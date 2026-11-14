શું બિનવારસી ડેડબોડીઓનું પણ હબ છે અમદાવાદ ? રોજેરોજ મળી આવતી બિનવારસી લાશો ચિંતાનો વિષય
ઈટીવી ભારતની ટીમે અમદાવાદ વિવિધ સ્મશાનગૃહોની મુલાકાત લીધી અને તેમની પાસેથી માહિતી એકઠી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો જેમાં ચિંતાજનક અને ચોંકાવનારી બાબતો સામે આવી છે.
Published : November 14, 2026 at 1:43 PM IST
અમદાવાદઃ પ્રગતિશીલ ગુજરાતની એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે, રાજ્યમાંથી મોટી સંખ્યામાં બિનવારસી મૃતદેહો એટલે કે ડેડ બોડી મળીઓ મળી આવે છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને મેટ્રો શહેર અમદાવાદમાં બિનવારસી ડેડ બોડી મળવાનો આંકડો ખુબ મોટો અને ચોંકાવનારો છે.
અમદાવાદમાં કુલ 24 સ્મશાન ગૃહ આવેલા છે. અને આખા અમદાવાદમાંથી દરોજ્જ 1 મૃતદેહ મળી આવે છે. એટલે મહિનાની 30 જેટલી ડેડ બોડી સ્મશાન ગૃહમાં આવે છે.
ઈટીવી ભારતની ટીમે જાણી હકિકત
હવે આ એક ચિંતાજનક બાબત છે કે આટલી બધી ડેડ બોડી ક્યાંથી આવે છે ? શું ખરેખરમાં આટલા બધા લોકોના કોઈ વારસદાર જ નથી હોતા ? પ્રશ્ન હવે એ થાય છે કે શું આ મૃત્યુ પામનાર લોકો સાચે જ બિનવારસી હોય છે? શું તેઓ કોઈ ગુનાનો ભોગ બનેલા હોય છે? કે પછી સાચે જ લાવારિસ લોકો હોય છે ?. આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે ઈટીવી ભારતની ટીમે હકિકત જાણવા અને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ચેક કરવા માટે અમદાવાદના અલગ અલગ સ્મશાન ગૃહોની માહિતી મેળવી અને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે મહિનામાં કેટલી ડેડ બોડી અંતિમ સંસ્કાર માટે આવે છે ?
7 દિવસમાં બિનવારસી મૃતદેહના વારસદાર ન મળે તો અંતિમસંસ્કાર
એશિયાની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોલીસ ડેડ બોડી લઈને આવે છે અને સિવિલ હોસ્પિટલન પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં આ બોડી મૂકવામાં આવે છે. પોલીસને જ્યારે આવી બિનવારસી ડેડ બોડી મળી આવે ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેની ઓળખ કરવા માટે ફોટા, ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવે છે. જો 7 દિવસ સુધી આ ડેડીબોડીના કોઈ વારસદાર ન મળે, તો આવી બોડીને બિનવારસી ગણાવીને અમદાવાદના અલગ અલગ સ્મશાન ગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે.
સ્મશાનગૃહોમાં દરોજ્જ આવતા બિનવારસી મૃતદેહો
ઈટીવી ભારતની ટીમે અમદાવાદના એક સ્મશાનમાં એ જાણવા માટે પહોંચ્યા કે સાચે જ દરોજ્જ અથવા મહિને અહીં કેટલી બિનવારસી ડેડ બોડી આવે છે ? તો સ્મશાન ગૃહમાં કામ કરતા એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે મોટી સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી રાત્રે 12 વાગ્યા પછી એક ગાડી આવે છે જે કોઈ દિવસ અઠવાડિયે એક વાર આવે છે અને તેમાંથી પેક કરેલી બોડી અહીંયા સ્મશાન ગૃહમાં મૂકી જાય છે, આમ મહિને અંદાજે 30 જેટલી ડેડ બોડી આવે છે. અને અમે તે બોડી કોણ મૂકવા આવ્યું છે તેનું નામ લખીએ છીએ અને બોડી પુરુષ છે કે મહિલાની તેનું નામ ના હોય તો અજાણ્યો પુરુષ કે અજાણી મહિલા લખીને પહોંચ આપીએ છીએ.
આમ ઈટીવી ભારતની ટીમ બીજા સ્મશાન ગૃહમાં પહોંચી તો ત્યાં પણ એક કર્મચારી હાજર હતા તેમણે કહ્યું કે, મહિનામાં અમુક દિવસે સિવિલ હોસ્પિટલ માંથી ગાડી આવે છે અને અહીંયા વાડજ સ્મશાન ગૃહમાં અંતિમ સંસ્કાર માટે બોડી મૂકી જાય છે. મહિને અંદાજે 15 જેટલી બિનવારસીમાં ડેડ બોડી આવતી હોય છે.
આમ જોવા જઈએ તો મહિને અને વર્ષે અનેક લોકોની બિનવારસીમાં ડેડ બોડી મળી આવે છે અને તેના કોઈ વારસદાર નથી હોતા એટલે પોલીસ તેને સિવિલ હોસ્પિટલમાં મૂકી આવે છે અને પોલીસ અને સિવિલ હોસ્પિટલ નો સ્ટાફ સાથે મળીને આ બિનવારસી ડેડ બોડીનો અંતિમ સંસ્કાર કરતા હોય છે.
જોકે, ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં જો આટલી મોટી સંખ્યામાં બિનવારસીમાં માણસોની ડેડ બોડી મળી આવતી હોય તો આ એક ગંભીર નહીં પરંતુ ચિંતાજનક બાબત છે.
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