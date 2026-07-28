સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદના વિરામ બાદ તંત્રએ નુકસાન અંગેનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો
સુરેન્દ્રનગરમાં ચાર દિવસના વરસાદ બાદ દસાડા, લીંબડી અને લખતરમાં 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડતા પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ અને ઘરોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે.
Published : July 28, 2026 at 1:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં સત ચાર દિવસ ખાબકેલા વરસાદે દસાડા, લીંબડી અને લખતર તાલુકામાં પુર જેવી સ્થિતિ સર્જી હતી. આ ત્રણેય વિસ્તારોમાં 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. 24 કલાકથી વરસાદે વિરામ લીધા બાદ તંત્રએ સર્વે કામગીરી શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં 236 મકાનોને નુકસાન, 34 પશુઓના મોત અને 150થી વધુ ગામોના રસ્તાઓ બંધ હોવાનું સામે આવ્યું છે. સદનસીબે કોઈ માનવ મૃત્યુ થયું નથી.
સૌથી વધુ પ્રભાવિત તાલુકા: દસાડા, લીંબડી, લખતર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સત ચાર દિવસ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જેમાં સૌથી વધુ દસાડા, લીંબડી અને લખતર વિસ્તાર પ્રભાવિત બન્યા છે. આ ત્રણ તાલુકાઓમાં 12 ઇંચથી પણ વધુ વરસાદ ખાબકતા પુર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. હજુ પણ સ્થાનિક લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયેલા છે. ઘરવખરી, પશુપાલન અને રોડ-રસ્તાને સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચ્યું છે.
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. જેમાં કાચા મકાનો સૌથી વધુ તૂટ્યા છે અને 34 પશુઓના મોત નીપજ્યા છે. સદનસીબે એક પણ માનવ મૃત્યુ થયું નથી. હજુ પણ 22 પંચાયતના રસ્તાઓ બંધ છે અને એક સ્ટેટ હાઇવેનો રસ્તો બ્લોક છે. અંદાજિત 15 હજાર વીઘા જમીન ઉપર વરસાદી પાણી ભરાયા છે અને ખેતરો પણ ધોવાયા છે. હાલમાં ખેતીના નુકસાનનો સર્વે પણ ચાલુ છે. વહીવટી તંત્ર લોકોની વચ્ચે સતત સંપર્કમાં છે." -નિખિલ જોશી, ડિઝાસ્ટર મામલતદાર, સુરેન્દ્રનગર
સર્વે કામગીરી શરૂ, તંત્રની ટીમો મેદાનમાં
વરસાદે 24 કલાકથી વિરામ લીધા બાદ હવે તંત્ર દ્વારા સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ, સરપંચો, તલાટીઓ અને ગ્રામ સેવકોની ટીમો બનાવવામાં આવી છે. સૌથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની અધિકારીઓ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને નુકસાનનો સર્વે કરી રહ્યા છે.
મકાનો અને પશુઓને ભારે નુકસાન
સર્વે દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સત વરસાદના કારણે લખતર, લીંબડી અને દસાડા વિસ્તારમાં 236 જેટલા મકાનો તૂટ્યા છે અને ઘરવખરીને પણ નુકસાન થયું છે. સત વરસાદના કારણે ગામોમાં પાણી ભરાઈ જતા ઘાસચારાની અછત સર્જાઈ હતી અને પશુઓ પાણીમાં ડૂબ્યા હતા. આવી ઘટનાઓમાં જિલ્લામાં 34 જેટલા પશુઓના મોત નીપજ્યા છે. જેમાં સૌથી વધુ દસાડા પંથકમાં 22 પશુઓના મોત થયા છે.
વધુ પશુઓના મોત નીપજે તે માટે તંત્ર દ્વારા ખડ અને બચાવ કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને ઘાસચારો પણ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે.
રેસ્ક્યુ અને આશરો
જિલ્લાના 10 તાલુકાઓમાં વરસાદની અસર જોવા મળી હતી. વઢવાણમાં 2 પાકા મકાનોને નુકસાન અને 2 મકાનો તૂટ્યા હોવાથી કુલ 4 મકાનોને નુકસાન થયું છે.
તંત્રની ટીમો અને સુરેન્દ્રનગર ફાયર બ્રિગેડની ટીમો દ્વારા પુર જેવી પરિસ્થિતિમાં 542 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 42 લોકો પાણીમાં ફસાયા હતા તેમને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં કુલ 582 લોકોને આશ્રય ઘરોમાં આશરો આપવામાં આવ્યો છે. તમામ લોકો સલામત હોવાનું તંત્રની ટીમોએ જણાવ્યું છે.
રસ્તા બંધ, 150થી વધુ ગામો પ્રભાવિત
અવિરત વરસાદના કારણે પુલ, રોડ-રસ્તા, સ્ટેટ હાઇવે અને નેશનલ હાઇવેને નુકસાન પહોંચ્યું છે. આજે પણ 22 જેટલા પંચાયતના રસ્તાઓ બંધ છે. જેના કારણે 150થી વધુ ગામોને અસર જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારોમાં ટ્રેક્ટર લઈને તંત્રની ટીમો પહોંચી છે. લોકોને ફૂડ પેકેટ તેમજ અન્ય મેડિકલ સુવિધાઓ પહોંચાડવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં દસાડા, લખતર અને લીંબડી તાલુકાના સૌથી વધુ ગામોનો સમાવેશ થાય છે.
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