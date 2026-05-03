ETV Bharat / state

વૃદ્ધાની હત્યા કરી પગ કાપી ચાંદીના કડલાં લૂંટનારા નરાધમો ઝડપાયા, ઈકો કારના હપ્તા ભરવા આચર્યું હતું કૃત્ય

છેલ્લા એક મહિનાથી વૃદ્ધાના કડલાં પર નજર રાખીને બેઠા હતા હત્યારાઓ

છેલ્લા એક મહિનાથી વૃદ્ધાના કડલાં પર નજર રાખીને બેઠા હતા હત્યારાઓ
છેલ્લા એક મહિનાથી વૃદ્ધાના કડલાં પર નજર રાખીને બેઠા હતા હત્યારાઓ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

છોટાઉદેપુર: નસવાડી તાલુકામાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક ક્રૂર ઘટના સામે આવી છે. ગઢબોરીયાદ ગામે એક વૃદ્ધ મહિલાની નિર્દયી હત્યા કરીને તેમના પગ કાપી ચાંદીના કડાં લૂંટનાર બે આરોપીઓને એલસીબી અને નસવાડી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યા છે. જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી ચાંદીના બે કડાં કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, નસવાડી તાલુકાના ગઢબોરીયાદ ગામે રહેતાં દશરીબેન ભીમાભાઇ ભીલ પોતાના કાચા ઝૂંપડામાં એકલાં હતાં, તે દરમિયાન નસવાડી તાલુકાના ધોળી કોતરડી ગામના રહેવાસી રણજીતભાઇ ઉર્ફે રંગો વિનુભાઈ ભીલ (ઉંમર 27 વર્ષ) અને ખડકિયા ગામના વિપીનભાઈ કચરાભાઈ ભીલ (ઉંમર 56 વર્ષ) બંનેએ મળીને પૂર્વ આયોજન સાથે આ ભયાનક ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો.

આરોપીઓ વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં ઘૂસી ગયા અને મહિલાની હત્યા કરી દીધી. ત્યારબાદ માત્ર ચાંદીના કડાં લૂંટવા માટે તેમણે ક્રૂરતાની તમામ હદો પાર કરી દીધી. મહિલાના પગમાં પહેરેલા અંદાજે એક કિલો વજનના ચાંદીના કડાં કાઢવા માટે આરોપીઓએ તેમના પગ કાપી નાખ્યા હતા. આ ઘટના સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને આક્રોશ ફેલાવનાર સાબિત થઈ છે.

છેલ્લા એક મહિનાથી વૃદ્ધાના કડલાં પર નજર રાખીને બેઠા હતા હત્યારાઓ (ETV Bharat Gujarat)
ઘટનાની જાણ થતાં જ નસવાડી પોલીસ અને એલસીબી ટીમ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી અને આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને માનવ સૂત્રોની મદદથી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ ગુનો કબૂલ કર્યો હતો.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ લૂંટેલા ચાંદીના કડાં નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકાના નામલપુર ગામે છુપાવી રાખ્યા હતા, જેથી તેઓ તેને વેચી શકે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને બંને કડાં કબ્જે કરી લીધા છે.

આ કેસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી છે કે, આરોપીઓએ ફાઇનાન્સ પર ઈકો કાર ખરીદી હતી અને તેના હપ્તા ભરવામાં અસમર્થ રહેતા તેઓ આર્થિક સંકટમાં ફસાયા હતા. હપ્તા બાકી રહેતા, લાલચમાં આવી તેમણે લૂંટ કરવાનો ઇરાદો બનાવ્યો હતો. તપાસ મુજબ, આરોપીઓ છેલ્લા એક મહિનાથી આ વૃદ્ધ મહિલાને નિશાન બનાવીને લૂંટ અને હત્યાનો પ્લાન ઘડી રહ્યા હતા. અંતે તેઓએ પોતાની યોજના અમલમાં મૂકી અને આ નિર્દયી હત્યા કરી હતી.

આ ઘટનાના ખુલાસા બાદ ગઢબોરીયાદ ગામ સહિત સમગ્ર નસવાડી તાલુકામાં લોકોમાં ભારે રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ માંગ ઉઠાવી છે કે આરોપીઓને જાહેરમાં વરઘોડો કાઢીને લોકોને ઓળખાણ કરાવવામાં આવે, જેથી આવા ગુનાઓ સામે સમાજમાં ડર ઉભો થાય અને ભવિષ્યમાં કોઈ આ પ્રકારની હિંમત ન કરે. પોલીસે હાલમાં બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરીને તેમના હત્યા, લૂંટ અને લૂંટના ઈરાદે ઘરમાં ઘૂંસવા બાબતેની કલમો લગાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાથે જ આ ઘટનાને લઈ વધુ તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NASVADI LOOT AND MURDER
OLD LADY MURDER
CHHOTA UDEPUR
CRIME NEWS
NASVADI LOOT AND MURDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.