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UN મહેતા હોસ્પિટલમાં 2 સફાઈ કર્મીઓના મોતનો મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં, FIRમાં જ કોન્ટ્રાક્ટર અંગે સ્પષ્ટતા નહીં હોવા સામે સવાલ

કામદારોને જરૂરી સુરક્ષા સાધનો અને યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ગટરના ગંદા પાણી-મળમૂત્રની સફાઈ માટે સીધી રીતે ઉતારવાના મુદ્દે અગાઉ પણ હાઇકોર્ટે ગંભીર વલણ અપનાવ્યું છે

કામદારોને જરૂરી સુરક્ષા સાધનો અને યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ગટરના ગંદા પાણી-મળમૂત્રની સફાઈ માટે સીધી રીતે ઉતારવાના મુદ્દે અગાઉ પણ હાઇકોર્ટે ગંભીર વલણ અપનાવ્યું છે
કામદારોને જરૂરી સુરક્ષા સાધનો અને યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ગટરના ગંદા પાણી-મળમૂત્રની સફાઈ માટે સીધી રીતે ઉતારવાના મુદ્દે અગાઉ પણ હાઇકોર્ટે ગંભીર વલણ અપનાવ્યું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 6:31 PM IST

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અમદાવાદ: યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ દરમિયાન બે સફાઈ કર્મચારીઓના મોતના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગના મુદ્દે દાખલ કરવામાં આવેલી જાહેરહિતની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આ બંને સફાઈ કર્મચારીઓના મોતનો મુદ્દો કોર્ટ સમક્ષ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.

પ્રસ્તુત કેસની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકાર પાસે જવાબ માગ્યો છે. ખાસ કરીને ઘટનાને લઈને નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાં કોન્ટ્રાક્ટર અંગે કરવામાં આવેલી વિગતોને લઈને અરજદાર પક્ષે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે એફઆઈઆરમાં એ સ્પષ્ટ નથી કે જે કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે સફાઈ કર્મચારીઓને કામે લગાડવામાં આવ્યા હતા, તેમની નિમણૂંક રાજ્ય સરકાર કે AMC દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ મુદ્દો સ્પષ્ટ થાય તે જરૂરી હોવાની રજૂઆત કોર્ટ સમક્ષ કરવામાં આવી હતી.

અરજદારના વકીલ સુબ્રમણ્યમ ઐયરે જણાવ્યું હતું કે, એફઆઈઆરમાં કોન્ટ્રાક્ટરની નિમણૂંક અંગે સ્પષ્ટતા નથી. કોન્ટ્રાક્ટર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા કે હોસ્પિટલ દ્વારા, તે સ્પષ્ટ થવું જરૂરી છે. આ બાબત સ્પષ્ટ થશે તો હાઇકોર્ટના અગાઉના નિર્દેશો મુજબ જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ એટલે કે કામદારોને જરૂરી સુરક્ષા સાધનો અને યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ગટરના ગંદા પાણી અથવા મળમૂત્રની સફાઈ માટે સીધી રીતે ઉતારવાના મુદ્દે અગાઉ પણ હાઇકોર્ટે ગંભીર વલણ અપનાવ્યું છે. સફાઈ કર્મચારીઓની સુરક્ષા, તેમની સલામતી અને આવી કામગીરી માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી સહિતના મુદ્દાઓ કોર્ટ સમક્ષ મહત્વપૂર્ણ રહ્યા છે.હાલના કેસમાં પણ બે સફાઈ કર્મચારીઓના મોતની ઘટનાને લઈને જવાબદારી નક્કી કરવાનો મુદ્દો મહત્વનો બન્યો છે.

કોન્ટ્રાક્ટરની નિમણૂંક અને તેની જવાબદારી અંગેની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થયા બાદ કાયદા અને હાઇકોર્ટના અગાઉના નિર્દેશો અનુસાર આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે તેવી રજૂઆત અરજદાર પક્ષે કરી છે.સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને જવાબ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. હવે સરકાર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ શું જવાબ રજૂ કરવામાં આવે છે અને બંને સફાઈ કર્મચારીઓના મોત માટે જવાબદારી અંગે શું સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે, તેના પર આગામી સુનાવણીમાં નજર રહેશે.

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