાં મળી, તળાજાના દરીયા કાંઠેથી મળ્યો મૃતદેહ

તળાજાના દરીયા કાંઠેથી એક ડોલ્ફીન માછલીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે, જેના પગલે પ્રકૃતિપ્રેમીઓમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે.

દરીયામાં છલાંગો મારતી ડોલ્ફીન મૃત હાલતમાં મળી
દરીયામાં છલાંગો મારતી ડોલ્ફીન મૃત હાલતમાં મળી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 4:19 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના દરીયામાં ડોલ્ફીન જોવા મળતા પ્રકૃતિપ્રેમીઓમાં આનંદ છવાયો હતો. પરંતુ એક ડોલ્ફીન મૃત હાલતમાં જોવા મળતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓમાં ભારે નિરાશા અને શોકની લાગણી પ્રસરાવી દીધી છે. માનવીની મિત્ર કહેવાતી ડોલ્ફિનના મૃત્યુ બાદ હવે તેના મૃતદેહને પીએમ અર્થે મોકલાયો છે અને ત્યાર બાદ જ તેના મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે.

ડોલ્ફિનનું મૃત્યુનું કારણ જાણવા કવાયત

ભાવનગર જિલ્લાના દરીયાકાંઠો 110 km લાંબો દરીયા કાંઠો છે. જો કે ઘણા સમયથી ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા, તળાજા વગેરે દરીયામાં ડોલ્ફિન જોવા મળે છે. પરંતુ બે દિવસ પહેલા જ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના એક ગામના દરીયા કાંઠે દરીયામાં દેખાતી ડોલ્ફીન દરીયા કાંઠે મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. જેને પગલે વન વિભાગ દ્વારા ડોલ્ફિનના મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જો કે ઘટના બાદ ડોલ્ફિનનું મૃત્યુનું કારણ શું છે તે સામે આવી શક્યું નથી.

ડોલ્ફિનનું મૃત્યું દરિયામાં થયાનું અનુમાન
ડોલ્ફિનનું મૃત્યું દરિયામાં થયાનું અનુમાન (Etv Bharat Gujarat)

દરિયામાં જોવા મળે છે અનેક ડોલ્ફિન

ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘાના દરીયામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં અનેક વખત ડોલ્ફિન જોવા મળી છે. માત્ર એક નહીં પરંતુ બેથી વધુ ડોલ્ફિન જોવા મળી હતી. ત્યારથી કહેવાયું હતું કે, ઘોઘા તાલુકો અને ભાવનગર જિલ્લાના દરીયાકાંઠો ડોલ્ફિન માટે ક્યાંક રહેણાંકનું સ્થળ બનતો જાય છે. જો કે તેના વીડિયો પણ અગાઉ સામે આવેલા હતા. આમ ભાવનગર જિલ્લામાં દરીયાકાંઠા ઉપર ડોલ્ફિનનો વસવાટ જોવા મળે છે એટલે કે ડોલ્ફિન પણ એક ભાવનગર જીલ્લાનું દરીયાઈ સમુદ્રી પ્રાણી બનતું જાય છે.

મૃત હાલતમાં મળી આવી ડોલ્ફિન

ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના દરીયાકાંઠા ઉપર આવેલા પાદરી ગામના દરીયાકાંઠે એક ડોલ્ફિન મૃત હાલતમાં તણાઈ આવી હતી. જેને પગલે ભાવનગરના વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. તળાજા તાલુકાના વનવિભાગના RFO આર.આઈ.જાંજવડીયાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ડોલ્ફિન બે દિવસ પહેલા પાદરી ગામના દરીયાકાંઠે મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. ડોલ્ફીન પ્રાથમિક રીતે પુખ્ત વયની હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. જોકે તેને બાદમાં પીએમ અર્થે મોકલવામાં આવી છે. હાલમાં તેના મૃત્યુનું કારણ કહી શકાય નહીં. પરંતુ પીએમ રીપોર્ટ આવ્યા બાદ તેના મૃત્યુનું કારણ સામે આવી શકે છે.

ડોલ્ફિનનું મૃત્યુ દરિયામાં થયું હોવાનું અનુમાન

પાદરી ગામે મળી આવેલી મૃત ડોલ્ફિનને લઈને આર.આઈ.જાંજવડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ડોલ્ફિનનું શરીર જોઈને પ્રાથમિક કોહવાઈ ગયેલું લાગે છે. જો કે ડોલ્ફિનનું દરીયામાં જ મૃત્યું ઘણા સમય પહેલા થયું હોય અને ત્યારબાદ તે દરીયાકાંઠે તણાઈને આવી હોય તેવું પ્રાથમિક લાગી રહ્યું છે. જેના કારણે તેના શરીરના ઉપરના ભાગની ચામડી નીકળી ગઈ છે, જેને આપણે સાદી ભાષામાં લાંબા સમયના મૃત્યુ બાદ શરીર ઉપરથી કોહવાય ગયા બાદ ચામડી દરેક જીવની નીકળી જતી હોય છે, તે પ્રકૃતિ પ્રમાણે ડોલ્ફિનનો મૃતદેહ મળ્યો છે. જો કે સત્ય મૃત્યુનું કારણ પીએમ રીપોર્ટ ડોલ્ફિનના આવ્યા બાદ જાણી શકાશે.

