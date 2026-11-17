ઘરમાં ધમધમતી હતી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી! NCBની રિમાન્ડમાં આરોપી, થઈ શકે છે મોટા ખુલાસા
આરોપીઓના રિમાન્ડ દરમિયાન તપાસ એજન્સી આરોપી પાસેથી MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટેના કેમિકલનો સ્ત્રોત, અન્ય સાગરીતો, અગાઉના વેચાણ અને આર્થિક વ્યવહારો અંગે વિગતો મેળવશે.
Published : November 17, 2026 at 10:55 AM IST
અમદાવાદઃ શહેરના જુહાપુરા વિસ્તારમાંથી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાયા બાદ પોલીસે આગળીની કાર્યવાહી તેજ કરી છે. આરોપીએ પોતાના જ મકાનના ભોંયરામાં MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટે લેબોરેટરી ઊભી કરી હતી.
નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં આશરે 130 કિલો MD ડ્રગ્સ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતું રો-મટિરિયલ અને 26.67 ગ્રામ તૈયાર MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું.આ મામલે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી NCB દ્વારા ત્રણ દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટ સમક્ષ NCBએ રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી અને તેનું કુટુંબ અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં રહે છે. આરોપીએ પોતાના મકાનના ભોંયરામાં જ MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટે ફેક્ટરી જેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરી હતી. તપાસ દરમિયાન 130 કિલો જેટલું રો-મટિરિયલ મળી આવ્યું છે, જેનો ઉપયોગ MD ડ્રગ્સ બનાવવામાં કરવામાં આવતો હોવાનું તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે. આ ઉપરાંત 26.67 ગ્રામ તૈયાર MD ડ્રગ્સ પણ મળી આવ્યું છે.
NCBની રજૂઆત પ્રમાણે આરોપી વર્ષ 2024થી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલો હોવાની આશંકા છે. આ પ્રવૃત્તિમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે, MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટેનું રો-મટિરિયલ ક્યાંથી લાવવામાં આવતું હતું અને અગાઉ તૈયાર કરવામાં આવેલા MD ડ્રગ્સનું વેચાણ કોને કરવામાં આવ્યું હતું તે સહિતના સવાલોના જવાબ મેળવવાના બાકી છે.
તપાસ એજન્સીએ કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીના આર્થિક વ્યવહારોની તપાસ કરવી પણ જરૂરી છે. આરોપી પાસે આશરે રૂ.1.50 કરોડની કિંમતનો બંગલો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ડ્રગ્સના ગેરકાયદે કારોબારથી કોઈ આર્થિક લાભ મેળવવામાં આવ્યો છે કે કેમ અને આ પ્રવૃત્તિમાં અન્ય વ્યક્તિઓની ભૂમિકા શું છે તે દિશામાં તપાસ કરવાની જરૂરિયાત NCB દ્વારા દર્શાવવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, આરોપી તરફથી લીગલ એઇડ મારફતે રોકાયેલા વકીલે રિમાન્ડનો વિરોધ કરતાં દલીલ કરી હતી કે, આરોપી અમદાવાદનો સ્થાનિક રહેવાસી છે અને તપાસ માટે એક દિવસનો સમય પણ પૂરતો છે. આરોપીએ કોર્ટ સમક્ષ પોતાની રજૂઆતમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેની સાથે કોઈ મારપીટ કરવામાં આવી નથી.
જોકે, NCBએ અન્ય આરોપીઓની સંડોવણી અને ડ્રગ્સના નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે આરોપીની વધુ પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું જણાવી ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ માગ્યા હતા. સરકારી વકીલ મહેશ પટેલે પણ NCB તરફથી રજૂઆત કરી તપાસની જરૂરિયાત અને રિમાન્ડના કારણો કોર્ટ સમક્ષ મૂક્યાં હતાં.
બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટે 17 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સાંજે 4 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ આપ્યા છે. હવે તપાસ એજન્સી આરોપી પાસેથી MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટેના કેમિકલનો સ્ત્રોત, અન્ય સાગરીતો, અગાઉના વેચાણ અને આર્થિક વ્યવહારો અંગે વિગતો મેળવશે.
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