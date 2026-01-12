ETV Bharat / state

ભાવનગરના પાલીતાણામાં ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને પોલીસે કારને આંતરી, મળ્યો દારૂનો માતબાર જથ્થો

ભાવનગરના પાલીતાણામાંથી ભાવનગર પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ દ્વારા 48 કલાકમાં દારૂ ભરેલી વધુ એક કાર ઝડપી પાડવામાં આવી છે.

દારૂ ભરેલી કાર સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા
દારૂ ભરેલી કાર સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 7:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પોલીસે 48 કલાકમાં દારૂ ભરેલી વધુ એક કારને ઝડપી લીધી છે. ભાવનગરની પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે પાલીતાણામાં દારૂ ભરેલી કારને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતા કાર ચાલક ભાગવા લાગ્યો હતો અને તેથી પોલીસે તેનો પીછો કર્યો હતો. અંતમાં કારને તેમજ બે શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતાં, પોલીસને આ દરમિયાન કારમાંથી લાખો રૂપિયાનો દારૂ મળી આવ્યો હતો.

ફિલ્મી ઢબે પોલીસે પીછો કરી પકડી કાર

ભાવનગર જિલ્લામાં પેરોલ ફર્લોની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાતમી મળી હતી કે, પાલીતાણા રેલવે ફાટક પાસેથી એક દારૂ ભરેલી કાર પસાર થવાની છે, જેને પગલે પાલીતાણા રેલવે ફાટક પાસે વોચમાં રહેતા બાતમી વાળી કાર આવતા તેને ઊભી રાખવા માટે પ્રયત્ન કર્યા હતા. આમ છતાં પણ કાર ચાલકે કાર રોકી નહીં અને કાર ભગાડી હતી અને ગારીયાધાર હાઇવે ઉપર દોડાવી મુકી હતી. આથી પોલીસે તેનો ફિલ્મી ઢબે પીછો કર્યો હતો અને અંતમાં કારને ઝડપી લેવામાં આવી હતી.

કારમાંથી મળી 1008 દારૂની બોટલો
કારમાંથી મળી 1008 દારૂની બોટલો (Etv Bharat Gujarat)

કારમાંથી મળ્યો દારૂનો મસમોટો જથ્થો

પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ દ્વારા ફરાર થનાર કાર ચાલક બે શખ્સોને ગારીયાધાર રોડ ઉપરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતાં. ઝડપાયેલા શખ્સોમાં એકનું નામ વૃંદ મનીષભાઈ ઝાલાવાડીયા છે જ્યારે અન્યનું નામ અક્ષય ગોરધનભાઈ કોશિયા છે. કારની તપાસ કરતા પોલીસને તેમાંથી દારૂની 1008 બોટલો જેની કિંમત 3 લાખ 14 હજાર 496 રૂપિયા થવા જાય છે. પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ દ્વારા કાર,દારૂ સહિત કુલ 8,29,496નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ગારીયાધાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

બે ઝડપાયા તો ત્રણના નામ ખુલતા પાંચ સામે ફરીયાદ

પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ દ્વારા વૃંદ મનીષભાઈ ઝાલાવાડીયા અને અક્ષય ગોરધનભાઈ કોશીયાને ઝડપી લીધા બાદ તેમની પુછપરછ કરતા વધુ ત્રણ શખ્સોના નામ ખુલ્યા હતા. જેમાં લોયડા ગામના સંજય રાજુભાઈ મકવાણા, વિરપુરના પ્રહલાદ ઉર્ફે નંનો પ્રેમજીભાઈ ગોહિલ, પાલીતાણાના મનીષ કુશવાહ દમણવાળાનો સમાવેશ થાય છે. ગારીયાધાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ શખ્સો વિરુદ્ધ ગુન્હો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

  1. ભાવનગર શહેરમા પ્રવેશે તે પહેલા જ પોલીસે દારૂ ભરેલી કાર ઝડપી લીધી, 2 શખ્સોની કરી અટકાયત
  2. ભાવનગર જિલ્લામાંથી દારૂ ઝડપાવવાનો સિલસિલો યથાવત, 47 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો

TAGGED:

PAROLE FURLOUGH SQUAD
BHAVNAGAR POLICE
BHAVNAGAR NEWS
LIQUOR SEIZED FORM BHAVNAGAR
LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.