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લુપ્ત થતા ગીધને બચાવવાનો પડકાર, સુરેન્દ્રનગરના 40થી વધુ ગામમાં વસાહત; ગ્રામજનો પણ રાખે છે ધ્યાન

સફાઇ કામદાર તરીકે કામ કરતા ગીધની સંખ્યામાં મોટા પાયે ઘટાડો થયો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 40થી વધુ ગામમાં ગીધની વસાહત જોવા મળી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગરના 40થી વધુ ગામમાં વસાહત
સુરેન્દ્રનગરના 40થી વધુ ગામમાં વસાહત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 1:15 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: ગીધ જાગૃતિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યમાં ગીધની સંખ્યામાં દિવસેને દિવસે નોંધપાત્ર ઘટાડો થઇ રહ્યો છે તે ચિંતાનો વિષય છે. સફાઇ કામદાર તરીકે કામ કરતા ગીધની સંખ્યામાં મોટા પાયે ઘટાડો થયો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 40થી વધુ ગામમાં ગીધની વસાહત જોવા મળી રહી છે.

સફાઇ કામદાર તરીકે કામ કરે છે ગીધ

ગીધ એક સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરતું પક્ષી છે. ગીધની સંખ્યા પહેલા ઘણી હતી પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય છે. સુરેન્દ્રનગરની વાત કરી તો જિલ્લામાં ભારદ, અખિયાણા, પીપળી, મોટી માલવણ, ચંદ્રાસર, રાજચરાડી, મેથાણ, જેવા ગામડામાં તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સીમ તેમજ તળાવના કાંઠે ગીધની સંખ્યા જોવા મળે છે.

સુરેન્દ્રનગરના 40થી વધુ ગામમાં વસાહત (ETV Bharat Gujarat)

આશરે 40થી વધુ ગીધ જોવા મળે છે. હાલમાં પણ વૃક્ષની અંદર તેના માળા છે, ગીધ વહેલી સવારે પોતાના શિકાર માટે નીકળી જાય અને સાંજે ત્યાં પરત આવતા હોય છે. ધ્રાંગધ્રા ઘુડખર અભ્યારણ્યના અધિકારી તેમજ તેમનો સ્ટાફ આ વિસ્તારની અવાર નવાર મુલાકાત લઇ ગીધ વિશે માહિતી મેળવે છે.

ગીધ કોઇ શિકારી પક્ષી નથી પરંતુ મૃત પશુઓનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને પર્યાવરણની સાંકળ પણ જાળવી રાખે છે. લુપ્ત થતા ગીધ હજુ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 40થી વધુ ગામોમાં વસવાટ કરે છે અને ગ્રામજનો દ્વારા પણ તેમની સાર સંભાળ લેવામાં આવી રહી છે.

ગીધ લુપ્ત થવાના મુખ્ય કારણ

ડાઇક્લોફેનાક દવા: પશુઓને આપવામાં આવતી પેઇનકિલર દવા ગીધ માટે ઘાતક સાબિત થઇ છે.

નિવાસસ્થાનનો નાશ: મોટા વૃક્ષોની કપાત અને જંગલોનો ઘટાડો.

ખોરાકની અછત અને ઝેર: મૃત પશુઓમાં ઝેર ભળવાના કારણે પણ ગીધોના મોત થયા.

ધાંગધ્રા ઘુડખર અભ્યારણના નાયબ વન સંરક્ષણ અધિકારી ભરત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા અને પાટડી તાલુકાના આસપાસના 40થી વધુ ગામોમાં ગીધની સંખ્યા જોવા મળી રહી છે. રોજ સાંજના સમયે ઊંચા અને મોટા ઝાડ ઉપર ગીધ આવે છે અને વસવાટ કરે છે. ગ્રામજનોને પણ તેમને જાળવણી માટે વિવિધ પ્રકારના સૂચનો આપવામાં આવે છે અને હાની ન પહોંચે તે અંગેની તકેદારી રાખવા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ગીધો લુપ્ત થતી જતી પ્રજાતિમાંનું એક પક્ષી છે જ્યારે સુરેન્દ્રનગર માટે પણ ગર્વની વાત છે કે દ્વારા 40 ગામોમાં ગીધની સંખ્યા જોવા મળે છે.

"રોજ સાંજે નદી કિનારે આવેલા ઊંચા ઝાડ પર ગીધ આવે છે અને 40 ગામમાં ગીધની વસ્તી જોવા મળે છે." ભરત પટેલ, નાયબ વન સંરક્ષક (ઘુડખર અભ્યારણ્ય, ધ્રાંગધ્રા)

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