એસટી વિભાગની આવકમાં ભાવનગર રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે, હાલના વર્ષમાં કરી આટલા કરોડની કમાણી
હાલમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષની સરખામણીએ રીપોર્ટ રજૂ થતા સમગ્ર વિભાગમાં ભાવનગર વિભાગ પ્રથમ ક્રમાંકે રહેવા પામ્યો છે.
Published : December 25, 2025 at 11:11 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર એસટી વિભાગ દ્વારા ગત વર્ષ નવેમ્બર 2024ની સરખામણીએ હાલના વર્ષ નવેમ્બર-2025માં રાજ્યમાં આવક મેળવવામાં અને કિલોમીટર સંચાલનમાં અગ્રેસર રહેવા પામ્યું છે.
ગુજરાતમાં એસટી નિગમ દ્વારા રાજ્યમાં બનાવાયેલા દરેક વિભાગની કામગીરીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્યારે વાર્ષિક કામગીરી રજૂ થતી હોય છે. હાલમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષની સરખામણીએ રીપોર્ટ રજૂ થતા સમગ્ર વિભાગમાં ભાવનગર વિભાગ પ્રથમ ક્રમાંકે રહેવા પામ્યો છે. ભાવનગર એસટી વિભાગ ગત વર્ષની સરખામણીએ નફો મેળવવામાં પણ પ્રથમ રહ્યું છે.
એસટી વિભાગમાં ભાવનગર વિભાગ પ્રથમ
ભાવનગર એસટી નિગમના નિયામક દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગત મુજબ સમગ્ર રાજ્યમાં ગત વર્ષ 2024માં નવેમ્બર મહિનામાં ભાવનગર વિભાગનું કિલોમીટરનું સંચાલન બે લાખ ચોવીસ હજાર હતું. જે આ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ નવેમ્બર મહીનામાં ગત વર્ષ કરતા 11,80,000 વધુ સંચાલન થવા પામ્યું છે. જેથી સમગ્ર રાજ્યના વિભાગમાં ભાવનગર વિભાગ પ્રથમ ક્રમાંક પર રહેવા પામ્યુ છે.
આવકમાં પણ ભાવનગર વિભાગ પ્રથમ
ગુજરાત રાજ્યમાં ભાવનગર વિભાગ ગત વર્ષ 2024 એપ્રિલ માસથી 2024 નવેમ્બરની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે 2025 એપ્રિલ માસથી 2025 નવેમ્બર માસ સુધીમાં 9 કરોડ 27 લાખથી વધુ આવક પ્રાપ્ત કરી છે. આમ સમગ્ર રાજ્યના વિભાગોમાં ભાવનગર વિભાગ વધુ આવક કરવામાં પણ પ્રથમ ક્રમાંકે રહેવા પામ્યો છે.
કઈ રીતે પ્રથમ
એસટી વિભાગની અંદર સફળતાને લઈને નિયામક આર.ડી.પીલવાઇકરે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મોટાભાગના ડ્રાઇવરને અમે રૂટ આપીને બસોને નિયમિત કરી દીધી છે. જેનો ફાયદો મળ્યો છે. ભાવનગર વિભાગ હેઠળ કુલ 2100 જેટલા રુટ છે, જ્યારે 649 ડ્રાઇવર અને 681 જેટલા કંડકટર હાલ અમારી પાસે છે.