ETV Bharat / state

સુરતમાં છઠ પૂજાના આયોજન પર ફરી વળ્યું પાણી, સિંગણપુર ઘાટ પર મંડપો અને બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ગરકાવ

યુપી-બિહાર સહિક ઉત્તરભારતમાં અસંખ્ય લોકો નોકરી, વેપાર-ધંધા અને રોજગાર અર્થે સુરત સહિત ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વસવાટ કરે છે. છઠ પર્વ તેમનો સૌથી મોટો તહેવાર છે.

સુરતમાં છઠ પૂજાના આયોજન પર ફરી વળ્યું પાણી
સુરતમાં છઠ પૂજાના આયોજન પર ફરી વળ્યું પાણી (Etv Bharat Gujaratr)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાત અને સુરત જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને કારણે છઠ પૂજાના આયોજન પર પડેલી અસર પડી છે. તાપી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાથી સિંગણપુર ખાતેના મંડપો અને બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, જેના કારણે આયોજકોની મહેનત પર ખરેખર પાણી ફરી વળ્યું છે.

સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સુરત જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. આ વરસાદને કારણે તાપી નદીના જળ સ્તરમાં વધારો થયો છે. સુરત શહેરના સિંગણપુર ખાતે છઠ પૂજાને લઈને તાપી નદીના કિનારે ઊભા કરવામાં આવેલ મંડપોમાં પાણી ફરી વળ્યું છે, અને પૂજા વિધિ માટેની બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. વરસાદે આયોજકોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. પરિસ્થિતિને જોતાં, વહીવટી તંત્ર અને આયોજકો દ્વારા છઠ પૂજા માટે તાપી નદીના કિનારે ન આવવા માટેની અપીલ કરવામાં આવી છે.

સિંગણપુર ઘાટ પર પૂજા સામગ્રી, મંડપો અને બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ગરકાવ
સિંગણપુર ઘાટ પર પૂજા સામગ્રી, મંડપો અને બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ગરકાવ (Etv Bharat Gujarat)

સુરતની કમનસીબ પરિસ્થિતિ

સુરતમાં તાપી નદીના કિનારે છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં એકઠા થવાના હતા, પરંતુ અચાનક પડેલા કમોસમી વરસાદે ઉત્સવના રંગમાં ભંગ પાડ્યો છે.

તાપી નદીના જળ સ્તરમાં વધારો થતાં સિંગણપુર ઘાટ પરની પૂજા સામગ્રી, મંડપો અને બેઠક વ્યવસ્થા પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. આયોજકો અને સ્વયંસેવકો દ્વારા દિવસ-રાત કરવામાં આવેલી મહેનત નિષ્ફળ ગઈ છે, જે ખરેખર દુઃખદ બાબત છે.

સુરતમાં છઠ પૂજામાં કમોસમી વરસાદનું વિઘ્ન
સુરતમાં છઠ પૂજામાં કમોસમી વરસાદનું વિઘ્ન (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, આસ્થાવાન શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ એક મોટો પડકાર છે, તેમ છતાં, સુરક્ષાના ભાગરૂપે પ્રશાસને લોકોને નદી કિનારે ન આવવા માટે વિનંતી કરી છે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને.આ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ છઠ્ઠી મૈયા અને સૂર્યદેવ શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને બળ પૂરું પાડે અને જલ્દીથી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી શકાય, તેવી પ્રાર્થના સૌ કોઈ શ્રદ્ધાળુઓ કરી રહ્યાં છે.

ઘાટ પર કરાયેલી વ્યવસ્થા પર પાણી ફરી વળ્યું
ઘાટ પર કરાયેલી વ્યવસ્થા પર પાણી ફરી વળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

છઠ પૂજા: લોક આસ્થાનું મહાપર્વ

છઠ પૂજા એ મુખ્યત્વે સૂર્યદેવ અને તેમની શક્તિના સ્વરૂપ ષષ્ઠી દેવી (છઠી મૈયા)ની આરાધનાનો તહેવાર છે. તે બિહાર, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ અને નેપાળના તરાઈ પ્રદેશમાં ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે અને હવે સુરત સહિત દેશભરમાં વસેલા ઉત્તર ભારતીય લોકો તેને હર્ષોલ્લાસ સાથે આસ્થાભેર મનાવે છે.

છઠ પર્વનું મહાત્મય

પ્રત્યક્ષ દેવતાની ઉપાસના: સૂર્ય એ એકમાત્ર એવા દેવતા છે જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. છઠ પૂજા સૂર્યનો આભાર માનવાનો પર્વ છે, જેમના આશીર્વાદથી પૃથ્વી પર જીવન અને ઊર્જાનો સંચાર થાય છે.

છઠી મૈયા: છઠી મૈયાને સંતાનપ્રાપ્તિ, સુખ-સમૃદ્ધિ અને પરિવારના કલ્યાણ માટે પૂજવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ વ્રત કરવાથી મહિલાઓને પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને સંતાનોનું જીવન સુખી રહે છે.

નિયમ અને શુદ્ધતા: આ ચાર દિવસીય તહેવાર (નહાય-ખાય, ખરના, સંધ્યા અર્ઘ્ય અને ઉષા અર્ઘ્ય) અત્યંત કડક નિયમો, નિર્જળા વ્રત અને શુદ્ધતાની માગ કરે છે.

ઉગતા અને આથમતા સૂર્યને અર્ઘ્ય: આ પર્વની વિશેષતા એ છે કે તેમાં માત્ર ઊગતા સૂર્યને જ નહીં, પણ આથમતા સૂર્યને પણ અર્ઘ્ય આપવામાં આવે છે, જે જીવનના ચક્રને અને અંતની પણ સ્વીકૃતિને દર્શાવે છે.

પ્રકૃતિ સંરક્ષણ: છઠ પૂજા નદી, તળાવ જેવા જળ સ્ત્રોતોના કિનારે જ કરવામાં આવે છે. પર્યાવરણશાસ્ત્રીઓ તેને સૌથી વધુ પર્યાવરણ-મિત્ર ધાર્મિક તહેવાર માને છે, જે પ્રકૃતિ સંરક્ષણનો સંદેશ આપે છે.

  1. સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છઠ્ઠ પૂજાનો ઇતિહાસ, શા માટે ડૂબતા સૂર્યને અપાય છે અર્ધ્ય?
  2. છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, મનપાએ 10 કુદરતી ઘાટ,15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત 25 સ્થળોએ કરી વ્યવસ્થા

TAGGED:

CHHATH PARVA 2025
CHHATH PUJA IN SURAT
CHHATH MAHAPARV 2025
CHHATHI MAIYA PUJA
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.