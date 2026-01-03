ETV Bharat / state

મુકેશ અંબાણીએ પરિવાર સાથે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના કર્યા દર્શન, 5 કરોડનું દાન કર્યું અર્પણ

નવા વર્ષે અંબાણી પરિવાર સોમનાથ મહાદેવના શરણે, 5 કરોડનું દાન આપ્યું

અંબાણી પરિવાર પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શને
અંબાણી પરિવાર પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શને (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 8:53 AM IST

Updated : January 3, 2026 at 9:04 AM IST

ગીર સોમનાથ: દેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ પરિવાર સાથે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી આધ્યાત્મિક ધન્યતા અનુભવી હતી. તેમની સાથે પત્ની નીતા અંબાણી, પુત્ર અનંત અંબાણી તેમજ મુંબઈથી આવેલા ખાસ મહેમાનો અને પરિવારજનો પણ જોડાયા હતા.

મુકેશ અંબાણી પરિવાર ખાસ હેલિકોપ્ટર દ્વારા સોમનાથ હેલિપેડ ખાતે પહોંચ્યો હતો, જ્યાંથી તેઓ સીધા જ સોમનાથ મંદિર પરિસર પહોંચ્યા. મંદિર ખાતે સોમનાથ ટ્રસ્ટના ઇન્ચાર્જ જનરલ મેનેજર પરેશ ચાવડા અને અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા અંબાણી પરિવારનું પરંપરાગત અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

મંદિરમાં પ્રવેશ બાદ અંબાણી પરિવારે શિખર દર્શન તેમજ ગર્ભગૃહમાં જઈ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર પૂજા-અર્ચના કરી. મહાદેવને જળાભિષેક કરવામાં આવ્યો અને સોમેશ્વર પૂજા સાથે વિશેષ અર્ચના પણ કરવામાં આવી. મંદિરના પૂજારીઓ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે આ ધાર્મિક વિધિ સંપન્ન કરાવવામાં આવી હતી.

દર્શન પૂર્ણ થયા બાદ મંદિર પરિસર છોડતા સમયે મુકેશ અંબાણી, નીતા અંબાણી અને અનંત અંબાણીએ ઉપસ્થિત શ્રદ્ધાળુઓ અને મીડિયાને “જય સોમનાથ… હર હર મહાદેવ” કહી અભિવાદન કર્યું હતું. દેશના પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવારને પોતાની વચ્ચે જોઈ અન્ય શ્રદ્ધાળુઓમાં પણ વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

દર્શન બાદ અંબાણી પરિવારે ભારતની પ્રાચીન વૈજ્ઞાનિક અને ભૌગોલિક વિરાસતના પ્રતીક એવા બાણ સ્તંભની મુલાકાત લીધી હતી. દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી અબાધિત સમુદ્રમાર્ગ દર્શાવતા આ ઐતિહાસિક સ્તંભને નિહાળી તેમણે ભારતની વૈભવી વૈજ્ઞાનિક સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ગૌરવ વ્યક્ત કર્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે અનંત અંબાણીએ અગાઉ 24 ડિસેમ્બરે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી 5 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું, જ્યારે આજે મુકેશ અંબાણીએ પણ મંદિર ટ્રસ્ટને 5 કરોડ રૂપિયાનું દાન અર્પણ કર્યું છે. દર્શન દરમિયાન અંબાણી પરિવારે દેશની સમૃદ્ધિ અને સમાજના કલ્યાણ માટે ભગવાન સોમનાથ પાસે પ્રાર્થના કરી હતી.

અંબાણી પરિવારની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખી વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. રિલાયન્સ ગ્રુપની ખાનગી સુરક્ષા ટીમો સાથે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા હેલિપેડથી લઈ મંદિર પરિસર સુધી લોખંડી સુરક્ષા વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી, જેથી શ્રદ્ધાળુઓને કોઈ અસુવિધા ન થાય અને સમગ્ર વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે.

Last Updated : January 3, 2026 at 9:04 AM IST

