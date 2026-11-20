સોમનાથમાં 71મા કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાનો ભવ્ય પ્રારંભ, IG રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ રિબીન કાપી મેળો ખુલ્લો મુક્યો
1955માં શરૂ થયેલી પરંપરાના 71 વર્ષ પૂર્ણ: પાંચ દિવસ સુધી સદભાવના મેદાનમાં ભક્તિ, લોકસંસ્કૃતિ, મનોરંજન અને ખાણીપીણીના સ્ટોલ સાથે જામશે મેળાનો માહોલ
Published : November 20, 2026 at 8:57 PM IST
ગીર-સોમનાથ: પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવની પાવન ધરતી પર સૌરાષ્ટ્રની આગવી ઓળખ અને ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતીક બની ચૂકેલા 71મા કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાનો આજે ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન સાથે મેળાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IG) રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના હસ્તે રિબીન કાપીને પાંચ દિવસીય લોકમેળો જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે મેળાના આયોજન સાથે સંકળાયેલા અગ્રણીઓ અને ઉપસ્થિત મહાનુભાવોની હાજરીમાં મેળાની શરૂઆત થતાં સદભાવના મેદાનમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાયો હતો.
સોમનાથના સદભાવના મેદાન ખાતે આજે તા. 20 નવેમ્બરથી 24 નવેમ્બર સુધી પાંચ દિવસીય કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મેળો માત્ર મનોરંજનનું માધ્યમ નથી, પરંતુ સાત દાયકાથી વધુ સમયથી ધાર્મિક આસ્થા, લોકસંસ્કૃતિ, સામાજિક એકતા અને સૌરાષ્ટ્રની પરંપરાને જીવંત રાખતો ઉત્સવ બની રહ્યો છે. વર્ષ 1955માં શરૂ થયેલી કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાની પરંપરાને વર્ષ 2026માં 71 વર્ષ પૂર્ણ થતાં આ વર્ષે પણ મેળાને ભવ્ય સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
મેળાના પ્રારંભ સાથે જ વિવિધ ખાણીપીણી અને મનોરંજનના સ્ટોલ મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને જેલના કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા ભજીયાના સ્ટોલે પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ ઉપરાંત મેળામાં આવનાર પરિવારો અને બાળકો માટે વિવિધ રાઈડ્સ, ખાણીપીણીની ચીજવસ્તુઓ અને મનોરંજનના અનેક વિકલ્પો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. પાંચ દિવસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકો મેળાની મુલાકાત લેશે તેવી અપેક્ષા છે.
કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાની વિશેષતા એ છે કે અહીં ધાર્મિક આસ્થાની સાથે લોકજીવનની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો પણ અનોખો સંગમ જોવા મળે છે. વર્ષોથી સોમનાથની ઓળખ બની ગયેલો આ મેળો માત્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લા પૂરતો સીમિત ન રહેતા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યો છે. દર વર્ષે દૂરદૂરથી લોકો પરિવાર સાથે મેળાની મુલાકાતે આવે છે અને વિવિધ મનોરંજન તથા ખાણીપીણીની મજા માણે છે.
જૂનાગઢ રેન્જના IG રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ મેળામાં આવનારા નાગરિકોને પોલીસ અને વહીવટી તંત્રને સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી. મેળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થતા હોય ત્યારે સુરક્ષા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે નાગરિકોનો સહયોગ જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. મેળામાં આવતા તમામ મુલાકાતીઓ નિયમોનું પાલન કરે અને પોલીસ તથા વહીવટી તંત્ર સાથે સહકાર આપે તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 1955થી શરૂ થયેલી કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાની આ પરંપરા આજે 71 વર્ષ બાદ પણ એટલી જ લોકપ્રિયતા અને ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહી છે. સોમનાથની પવિત્ર ધરતી પર યોજાતો આ મેળો ધાર્મિક શ્રદ્ધા સાથે લોકસંસ્કૃતિ અને સામૂહિક આનંદની પરંપરાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ બની રહ્યો છે. ત્યારે આગામી પાંચ દિવસ સુધી સોમનાથના સદભાવના મેદાન ખાતે મેળાની રોનક જોવા મળશે અને શ્રદ્ધાળુઓ તથા મુલાકાતીઓ માટે આ મેળો આનંદ અને ઉત્સાહનું કેન્દ્ર બનશે.
આ પણ વાંચો: