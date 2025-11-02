અંતિમ શ્વાસ સુધી જેલમાં સડશે નરાધમ, ૩ સગીરા પર દુષ્કર્મના મામલે સુરત કોર્ટે ફટકારી આજીવન કેદની સજા
એક નહીં પરતું 3-3 માસૂમને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવનાર સુરતના એક નરાધમને સુરત કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
સુરત: સુરત શહેરમાં ત્રણ સગીરાઓ સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ કરીને એક સગીરાને ગર્ભવતી બનાવનાર શાકભાજીના ફેરિયાને કોર્ટે અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજાનો હુકમ કર્યો હતો. એક સગીરાની ઘટના બાદ પોલીસ તપાસમાં અન્ય બે સગીરાઓની સાથે પણ દુષ્કર્મ થયાનું બહાર આવ્યું હતું. કોર્ટે ગર્ભસ્થ સગીરાને 10.50 લાખ જ્યારે બીજી બે સગીરાઓને 6-6 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો હતો.
સુરત શહેરના એક વિસ્તારમાં રહેતી 13 વર્ષીય સગીરાને ગત વર્ષ 2024ના જાન્યુઆરી મહિનામાં પેટમાં દુખાવો થયો હતો. આ સગીરાને વારંવાર ઊલટીઓ પણ થતા સગીરાના માતાએ તેને દુખાવા બાબતે પૂછ્યું ત્યારે સગીરાએ કહ્યું કે, આવાસમાં રહેતા શાકભાજી વેચતા અંકલે મારી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું છે. મારી અન્ય બહેનપણીઓને બોલાવીને તેમને પોર્ન વીડિયો બતાવે છે, અને એક દિવસ ઘરમાં કોઈ હાજર ન હતું ત્યારે આ અંકલે મારા કપડા કાઢીને મારી સાથે બદકામ કર્યું છે.
બનાવ અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા સુરત શહેર પોલીસે આવાસમાં રહેતા અને શાકભાજી વેચવાનું કામ કરતો નરાધમની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો.પોલીસ તપાસ દરમિયાન આરોપી આલમગીરીએ અન્ય બે સગીરાઓની સાથે પણ દુષ્કર્મ કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પોલીસે આરોપીની સામે ચાર્જશીટ તૈયાર કરી કોર્ટમાં રજૂ કરી હતી.
આ કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતાં સરકારી વકીલ મુંજાલ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા દલીલો કરીને આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા કરવાની માંગ કરાઈ હતી. ત્રીજા અધિક સત્ર ન્યાયાધીશ તેમજ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટના જજ વિનોદ વી. પરમારે બંને પક્ષોની દલીલો બાદ આરોપી આલમગીરીને બળાત્કારના કેસમાં તકસીરવાર ઠેરવીને આજીવન કેદ એટલે કે જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજાનો હુકમ કર્યો હતો.
કોર્ટનો ચુકાદો
કોર્ટે ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે, આરોપી પાડોશી તરીકે નજીકમાં રહેતી અને પોતાનાં સંતાનોથી પણ નાની વયની ભોગ બનનાર બાળકીઓની સાથે દુષ્કર્મ કરીને પાડોશી ધર્મ ચૂકી ગયા છે. ત્રણેય સગીરાઓનું રક્ષણ કરવાની જગ્યાએ અનેકવાર સંબંધો બાંધ્યા છે, જેના કારણે એક સગીરા ગર્ભવતી બની છે. આરોપીએ બાળકીઓ સાથે અઘટિત અને ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય આચર્યું છે. આરોપીનું કૃત્ય સભ્ય સમાજમાં સાંખી શકાય તેમ નથી અને આરોપીએ કરેલા અધમ કૃત્યમાં ઓછી સજા કરવાના કોઇ ખાસ કારણો પણ નથી, આરોપીને થયેલી સજા સમાજમાં દાખલો બેસે તે પ્રકારે થવી જોઇએ તેમ ટાંકીને આરોપીને અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા ફટકારી હતી.