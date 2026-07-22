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રાહુલ ગાંધીની અટકાયતના વિરોધમાં કોંગ્રેસ આક્રમક, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કર્યુ પ્રદર્શન

દિલ્હીમાં પીએમ નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત અસંખ્ય કોંગ્રેસના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન, કાર્યકરોની કરાઈ અટકાયત
રાજકોટમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન, કાર્યકરોની કરાઈ અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 7:39 AM IST

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રાજકોટ: દિલ્હીમાં પીએમ નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જેને લઈને કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ત્યારે ગઈકાલે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા અને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચાર કર્યા. રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને આગેવાનો જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે એકઠા થયા હતા. તેમના હાથમાં રાહુલ ગાંધીના ફોટા, તિરંગા અને પ્લે કાર્ડ હતા. જેમાં "રાહુલ ગાંધીને મુક્ત કરો", "લોકશાહી બચાવો" જેવા સૂત્રો લખેલા હતા.

રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ જોરદાર સૂત્રોચાર કર્યા અને રાહુલ ગાંધીની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી. પ્રદર્શન દરમિયાન ટ્રાફિકને અસર ન થાય તે માટે કાર્યકરો રોડની સાઈડમાં જ ઉભા રહ્યા હતા.કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધી દેશના મુદ્દાઓને સંસદ અને રોડ પર ઉઠાવે છે. જનતાનો અવાજ બનવાથી સરકાર ગભરાઈ ગઈ છે અને રાજકીય દ્વેષથી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પંચાયત ચોક અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. DCP, PI સહિતનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે હાજર રહ્યો હતો.પોલીસે શરૂઆતમાં કાર્યકરોને શાંતિપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શન કરવાની સૂચના આપી હતી. લગભગ અડધા કલાક સુધી ચાલેલા પ્રદર્શન બાદ કાર્યકરોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિખેરાઈને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો.

નવી દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા કથિત લાઠીચાર્જ અને ત્યારબાદ પાર્ટીના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતને લઈને આસામની રાજધાની ગુવાહાટીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

દિલ્હી પોલીસ દ્વારા રાહુલ ગાંધી સહિત કોંગ્રેસ નેતાઓની અટકાયત સામે મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજય રાયે લખનૌમાં પાર્ટી નેતાઓની અટકાયત સામે વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમણે કહ્યું, "આ સંપૂર્ણપણે અલોકતાંત્રિક છે. સરકાર સરમુખત્યારશાહી પર ટકી છે, અને અમારા નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું. જે રીતે તેમને બળજબરીથી ઉપાડીને પોલીસ વાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા... તે મર્યાદાની બહાર છે. દરેક વસ્તુ યાદ રાખવામાં આવશે અને તેનો હિસાબ લેવામાં આવશે... અમારા દરેક કાર્યકર્તા મક્કમતાથી ઉભા છે... જ્યાં સુધી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનો વિરોધ ચાલુ રાખશે..."

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