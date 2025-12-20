ETV Bharat / state

2026ની શરૂઆતથી જ હાડ થીજવતી ઠંડી શરૂ થશે, જુનાગઢ હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું અનુમાન

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ 1લી જાન્યુઆરી 2026થી ઠંડીના પ્રમાણમાં અચાનક વધારો થતો જોવા મળશે.

જુનાગઢ હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું અનુમાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : ઠંડીની શરૂઆત નવા વર્ષના પહેલા દિવસથી થઈ શકે છે. ઠંડીના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે તેવું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. આવનારા 10 દિવસોમાં ઠંડીમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો કે ઘટાડો થાય તેવી શક્યતાઓ પણ જોવા મળતી નથી, પરંતુ પશ્ચિમી વિક્ષોપને કારણે 1લી જાન્યુઆરી એટલે કે નવા વર્ષથી હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરાયું છે.

1લી જાન્યુઆરીથી હાડ થીજવતી ઠંડી

આ વર્ષ 2026ના નવા વર્ષનો પ્રથમ દિવસ હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની શરૂઆત થવાનું પૂર્વાનુમાન જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હવામાન શાસ્ત્રીએ વ્યક્ત કર્યું છે. 1લી જાન્યુઆરીથી પશ્ચિમની વિક્ષોપને કારણે કાશ્મીર સહિત ઉત્તર ભારતના રાજ્યો કે જેમાં પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉતરાખંડ, ઉત્તરપ્રદેશ સહીત કેટલાક રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે, તે રાજ્યોમાં પશ્ચિમી વિક્ષોપની પ્રબળ અસરને કારણે હિમવર્ષા થવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે.

જેને કારણે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ 1લી જાન્યુઆરી 2026થી ઠંડીના પ્રમાણમાં અચાનક વધારો થતો જોવા મળશે. ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લા અને વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો પણ લોકોએ સામનો કરવો પડી શકે છે, આવું અનુમાન હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય

આજના દિવસે વાતાવરણની વાત કરીએ તો લઘુત્તમ અને મહંતમ તાપમાન એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે. રાત્રિના સમય દરમિયાન 12 થી 15 ડિગ્રી તાપમાન તો મહત્તમ તાપમાન પણ સામાન્ય સ્થિતિનું જોવા મળે છે, પરંતુ દિવસના સમય દરમિયાન ખાસ કરીને બપોરના સમયે મહત્તમ તાપમાનમાં એક થી બે ડિગ્રીનો વધારો થાય છે. જેથી જે ઠંડીનો અહેસાસ રાત્રે અને વહેલી સવારે આપણે કરી રહ્યા છે, તેમાં દિવસ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અસર જોવા મળતી નથી.

આ દિવસ દરમિયાન શિયાળાની ઋતુનો અનુભવ પણ કરવો ખૂબ મુશ્કેલ છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં મોટો બદલાવ 1લી જાન્યુઆરીથી આવતો જોવા મળશે, ઉત્તર ભારતમાં થઈ રહેલી હિમવર્ષાને કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળશે. જેને કારણે મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન પણ એકદમ નીચું આવતું જોવા મળશે, જેને પરિણામે લોકોને 24 કલાક દરમિયાન ઠંડીનો અહેસાસ થતો પણ જોવા મળશે.

