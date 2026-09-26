VIDEO: મુખ્યમંત્રીએ ભાવનગરવાસીઓને પૂછ્યું; 'રોજ આવી સ્વચ્છતા હોય છે કે માત્ર આજે જ છે?' જુઓ પછી શું થયું...
ભાવનગરમાં કરોડોના કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થયા છે. ત્યારે કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ સ્વચ્છતાના મુદ્દે પણ હસતા મુખે સવાલ કરી લીધો હતો.
Published : September 26, 2026 at 7:35 AM IST
ભાવનગરઃ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ ભાવનગરના મહેમાન બન્યા હતા. તેમના હસ્તે શહેરમાં મહાનગરપાલિકા, કલેકટર કચેરી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ તેમજ પ્રાદેશિક કમિશનની કચેરીના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યપ્રધાન દ્વારા કરોડોના કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થયા છે. ત્યારે કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે સ્વચ્છતાના મુદ્દે પણ હસતા મુખે સવાલ કરી લીધો હતો.
મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં યોજાયો કાર્યક્રમ
ભાવનગર શહેરના મહાનગરપાલિકાના સરદારનગર ખાતે આવેલા ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે, મહાનગરપાલિકાના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માટે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે મહાનગરપાલિકાના 621.63 કરોડના 30 જેટલા કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા હતા.
નવી કલેકટર કચેરીને અન્ય કામોના લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્ત
રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે મહાનગરપાલિકા અને અન્ય વિભાગના કામોના પણ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાયા હતા. ભાવનગર શહેરમાં સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સામે નવી બનેલી કલેકટર કચેરીનું ખાતમુહૂર્ત મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. 33 કરોડના ખર્ચે બનેલી નવી કલેકટર કચેરીનું લોકાર્પણ કરીને ખુલ્લી મુકવામાં આવી છે. આ સાથે માર્ગ અને મકાન વિભાગના 13.19 કરોડનું કામ અને માર્ગ મકાન વિભાગના પંચાયતના 57.3 કરોડના 46 કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરાયા હતા. જ્યારે પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરીના નગરપાલિકાના 13.24 કરોડના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. આમ કુલ 728.9 કરોડના 79 કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાયા હતા.
હસતા-હસતા સ્વચ્છતાને લઈને સીએમએ માર્યો ટોન્ટ!
મુખ્યપ્રધાને પોતાના ભાષણ દરમિયાન હસતા-હસતા એક સવાલ કરી લેતા, થોડો સમય સત્તાધીશોના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો હતો. તેમણે સ્ટેજ ઉપરથી જણાવ્યું હતું કે, હું ભાવનગરની અંદર એરપોર્ટથી આવ્યો ત્યારે લગભગ મોટાભાગનું ભાવનગર આવી ગયું હશે. અહીંયા આપણા સફાઈ કર્મચારી બેઠા છે અને હજુ તેમને વધુ અભિનંદન આપવાના છે. ખૂબ સારી સ્વચ્છતા ભાવનગરમાં જોવા મળી છે. આ સ્વચ્છતા આજે જ જોવા મળી છે કે? રોજ હોય છે? બોલો તો બધાને ખબર પડે. અચ્છા રોજ હોય છે તો બધા માટે તાળી પાડો....
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