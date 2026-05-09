ભાવનગર જિલ્લામાં ચેકડેમોની હાલત જર્જરીત, ઈટીવી ભારતના રીયાલીટી ચેકમાં સામે આવી વાસ્તવિક્તા
ભાવનગર જિલ્લામાં ઘોઘા રોડ પર બનેલા ચેકડેમોની ઇટીવી ભારતે સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી. જર્જરીત અને તૂટેલા ચેકડેમ જોવા મળ્યા છે.
Published : May 9, 2026 at 9:21 AM IST
ભાવનગર: આકરી ગરમી અને ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે. આ સમયમાં સરકારના સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા અને અન્ય કચેરીઓ હસ્તક જિલ્લામાં આવેલા ચેકડેમ અને તળાવ ઊંડા ઉતારવા અને રીપેરીંગ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે.
જો કે ચેકડેમ અને તળાવ ગત વર્ષમાં કેટલા ઊંડા ઉતારવામાં આવ્યા અને ચાલુ વર્ષે પણ કામગીરી ક્યાં સુધી પહોંચી છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જો કે ઘણા એવા ચેકડેમો છે જે વર્ષોથી રીપેર પણ થયા નથી.
ચેકડેમની સ્થિતિ અને વાસ્તવિક્તા
ઉનાળાના સમયમાં ચોમાસાની તૈયારીઓ સરકારી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. ઈટીવીની ભારતની ટીમ દ્વારા ભાવનગર થી ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા અવાણીયા ગામ નજીક તળાવમાં બનેલા ચેકડેમની મુલાકાત લીધી હતી. જો કે આ ચેકડેમમાં તપાસ કરતાં કેટલાક ચેકડેમના પાળા તૂટી ગયેલા, તો કેટલાક ચેક ડેમ જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. જો કે ગામના સરપંચ સાથે પણ અમે સંપર્ક સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ તેઓ સાથે સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ જિલ્લા સિંચાઈ વિભાગની કચેરી ખાતે પણ ચેકડેમ અને તળાવ વિશે માહિતી મંગાવી હતી. ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા ચેકડેમ કોના અંતર્ગત છે તે જાણી શકાયું નથી.
રાજ્ય સિંચાઈ વિભાગ આપશે ચેકડેમની સ્થિતિ
ભાવનગર શહેરના બહુમાળી ભવનમાં આવેલા સિંચાઈ વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર સાથે મુલાકાત કરી ત્યારે કાર્યપાલક ઈજનેર સિંચાઈ યોજનાના એચ એન સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર સિંચાઇ યોજના કચેરી હેઠળ પાંચ તાલુકાના ચેકડેમોની કામગીરી ચાલુ છે. જેમાં ભાવનગર, ઘોઘા, સિહોર, ઉમરાળા અને વલભીપુરનો સમાવેશ થાય છે. ગયા વર્ષના નાણાકીય વર્ષમાં ચેકડેમ પાંચ જેટલા 70 લાખના ખર્ચ પૂર્ણ કર્યા છે ત્યારે 11 ચેકડેમ રીપેરીંગ 30 લાખના ખર્ચે પૂરા કર્યા છે.
ચોમસા પહેલા ચાલુ વર્ષે ચેકડેમની સ્થિતિ
સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એચ એન સરવૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષ નાણાકીય વર્ષમાં આપણે મોટાભાગે મોટા બે ચેકડેમ પૂરા કર્યા છે. જ્યારે આઠ જેટલા ચેકડેમ પ્રગતિમાં છે અને બે ચેકડેમને લઈને વર્ક ઓર્ડર આપી દેવામાં આવ્યા છે. આમ કુલ 170 લાખના ખર્ચે ચેકડેમ થવાના છે. જ્યારે 18 ચેકડેમ અને અન્ય બેની કામગીરી ચાલુ હોય તેમ 20 ચેકડેમની રીપેરીંગની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જ્યારે બે ચેકડેમ વર્ક ઓર્ડર લઈને પ્રક્રિયા હેઠળ છે એટલે 22 ચેકડેમનું કામ ચાલુ વર્ષમાં થવાનું છે. આમ અમારી કચેરી અંતર્ગત કુલ 2855 જેટલા ચેકડેમ આવેલા છે જેમાં નાના-મોટા ચેકડેમનો સમાવેશ થાય છે.
જિલ્લા પંચાયત સિંચાઈ વિભાગમાં કામગીરી
ભાવનગર જિલ્લામાં રાજ્યની બહુમાળી ખાતે આવેલી સિંચાઇ યોજના કચેરી, પાનવાડી ખાતે આવેલી સિંચાઈ વિભાગની કચેરી અને જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઈ વિભાગ હેઠળ મોટાભાગે જિલ્લાના તળાવો ઊંડા ઉતારવા અને ચેકડેમ બનાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય છે. ત્યારે જિલ્લા પંચાયત સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી શૈલેષભાઈ કાતરીયાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા પંચાયત ચાલુ વર્ષે 190 જેટલા તળાવોને ઊંડા ઉતારવાની છે. જ્યારે ચેકડેમની વાત કરવામાં આવે તો 65 એવા છે ચેકડેમ છે જે 354.5 લાખના ખર્ચે તૈયાર થશે ત્યારે અન્ય 21 ચેકડેમ 140 લાખના ખર્ચે કામગીરી કરવામાં આવનાર છે.