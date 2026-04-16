ફ્લેટ કે નશાની દુકાન ? ડ્રગ્સ, ગાંજો, કોકેઈન, દારૂની બોટલ અને બીયરના ટીન સાથે શખ્સની ધરપકડ
ANTFની અમદાવાદની ટીમે શહેરના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલા એક ફ્લેટમાંથી નશાના કાળા કારોબારનો વેપલો ઉજાગર કર્યો છે, અને એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે.
Published : April 16, 2026 at 12:09 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં નશાના કાળા કારોબારને ડામવા માટે પોલીસ શક્ય તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે, અવાર-નવાર પોલીસને ડ્રગ્સ, ગાંજો, દારૂ સહિતનો માદક પદાર્થ ઝડપી પાડવામાં સફળતા પણ મળે છે. ત્યારે આ ક્રમમાં એન્ટી નાર્કોટિસ્ટ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)ને વધુ એક સફળતા મળી છે.
અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલા આરોહી વીવીઆનામાં આવેલા B-1203 ફ્લેટમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન ફ્લેટમાંથી શંકાસ્પદ આરોપી પાસેથી ગેરકાયદે એમડી ડ્રગ્સનો 102.05 ગ્રામ જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત 46.64 ગ્રામ હાઈબ્રિડ ગાંજો, 8.88 ગ્રામ કોકેઈન તથા વિદેશી દારૂની 6 નંગ બોટલ સહિત 24 નંગ બીયરના ટીન મળી આવ્યાં હતાં. પોલીસે તમામ માદક પદાર્થ સાથે આરોપી નિશાંત ભનુભાઈ સોલંકીને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી અંદાઝે 18 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
કોણ છે ઝડપાયેલો આરોપી ?
પોલીસ વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે આરોપી નિશાંત મનુભાઈ સોલંકી (42 વર્ષ) મુળ રાજકોટના કાલાવડ રોડ સ્થિત જ્યોતિનગરમાં રહેવાશી હોવાનું અને હાલમાં અમદાવાદના બોપલ સ્થિત વીવીઆના ફ્લેટ્સમાં B-1203 નંબરના મકાનમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઉપરાંત NDPSના ગુનામાં નહીં પકડાયેલા ઈસમોમાં રીક, સાંડ્રા, ઘોસ્ટ તેમજ પ્રોટહબીશનના ગુનામાં નહીં અજ્ય પટેલ નામના આરોપીઓનું નામ સામે આવ્યું છે.
આરોપી વિરૂધ્ધ NDPS એક્ટ 1985ની કલમ NDPS કલમ 8(C), 20(B)(ii)(A), 21(B), 22(C), 29 તથા પ્રોહિબીશન એક્ટની કલમ 65(AA), 116(B), 81 અંતર્ગત ગુનો નોંધીને આ મામલે વધુ તપાસ બોપલ પોલીસ સ્ટેશન, અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસને સોંપવામાં આવી છે.