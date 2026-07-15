ફ્લેટમાંથી મળ્યો યુવકનો મૃતદેહ, પિતાએ કહ્યું, 'મારો એકનો એક દિકરો જતો રહ્યો, ભાઈબંધોના ચક્કરમાં'
જુવાનજોધ દિકરાનું રહસ્યમય રીતે મૃત્યું નીપજતા પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે, બીજી તરફ ઘટનાને લઈને પોલીસની ટીમે વિવિધ એંગલથી તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : July 15, 2026 at 1:37 PM IST
વડોદરા: જિલ્લાના વરણામા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલા ડભોઈ રોડ પર કુબેર એક્સપ્રેશન એપાર્ટમેન્ટના એફ-1 બ્લોકના 103 નંબરના ફ્લેટમાંથી એક યુવકનો મૃતદેહ મળી આવતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં વરણામા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ માંજલપુર વિસ્તારમાં આકાશવાણી પાછળ આવેલી ચિત્રકૂટ સોસાયટીમાં રહેતા આકાશ રવિભાઈ પાટીલ તરીકે થઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આકાશ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો. ઘટનાના થોડા સમય પહેલાં તેણે પોતાની બાઈક માંજલપુર સ્થિત ઈવા મોલ પાસે પાર્ક કરી હતી. ત્યારબાદ તે પોતાના કેટલાક મિત્રો સાથે ઈકો વાનમાં નીકળ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસને મળેલી માહિતી મુજબ મિત્રો દ્વારા આકાશને કુબેર એક્સપ્રેશનના ફ્લેટ સુધી મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મિત્રો ત્યાંથી નીકળી ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે ત્યારબાદ ફ્લેટમાં શું બન્યું અને કયા સંજોગોમાં આકાશનું મૃત્યુ થયું તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી સામે આવી નથી. પોલીસે ફ્લેટમાંથી મળેલા પુરાવા, આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ મૃતકના મિત્રો અને સંબંધિત લોકોના નિવેદનોના આધારે સમગ્ર ઘટનાક્રમની તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં મૃતકના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી. પરિવારજનોને કેલનપુર પોલીસ ચોકી ખાતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની માહિતી આપવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા પરિવારજનોના નિવેદનો પણ નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ હાલ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ અકબંધ છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક તપાસ અને અન્ય વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળ્યા બાદ જ મૃત્યુનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. પોલીસ દ્વારા અકસ્માત, આત્મહત્યા કે અન્ય કોઈ ગુનાહિત સંડોવણી સહિત તમામ સંભવિત એંગલને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
વરણામા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસનો દોર શરૂ કર્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક તપાસ બાદ જ યુવકના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે. હાલ પોલીસ તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહી છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.