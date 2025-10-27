ETV Bharat / state

'તુરંત ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરો', ભારતીય કિસાન સંઘની માંગ

આ વર્ષે 200 મણ મગફળી પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદાર પાસેથી સરકારની નિર્ધારીત કરેલી એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ભારતીય કિસાન સંઘ કરી છે.

ભારતીય કિસાન સંઘની માંગ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 5:28 PM IST

જુનાગઢ: ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવા માટે રાજ્યની સરકાર નિર્ધારિત એજન્સીઓને ખરીદી શરૂ કરવાને લઈને કોઈ આદેશ આપવામાં આવે તેવી માંગ ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા કરવામાં આવી છે. વધુમાં ગત વર્ષની માફક જ આ વર્ષે 200 મણ મગફળી પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદાર પાસેથી સરકારની નિર્ધારીત કરેલી એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ભારતીય કિસાન સંઘ કરી છે.

શું છે કિસાન સંઘની માંગ

ભારતીય કિસાન સંઘે સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત એજન્સીઓ ટેકાના ભાવે મગફળીની શરૂઆત કરે તેવો આદેશ એજન્સીઓને કરવામાં આવે તેવી માંગ ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા કરવામાં આવી છે. કિસાન સંઘના મહામંત્રી મનસુખભાઈ પટોડીયા એ સરકાર અને તેમના દ્વારા નિર્ધારિત કરેલી એજન્સીઓ તુરંત ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદ કરવાની પ્રક્રિયા અને ખરીદ સેન્ટરોની તુરંત જાહેરાત કરે અને મગફળી ખરીદ કરવાને લઈને વ્યવસ્થા ઊભી કરે તેવી માંગ પણ ભારતીય કિસાન સંઘે કરી છે.

ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરવા ભારતીય કિસાન સંઘની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી ક્યારે ?

ગત વર્ષે લાભ પાંચમના દિવસે જ રજીસ્ટર થયેલા પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદાર પાસેથી સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરેલી એજન્સીઓ દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વર્ષે આ પ્રક્રિયા આજ દિન સુધી શરૂ થઈ નથી, તેમજ શરૂ કરવાને લઈને કોઈ વિશેષ હલચલ પણ જોવા મળતી નથી.

200 મણ મગફળી ખરીદી થાય

આ વર્ષે સરકારે તમામ ખેડૂતોને ચોંકાવી નાખે તેઓ નિર્ણય કરીને પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદાર પાસેથી માત્ર 70 મણ મગફળી ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂત આલમમાં ભારે રોષ અને નારાજગી જોવા મળી રહી છે. જેથી ગત વર્ષે સરકારે જે રીતે 200 મણ પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદાર પાસેથી મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદી હતી તે જ રીતે, આ વર્ષે પણ ખરીદી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

9 લાખ જેટલાં ખેડૂતોએ કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન

આ વર્ષે મગફળીનું સૌથી વધારે અને બમ્પર ઉત્પાદન થયું છે, ગુણવત્તાયુક્ત મગફળી પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં બજારમાં જોવા મળે છે. જેથી સમગ્ર રાજ્યના અંદાજિત 9,00,000ની આસપાસ ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે મગફળી સરકારને વેચવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, જેથી સરકાર તુરંત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ખરીદ સેન્ટર જાહેર કરવાની સાથે કઈ તારીખથી સરકારની એજન્સીઓ મગફળીની ખરીદી કરી રહી છે, તેની સ્પષ્ટ જાહેરાત થાય તેવી માંગ પણ ખેડૂતો અને ભારતીય કિસાન સંઘ કરી રહ્યું છે.

TAGGED:

JUNAGADH FARMERS
JUNAGADH NEWS
BHARATIYA KISAN SANGH
GROUNDNUTS AT SUPPORT PRICES
FARMER ISSUE

