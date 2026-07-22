રાહુલ ગાંધીની અટકાયતના વિરોધમાં કોંગ્રેસ આક્રમક, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કર્યુ પ્રદર્શન
દિલ્હીમાં પીએમ નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત અસંખ્ય કોંગ્રેસના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : July 22, 2026 at 7:39 AM IST
રાજકોટ: દિલ્હીમાં પીએમ નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જેને લઈને કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ત્યારે ગઈકાલે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા અને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચાર કર્યા. રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને આગેવાનો જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે એકઠા થયા હતા. તેમના હાથમાં રાહુલ ગાંધીના ફોટા, તિરંગા અને પ્લે કાર્ડ હતા. જેમાં "રાહુલ ગાંધીને મુક્ત કરો", "લોકશાહી બચાવો" જેવા સૂત્રો લખેલા હતા.
કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ જોરદાર સૂત્રોચાર કર્યા અને રાહુલ ગાંધીની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી. પ્રદર્શન દરમિયાન ટ્રાફિકને અસર ન થાય તે માટે કાર્યકરો રોડની સાઈડમાં જ ઉભા રહ્યા હતા.કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધી દેશના મુદ્દાઓને સંસદ અને રોડ પર ઉઠાવે છે. જનતાનો અવાજ બનવાથી સરકાર ગભરાઈ ગઈ છે અને રાજકીય દ્વેષથી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પંચાયત ચોક અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. DCP, PI સહિતનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે હાજર રહ્યો હતો.પોલીસે શરૂઆતમાં કાર્યકરોને શાંતિપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શન કરવાની સૂચના આપી હતી. લગભગ અડધા કલાક સુધી ચાલેલા પ્રદર્શન બાદ કાર્યકરોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિખેરાઈને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો.
#WATCH | गुवाहाटी, असम: कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज और उसके बाद पार्टी नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026
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નવી દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા કથિત લાઠીચાર્જ અને ત્યારબાદ પાર્ટીના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતને લઈને આસામની રાજધાની ગુવાહાટીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
#WATCH | जबलपुर, मध्य प्रदेश | कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने LKM विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
जबलपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ 'नाटी' शर्मा ने कहा, " जब इस देश का छात्र शिक्षा व्यवस्था… pic.twitter.com/7ruxAk3cxt
દિલ્હી પોલીસ દ્વારા રાહુલ ગાંધી સહિત કોંગ્રેસ નેતાઓની અટકાયત સામે મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
#WATCH | लखनऊ | उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी नेताओं की हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
उन्होंने कहा, " ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सरकार तानाशाही पर उतारू है और हमारे नेता राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ... जिस तरह से… pic.twitter.com/zEv7UfTJVU
ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજય રાયે લખનૌમાં પાર્ટી નેતાઓની અટકાયત સામે વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમણે કહ્યું, "આ સંપૂર્ણપણે અલોકતાંત્રિક છે. સરકાર સરમુખત્યારશાહી પર ટકી છે, અને અમારા નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું. જે રીતે તેમને બળજબરીથી ઉપાડીને પોલીસ વાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા... તે મર્યાદાની બહાર છે. દરેક વસ્તુ યાદ રાખવામાં આવશે અને તેનો હિસાબ લેવામાં આવશે... અમારા દરેક કાર્યકર્તા મક્કમતાથી ઉભા છે... જ્યાં સુધી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનો વિરોધ ચાલુ રાખશે..."