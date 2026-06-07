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ભાવનગરમાં વેન્ડર ઝોન હોવા છતાં લારીઓ કેમ રસ્તા પર ઉભી રહે છે ? મનપા તંત્ર સાથે શું પડ્યો વાંધો ?

ભાવનગરની મુખ્ય બજારમાં લારી ધારકો પર દબાણ સેલ કડકાઈ પૂર્વક જપ્તીની કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. રોજનું રળીને રોજનું ખાતા લારી ધારકોએ આખરે તંત્રને રજુઆત કરી

ભાવનગરમાં લારી ધારકોની મનપા તંત્રને રજૂઆત
ભાવનગરમાં લારી ધારકોની મનપા તંત્રને રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 9:14 AM IST

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ભાવનગર: શહેરના મુખ્ય બજારમાં લારી વાળાઓ જાહેર રસ્તા ઉપર ઉભા રહે છે, અને મહાનગરપાલિકા રસ્તાને નડતરરૂપ હોવાથી લારીઓ જપ્ત કરીને કાર્યવાહી કરે છે. જેની અસર હાલમાં એવી હતી કે લારીધારકો સાથે કોંગ્રેસ મહાનગરપાલિકા વિરોધ કરવા પહોંચી ગયું. સવાલ એ છે કે વેન્ડર ઝોન હોવા છતાં પણ લારીધારકો કેમ ત્યાં જતા નથી. આ બાબતે ઇટીવી ભારતે વેન્ડર ઝોનની સ્થિતિ જાણીને લારીધારકો સાથે વાતચીત કરી હતી. શું કામ નથી જતા વેન્ડર ઝોનમાં તેના કારણો સામે આવ્યા છે.

કોંગ્રેસ સાથે લારી ધારકોએ કમિશનરને ઘેર્યા હતા

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં એક દિવસ પૂર્વે કોંગ્રેસ લારીધારકો ગલ્લાવાળાઓની સાથે રજૂઆત કરવા પહોંચી ગયો હતો. ગરીબ લોકોને રોજીરોટી મેળવવાનો હક હોવાથી મહાનગરપાલિકાએ રજુઆતને આક્ષેપ સાથે કોંગ્રેસ અને લારી ધારકોએ રજૂઆત કરી હતી.આ સમયે હાજર કમિશનર નહીં હોવાથી ડેપ્યુટી કમિશનરની મુલાકાત કરી પરંતુ સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નહિ. આથી નીચે અંતમાં કમિશનર આવી જતા તેને ઘેરીને લારીધારકો અને કોંગ્રેસે રજૂઆત કરી હતી. જો કે ત્યારબાદ લારી ધારકોને હળવાશ ભર્યો નિર્ણય મળ્યો હતો કે સીટી બસને અડચણરૂપ થાય નહિ તેમ જાહેર રસ્તા ઉપર લારી રાખવામાં આવે નહીં. ઈટીવીએ લારીધારકો આખરે વેન્ડર ઝોનમાં કેમ નથી જતા તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

રોડ-રસ્તા પર લારીધારકોનો વેપાર
રોડ-રસ્તા પર લારીધારકોનો વેપાર (Etv Bharat Gujarat)

વેન્ડર ઝોન છે તો રસ્તા પર કેમ લારી ધારકો

મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પાથરણાવાળા, લારીવાળા માટે વેન્ડર ઝોન બનાવેલા છે. ઇટીવી ભારતે ગંગાજળિયા તળાવ મુખ્ય બજાર હોવાથી ત્યાં લારી ધારકોનો હોબાળો વારંવાર થતો હોવાને પગલે ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તારમાં સ્થળ ચકાસણી કરી હતી. મલ્ટીપ્લેક્સ પાર્કિંગના બિલ્ડિંગની બાજુમાં વિશાળ જગ્યામાં વેન્ડર ઝોન જાહેર કરેલો છે ત્યાં કેટલીક વર્ષોથી બંધ પડેલી કેબીનો જોવા મળી હતી તો બીજી તરફ રિક્ષાચાલકોએ સ્ટેન્ડ બનાવી લીધું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. સ્થાનિક શખ્સે જણાવ્યું હતું કે અહીંયા આ લારીઓ ચાલુ નથી તેવી ઘણા સમયથી બંધ હાલતમાં ગોઠવી દેવામાં આવેલી છે. મતલબ જગ્યા રીઝર્વ કરી લેવાઈ હતી.

રોડ-રસ્તા પર લારીધારકોનો વેપાર
રોડ-રસ્તા પર લારીધારકોનો વેપાર (Etv Bharat Gujarat)

લારી ધારકોએ વ્યક્ત કરી વેન્ડર ઝોન પગલે સમસ્યા

ઇટીવી ભારતે ઘોઘાગેટ ચોકમાં જાહેરમાં રસ્તા ઉપર લારી લઈને ઉભેલા લારી ધારકો સાથે વાતચીત કરી હતી. જો કે લારીઓને રોડની અંદરની તરફ રાખીને પોતાનો ધંધો ચલાવતા લારી ધારકે ઇટીવી ભારત સાથેની વાતચીતમાં વેન્ડર ઝોન વિશે સમસ્યા જણાવી હતી. જેમાં રાજુભાઈ નામના લારી ધારકે જણાવ્યું હતું કે આ તકલીફ એવી રીતની છે કોઈ ધંધો થાય નહીં. આ બધું શાકભાજી બકાલુ ફ્રુટ રાંધ્યું ધાન ગણાય. એક્ચ્યુલી એવું છે રોજનું રળીને રોજનું ખાવાવાળા. આજે માલ પડતર થઈ જાય તો ગરાગ કોઇ પૈસા આપે નહિ. કહેવત છે કમાવાના બે પૈસા હોવા જોઈએ ત્યાં ગુમાવવા પડે.

લારીધારકોનો પ્રશ્ન
લારીધારકોનો પ્રશ્ન (Etv Bharat Gujarat)

વેન્ડર ઝોન જેવું લાગે જ નહી અને મહિલાઓ આવે નહી

લારી ધારકોને જાહેર રસ્તા ઉપર ઉભા રહેવા પાછળનું કારણ શું છે તે જાણવા માટે ઈટીવી ભારતે વધુ એક લારીધારક ફિરોજભાઈ સાથે વાત કરી હતી. ફિરોજભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ત્યાં કોઈ ગરાગ ન આવે. ત્યાં એવું છે ગરાગ ન આવે અને વેન્ડર જોન લાગે પણ નહીં અને લોકોને ખબર પડે પણ નહીં. તમે ત્યાં નજર નાખજો તો તમને પણ ખબર પડશે. ત્યાં બધી જાતના લોકો આવે છે ત્યાં લેડીઝ કસ્ટમર આવી શકે નહીં.

લારી ધારકોએ આખરે તંત્રને રજુઆત કરી
લારી ધારકોએ આખરે તંત્રને રજુઆત કરી (Etv Bharat Gujarat)

શહેરમાં વેન્ડર ઝોન પગલે મહાનગરપાલિકાના પ્રયાસ

વેન્ડર ઝોન માટે ઇટીવી ભારતે મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ અધિકારી સાથે વાત કરી હતી. એસ્ટેટ અધિકારી કૃણાલસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાની હદ વિસ્તારમાં છ જેટલા વેન્ડર ઝોન કાર્યરત છે. જેમાં સંસ્કાર મંડળ પાસે છે સિંધુનગર પાસે છે રામ મંત્ર મંદિર પાસે છે આતાભાઇ ચોક પાસે છે ગંગાજળિયા તળાવમાં છે વૃદ્ધાશ્રમ પાસે છે. જેમાં સંસ્કાર મંડળ સિંધુનગર કાર્યરત છે વૃદ્ધાશ્રમ પાસે પણ કાર્યરત છે. રામ મંત્ર મંદિર અને ગંગાજળિયા તળાવમાં અમે ઘણી સમજાવટ કરી પરંતુ લારીધારકો અને શાકભાજી વેચનારાઓ ત્યાં જતા નથી. અમે ત્યાં જોઈતી સુવિધાઓ પણ આપવા માટે તૈયાર છીએ પણ આ લોકો તૈયાર થતા નથી.

  1. ભાવનગર: દબાણ હટાવ સેલની કાર્યવાહી સામે લારી ધારકો સાથે કોંગ્રેસે કર્યો મનપા કચેરીનો ઘેરાવ
  2. ઘર સુધી પહોંચતા પાણીનું શુદ્ધિકરણ કેમ થાય છે? ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 2600 કિમી નેટવર્ક અને દર 15 દિવસે થતા 4 રિપોર્ટની અંદરની વાત

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BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
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