અમદાવાદની પોળોમાં જીવંત છે 80 વર્ષ જૂની ગરબાની પરંપરા! ઘીકાંટાથી રતનપોળ સુધી આજે પણ ગૂંજે છે માતાજીના ગરબા
અમદાવાદની પોળમાં ગરબાની પરંપરા જીવંત છે. પોળના ગરબામાં માત્ર નૃત્ય જ નહીં પરંતુ સંસ્કૃતિ, સામાજિક એકતા અને પેઢી દર પેઢી ચાલતી પરંપરાના દર્શન થાય છે.
Published : October 16, 2026 at 6:30 PM IST
રોશન આરા, અમદાવાદ: નવરાત્રિ એટલે શક્તિની ઉપાસના, માતાજીની આરાધના અને આસ્થા સાથે જોડાયેલો ઉત્સવ. આજના આધુનિક યુગમાં નવરાત્રિની ઉજવણી મોટા પાર્ટી પ્લોટ, ભવ્ય સ્ટેજ, લાઇટિંગ અને DJના તાલે થતી થઇ છે. અમદાવાદની પોળમાં આજે પણ ગરબાની પરંપરા જીવંત છે. પોળના ગરબામાં માત્ર નૃત્ય જ નહીં પરંતુ સંસ્કૃતિ, સામાજિક એકતા અને પેઢી દર પેઢી ચાલતી પરંપરાના દર્શન પણ થાય છે.
અમદાવાદની પોળમાં ગરબાની પરંપરા આજે પણ જીવંત
અમદાવાદના જૂના કોટ વિસ્તારની પોળમાં આજે પણ ગરબાની પરંપરા જીવંત છે. ઘી કાંટા રોડ, પાનકોર રોડ, રતનપોળ, માંડવી અને કાલુપુરની આસપાસ આવેલી પોળોમાં સાંકડી શેરીઓ, વર્ષો જૂના મકાનો, માતાજીની ગરબી અને સ્થાનિક લોકોની સહભાગિતા સાથે નવરાત્રિની અનોખી રોનક જોવા મળે છે. ક્યાંક ઢોલ-ઢોલક અને મંજીરાના તાલે તો ક્યાંક પરંપરાગત ગરબાના ગીતો સાથે ખેલૈયાઓ માતાજીની આરાધના કરે છે.
અમદાવાદના લેખક ડૉ. માણેક પટેલે નવરાત્રિના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ વિશે જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિ એટલે નવ રાત સુધી શક્તિની સાધના અને માતાજીની ઉપાસના. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, મહિષાસુરે દેવલોક પર કબજો જમાવ્યો હતો ત્યારબાદ દેવતાઓની શક્તિમાંથી દેવી દુર્ગાનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. દેવી અને મહિષાસુર વચ્ચે નવ દિવસ સુધી યુદ્ધ થયું અને દસમા દિવસે દેવી દુર્ગાએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો. આથી નવરાત્રિના નવ દિવસ ઉપાસના અને દસમા દિવસે વિજયાદશમીની ઉજવણીનું મહત્ત્વ છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રિમાં નવદુર્ગાનાં નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ નવ સ્વરૂપો માનવજીવનમાં જરૂરી શક્તિ, ધૈર્ય, શાંતિ, સર્જન, વાત્સલ્ય, સાહસ, નિર્ભયતા, શુદ્ધતા અને સિદ્ધિ જેવા ગુણોનું પ્રતીક છે. ગરબા રમવાની પરંપરા પાછળ પણ આધ્યાત્મિક ભાવના રહેલી છે. ગરબીની મધ્યમાં પ્રગટાવેલી જ્યોતને શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને તેની આસપાસ ગોળાકારમાં ફરીને ગરબા કરવામાં આવે છે.
ગાંધીજી અને રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે પણ માણ્યા હતા પોળના ગરબા
ડૉ. માણેક પટેલે અમદાવાદની પોળોમાં ગરબાની ઐતિહાસિક પરંપરા વિશે જણાવ્યું હતું કે, શહેરની અનેક પોળોમાં વર્ષોથી શેરી ગરબાનું આયોજન થતું આવ્યું છે. દેસાઈની પોળમાં મહાત્મા ગાંધી રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને પણ ગરબા જોવા લઈ ગયા હોવાનો તેઓ ઉલ્લેખ કરે છે. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સમયગાળામાં કેટલીક જગ્યાએ ગરબાની મધ્યમાં રેટિયો મૂકીને મહિલાઓ ગરબા કરતી હતી. આ રીતે ગરબા માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ પૂરતા મર્યાદિત ન રહેતાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ પણ બન્યા હતા.
સમય જતાં ગરબાનું સ્વરૂપ બદલાયું છે. સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને DJના આગમનથી ગરબાની રજૂઆતમાં આધુનિકતા આવી છે, પરંતુ અમદાવાદની અનેક પોળોમાં આજે પણ સ્થાનિક લોકો પોતે ગરબાનાં ગીતો ગાય છે અને મંજીરા વગાડીને પરંપરાને જીવંત રાખે છે. ભદ્રકાળી મંદિર, ધના સુથારની પોળ, માધવપુરા, ઘીકાંટા અને કાલુપુર જેવા વિસ્તારોમાં શેરી ગરબાની રોનક આજે પણ જોવા મળે છે.
મોટી હમામની પોળમાં 70 વર્ષથી ગરબાની પરંપરા
ઘીકાંટા વિસ્તારમાં આવેલી મોટી હમામની પોળમાં રહેતા શિવમ પટેલે જણાવ્યું હતું કે તેમની પોળમાં દર વર્ષે શેરી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તેઓ છેલ્લા 70 વર્ષથી આ પરંપરા નિહાળી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, "અમે નાનપણથી અહીં જ ગરબા રમ્યા છીએ. મોટા મોટા પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા યોજાય છે, પરંતુ અમારી પોળના ગરબામાં જે મજા આવે છે તે બીજે ક્યાંય મળતી નથી. પોળના ગરબા અમારી જૂની પરંપરા છે અને તેની સાથે અમારી લાગણીઓ જોડાયેલી છે."
પોળમાં ગરબા માત્ર મનોરંજન નથી, પરંતુ વર્ષોથી સાથે રહેતા પરિવારોને એકસાથે લાવવાનું માધ્યમ પણ છે. અહીં બાળકો, યુવાનો, મહિલાઓ અને વડીલો સૌ કોઈ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે. જૂનાં મકાનો અને સાંકડી શેરીઓ વચ્ચે થતી ગરબાની રમઝટ જૂના અમદાવાદની આગવી ઓળખને ઉજાગર કરે છે.
પોળ છોડીને બહાર રહેવા ગયેલા યુવાનો પણ ગરબા રમવા પાછા ફરે છે
પોળમાં જન્મેલા અને હવે બહાર રહેવા ગયેલા પોળમાં રહેતા શિવમ પટેલે દર વર્ષે નવરાત્રિ દરમિયાન પોતાની પોળમાં ગરબા રમવા આવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજના સમયમાં લોકો મોટા પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા રમવા જાય છે, જ્યાં પાસ ખરીદવાનો ખર્ચ, ભીડ અને પાર્કિંગ જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. જ્યારે પોળ અને સોસાયટીમાં સ્થાનિક લોકો સાથે મળીને ફાળો એકત્રિત કરે છે અને સર્વસંમતિથી ગરબાનું આયોજન કરે છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, "પોળના ગરબામાં કોઈ મોંઘા પાસની જરૂર પડતી નથી. લોકો પોતાના ઘરઆંગણે જ ગરબા રમી શકે છે. અહીં સ્થાનિક લોકો માટે નાસ્તા અને જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે. સૌ સાથે મળીને આયોજન કરે છે, એટલે ગરબાની મજા જ અલગ હોય છે."
સ્વામિલના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની પોળમાં સાંજે ગરબાની તૈયારીઓ થાય છે, રાત્રે 9:30 વાગ્યે આરતી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ રાત્રે 11 વાગ્યા પછી શેરી ગરબાની શરૂઆત થાય છે. પોળથી દૂર રહેવા ગયેલા લોકો પણ આ પરંપરા સાથે જોડાયેલા રહે છે, જે પોળના ગરબાની ભાવનાત્મક તાકાત દર્શાવે છે.
મહિલાઓ માટે પણ પોળના ગરબા ખાસ આકર્ષણ
સ્થાનિક રહેવાસી મમતા પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તેમને પોળના ગરબા જોવાની અને તેમાં ભાગ લેવાની ખૂબ મજા આવે છે. તેમના મતે, નાનપણથી જોતા આવેલા ગરબાની પરંપરામાં આજે પણ પૌરાણિકતા અને સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહી છે. મહિલાઓ ઉત્સાહપૂર્વક ગરબા રમે છે અને આસપાસના પરિવારો સાથે મળીને નવરાત્રીની ઉજવણી કરે છે.
પોળના ગરબામાં લોકો વચ્ચેનો પરિચય, પારિવારિક સંબંધો અને સામાજિક એકતા વધુ મજબૂત બને છે. અહીં ખેલૈયાઓ માટે માત્ર સંગીત અને નૃત્ય જ મહત્ત્વનાં નથી, પરંતુ માતાજીની આરાધના અને સૌ સાથે મળીને ઉજવણી કરવાનો આનંદ પણ એટલો જ મહત્ત્વનો છે.
રતનપોળની નાગોરી શાળામાં 80 વર્ષથી ગરબાની પરંપરા
અમદાવાદના રતનપોળ વિસ્તારમાં આવેલી નાગોરી શાળામાં પણ નવરાત્રિ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને ખેલૈયાઓ એકત્રિત થાય છે. અહીં માતા અંબેની સ્થાપના વર્ષ 1986માં કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક આયોજક શાહ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, માતાજીમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા ભક્તો અહીં મોટી સંખ્યામાં દર્શન કરવા આવે છે. નવરાત્રી દરમિયાન અલગ અલગ પાર્ટીઓને આમંત્રિત કરીને ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને નવ દિવસ સુધી ભક્તિમય માહોલ રહે છે.
નાગોરી શાળામાં રહેતા 60 વર્ષીય જયેશ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આ પોળમાં આશરે 80 વર્ષથી ગરબા યોજાતા આવ્યા છે. સરસપુર, રાયપુર, કાલુપુર અને આસપાસની પોળોના લોકો પણ અહીં ગરબા રમવા આવે છે. અગાઉ આ ગરબામાં નરેશ કનોડિયા અને દિવાળીબેન ભીલ જેવા જાણીતા કલાકારો પણ ગરબા ગાવા આવતા હતા.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે પહેલાં રતનપોળ અને આસપાસના વેપારીઓ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા નવી વસ્તુઓ અને સાડીઓ માતાજીને અર્પણ કરતા હતા. જોકે, સમય જતાં વિસ્તારના રહેણાક અને સામાજિક માળખામાં બદલાવ આવ્યો છે, જેના કારણે પહેલાંની સરખામણીએ લોકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હોવાનું તેઓ માને છે. તેમ છતાં, નાગોરી શાળાની ગરબા પરંપરા આજે પણ જળવાઈ રહી છે.
માતાજીની સ્તુતિ સાથે ગરબા, આખું વર્ષ નવરાત્રિની રાહ
નાગોરી શાળાની સ્થાનિક રહેવાસી મિત્તલ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે અહીં વર્ષોથી માતાજીની સ્તુતિ સાથે ગરબા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીનો તહેવાર આવે તેની લોકો આતુરતાથી રાહ જુએ છે. પોળના તમામ લોકો ભેગા મળીને ગરબા કરે છે ત્યારે એક અલગ જ આનંદની લાગણી અનુભવાય છે.
અહીં ગરબા માત્ર એક વ્યક્તિ કે પરિવારનો ઉત્સવ નથી, પરંતુ આખા વિસ્તારની સામૂહિક ઉજવણી છે. સ્થાનિક લોકોની ભાગીદારીથી પરંપરા જળવાય છે અને નવી પેઢીને પણ પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાની તક મળે છે.
આધુનિકતા વચ્ચે પરંપરાને જાળવવાનો પડકાર
આજના સમયમાં મોટા ગરબા આયોજનો, આધુનિક સંગીત અને ભવ્ય લાઇટિંગ યુવાનોને આકર્ષે છે. તેમ છતાં, અમદાવાદની પોળોના ગરબા એ વાતની સાબિતી છે કે પરંપરાની સુંદરતા માત્ર મોટા સ્ટેજ કે ખર્ચાળ આયોજનમાં નથી. માતાજીની ગરબી, સ્થાનિક લોકોનો સહકાર, પરંપરાગત વસ્ત્રો, જૂનાં મકાનો અને એકબીજા સાથે જોડાયેલી લાગણીઓ પણ ગરબાની આગવી ઓળખ છે.
ઘીકાંટા અને રતનપોળ જેવા વિસ્તારોમાં જીવંત રહેલી આ પરંપરા જૂના અમદાવાદના સાંસ્કૃતિક વારસાનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે. યુનેસ્કો દ્વારા ગુજરાતના ગરબાને અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે માન્યતા મળ્યા બાદ તેની પરંપરાગત ઓળખ જાળવવાનું મહત્ત્વ પણ વધ્યું છે. જોકે, આ વારસાને સાચવવા માટે સ્થાનિક આયોજકો, રહેવાસીઓ અને નવી પેઢીની સતત ભાગીદારી જરૂરી છે.
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