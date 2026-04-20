ખેડાના ધૂળીયા વાસણા ગામે માથું છુંદાયેલો યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો, પોલીસ લાગી તપાસમાં

રવિવારની રાત્રે મૃતક યુવક નોકરી પૂર્ણ કરીને ઘરે પરત આવી રહ્યો હતો, ત્યારે ઘરથી નજીક જ રોડ પરથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 9:23 AM IST

ખેડા: જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના ધૂળીયા વાસણા ગામેથી માથુ છૂંદાયેલી હાલતમાં એક યુવકનો મૃતદેહ મળતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. મૃતક યુવક ડમ્પરના ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરતો હતો.

યુવાનના મોતના સમાચારથી ગ્રામજનો સહિત આજુબાજુથી મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા.યુવાનના મોતની જાણ કરતાં કપડવંજ ટાઉન પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી.

પોલીસ દ્વારા અકસ્માત મામલે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મૃતક યુવાનનો માથાનો ભાગ સંપૂર્ણ રીતે છૂંદાયેલ અવસ્થામાં મળતા મોત અંગે અકસ્માત કે હત્યા બાબતે ગ્રામજનોમાં ચકચાર મચી ગયો છે. યુવાનના મોતને લઈ પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ છવાયો છે.

મૃતક યુવક ધૂળીયા વાસણા ગામનો જ 32 વર્ષિય પંકજ ઝાલા હોવાની ઓળખ થવા પામી છે. જે વડાગામની ક્વોરીમાં ડમ્પર ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરતો હતો. રવિવારની રાત્રે તે નોકરી પૂર્ણ કરીને પરત ઘરે આવી રહ્યો હતો.ત્યારે ઘરથી નજીક જ રોડ પરથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.ઘરની નજીક જ યુવાનના મોતને લઈ પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ છવાયો છે.

પોલીસ તપાસ

કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ રાજેન્દ્રસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, આ બાબતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અકસ્માત સર્જનાર વાહનને જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. વાહન પરથી બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે.સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

