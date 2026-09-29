VIDEO / સિદ્ધપુરનું પ્રાચીન મંદિરઃ અહીં બિરાજમાન છે શ્યામવર્ણ સૂતેલા શેષનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાન, 200 વર્ષ જૂનો છે ઈતિહાસ
સિદ્ધપુરના રામચોકમાં આવેલું લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર પોતાની એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે. અહીં બિરાજમાન છે શ્યામવર્ણ સૂતેલા શેષનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાનની અલભ્ય મૂર્તિ.
Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST
અલ્કેશ પંડ્યા- પાટણઃ ભારતનું માતૃગયા તીર્થ એટલે શ્રી સ્થળ સિદ્ધપુર...સિદ્ધપુરની ધરતી પર અનેક પ્રાચીન મંદિરો અને ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે. ત્યારે સિદ્ધપુરના રામચોકમાં આવેલું લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર પોતાની એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે. અહીં બિરાજમાન છે શ્યામવર્ણ સૂતેલા શેષનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાનની અલભ્ય મૂર્તિ. દક્ષિણ ભારતીય શૈલીની છાંટ ધરાવતી આ મૂર્તિ ઉત્તર ગુજરાતમાં એક વિશેષ ધાર્મિક આકર્ષણ રૂપ બની છે.
સિદ્ધપુરના રામચોકમાં આવેલું આ લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર આસ્થાની સાથે સાથે પોતાની પ્રાચીન પરંપરા અને સ્થાપત્ય માટે પણ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. મંદિરના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો અંદાજે 200થી વધુ વર્ષ પહેલાં મહંત મહામહિમ શ્રી શ્રી 1008 ગુરુ રઘુરાયજી આચાર્ય વેદાંત કેસરીએ આ સ્થળને તપોભૂમિ બનાવી અહીં તપસ્યા કરી હતી. તેમણે મંદિરનું નિર્માણ કરાવી સેવા-પૂજાની પરંપરા શરૂ કરી હતી. તેઓએ ભવિષ્યને ધ્યાને રાખી અહીં સિદ્ધપુરમાં દક્ષિણ ભારતથી શ્યામવર્ણ શેષનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાનની સૂતેલી મૂર્તિ લાવી પ્રસ્થાપિત કરી હતી.
કાળા પથ્થરમાંથી બનેલી સૂતેલા વિષ્ણુ ભગવાનની આ મૂર્તિ અલભ્ય માનવામાં આવે છે. સ્થાનિક ધાર્મિક પરંપરા મુજબ આવી મૂર્તિ સાથેનું મંદિર ઉત્તર ગુજરાતમાં વિશેષ દુર્લભ છે. દક્ષિણ ભારતમાં શેષશૈયા પર બિરાજમાન વિષ્ણુ સ્વરૂપને ક્ષીર સાગર સાથે જોડીને પૂજવામાં આવે છે, તેમ અહીં પણ ભક્તો આ મૂર્તિ પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે અને પૂજન કરે છે.
આ મંદિર સાથે જોડાયેલી પરંપરા પણ લાંબી છે. ગુરુ રઘુરાયજી આચાર્ય બાદ કપિલદેવ આચાર્ય, ત્યારબાદ શ્રી સીતારામદાસજીના શિષ્ય શ્રી રામચંદ્રદાસજી અને તેમના શિષ્ય મહંત શ્રી અરવિંદદાસ ત્યાગી સુધી આ પરંપરા આગળ વધી છે. હાલ મંદિરનો વહીવટ દિગંબર અખાડા છાવણી, અયોધ્યા સાથે જોડાયેલી પરંપરા મુજબ ચાલી રહ્યો છે.
વહેલી સવારે પ્રથમ આરતી સાથે જ મંદિરમાં ભક્તોની અવરજવર શરૂ થાય છે. બપોરની આરતી સમયે ભગવાનને બાલભોગ ધરાવવામાં આવે છે. સાંજે રામચરિતમાનસનું ગાન થાય છે અને વારે-તહેવારે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે. નવરાત્રિના નવેય દિવસ અહીં અખંડ દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે અને ભક્તો દ્વારા વિશેષ ભક્તિ કરવામાં આવે છે. મંદિર દ્વારા ગૌશાળાનું પણ સંચાલન કરવામાં આવે છે.
મંદિરના સ્થાપત્યની વાત કરીએ તો તેની બાંધણીમાં રજવાડા શૈલીની ઝલક જોવા મળે છે. મંદિર જે થાંભલાઓ પર ઊભું છે, તેની ડિઝાઇન અયોધ્યાના પ્રસિદ્ધ કનક ભવનની યાદ અપાવે છે. મંદિરનો પાટોત્સવ પણ દર વર્ષે કારતક માસની નોમના દિવસે ધાર્મિક આસ્થા અને ભક્તિભાવ સાથે ઉજવવામાં આવે છે.
વર્ષો જૂની આ ધાર્મિક ધરોહર હવે સંરક્ષણ અને સંવર્ધનની જરૂરિયાત અનુભવી રહી છે. મંદિરનો 200થી વધુ વર્ષનો ઇતિહાસ હોવાનું જણાવાય છે અને હાલ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર તેમજ નિયમિત નિભાવની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. હાલ મંદિરના ગાદીપતિ તરીકે અર્જુનદાસજી મહારાજ કારભાર સંભાળી રહ્યા છે. તેઓ વર્ષોથી મંદિરની સેવા-પૂજા અને વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા છે.
સિદ્ધપુરની ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક ધરોહરમાં આગવું સ્થાન ધરાવતું લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર, શ્યામવર્ણ સૂતેલા શેષનારાયણની અલભ્ય મૂર્તિ, વર્ષો જૂની પરંપરા અને ભક્તોની અતૂટ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. હવે આ પ્રાચીન ધાર્મિક ધરોહરના જીર્ણોદ્ધાર અને સંવર્ધનની જરૂરિયાત સામે આવી છે.
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