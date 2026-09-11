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જય દલાલ હત્યા કેસના આરોપીએ પોલીસનું સર્વિસ વેપન આંચકી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, ફાયરિંગમાં પગમાં ગોળી વાગી

સુરતમાં હિસ્ટ્રીશીટરને લાજપોર જેલમાંથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લાવવામાં આવતો હતો આ દરમિયાન PSIનું હથિયાર આંચકી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા હિસ્ટ્રીશીટરને પોલીસે પગમાં ગોળી મારી હતી.

સુરત પોલીસનું હિસ્ટ્રીશીટર પર ફાયરિંગ
સુરત પોલીસનું હિસ્ટ્રીશીટર પર ફાયરિંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 8:08 AM IST

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સુરત: સુરતમાં હિસ્ટ્રીશીટરને લાજપોર જેલમાંથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લાવવામાં આવતો હતો આ દરમિયાન PSIનું હથિયાર આંચકી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા હિસ્ટ્રીશીટરને પોલીસે પગમાં ગોળી મારી હતી. આરોપીએ ઉલ્ટી, ગભરામણ અને લઘુશંકાનું બહાનું કાઢી પોલીસનું વાહન રોકાવ્યું હતું અને PSIની બંદૂક આંચકીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસ સાથે થયેલી ઝપાઝપીમાં સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરતા આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી. ઇજાગ્રસ્ત આરોપીને કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

આરોપીને પોલીસે પગમાં ગોળી મારી

સુરતમાં ભાજપ યુવા નેતા જય દલાલ હત્યા કેસ તેમજ ગેરકાયદે હથિયારોના રેકેટમાં સંડોવાયેલા અને 35થી વધુ ગંભીર ગુનાના હિસ્ટ્રીશીટર જયેશ ઉર્ફે બારકુ પાટીલને લાજપોર જેલથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે બુઢાણા ગામ નજીક પોલીસ સાથે અથડામણ સર્જાઈ હતી. આરોપીએ પોલીસ વાહન રોકાવ્યા બાદ PSI શૈલેષ દુબેનું સર્વિસ વેપન આંચકી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન થયેલી ઝપાઝપીમાં પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરતાં આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી.

સુરતમાં હિસ્ટ્રીશીટર પર પોલીસનું ફાયરિંગ (ETV Bharat Gujarat)

સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP ભાવેશ રોઝિયાના જણાવ્યા મુજબ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ કોર્ટમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટ મેળવી જયેશ બારકુ પાટીલને લાજપોર જેલથી પૂછપરછ માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવી રહી હતી. બુઢાણા ગામ નજીક પહોંચતા આરોપીએ વોમિટ, સફોકેશન અને યુરિન માટે ગાડી રોકાવવાનું કહ્યું હતું. ગાડી રોકાયા બાદ તેણે PSI શૈલેષ દુબેનું સર્વિસ વેપન ખેંચી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ઝપાઝપી થતાં ફાયરિંગ થયું હતું અને આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી હતી.

જયેશ પાટીલ સામે હત્યાના પ્રયાસ, લૂંટ, ધાડ અને આર્મ્સ એક્ટ સહિતના 35થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. જય દલાલ હત્યા કેસની તપાસ દરમિયાન સાગર સોનવણે ઉર્ફે મણિયા ડુક્કરની ધરપકડ બાદ ગેરકાયદે હથિયારો અંગે મહત્વની માહિતી સામે આવી હતી. પોલીસ તપાસ મુજબ, મણિયા ડુક્કર અને જયેશ પાટીલે અલગ-અલગ સ્થળેથી હથિયારો મેળવી અન્ય અસામાજિક તત્વોને સપ્લાય કર્યા હોવાની વિગતો બહાર આવી હતી.

આ માહિતીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બંને આરોપીઓ સામે આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધ્યા હતા. આ કેસોમાં વધુ પૂછપરછ માટે જયેશ પાટીલને જેલમાંથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે બુઢાણા ગામ નજીક તેણે પોલીસનું હથિયાર આંચકી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસે સ્વબચાવમાં કરેલા ફાયરિંગ બાદ તેને કાબૂમાં લઈ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

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