પાટણમાં સચવાયેલો 136 વર્ષ જૂનો જ્ઞાનનો ઐતિહાસિક ખજાનો, ડિજિટલ યુગમાં પણ લોકોને વાંચતા રાખવાનો પ્રયાસ
આજે 136 વર્ષ બાદ પણ આ પુસ્તકાલય અડીખમ ઊભું છે. આ પુસ્તકાલયમાં સાહિત્ય, કલા-સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, ધર્મ, રાજકારણ, આત્મકથા સહિતના 50 હજારથી વધુ પુસ્તકો છે.
Published : October 4, 2026 at 4:39 PM IST
પાટણઃ 136 વર્ષનો ઐતિહાસક વારસો, હજારો પુસ્તકોનો ખજાનો અને બદલાતા ડિજિટલ યુગમાં પણ વાંચનની પરંપરા જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ એટલે ફતેસિંહ રાવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય. પાટણમાં આવેલું આ પુસ્તકાલય ન માત્ર વાંચન પુરતુ મર્યાદિત રહ્યું છે, પરંતુ અહીં રોજગારીલક્ષી પ્રવૃતિ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવે છે.
50 હજારથી વધુ પુસ્તકો
વર્ષ 1884માં વડોદરા રાજ્યના શ્રીમંત મહારાજા સાહેબ પાટણની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ત્યારે પાટણમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધે અને લોકોમાં વાંચનની ટેવ વિકસે તે હેતુથી એક સાર્વજનિક પુસ્તકાલયની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજે 136 વર્ષ બાદ પણ આ પુસ્તકાલય અડીખમ ઊભું છે. આ પુસ્તકાલયમાં 50 હજારથી વધુ પુસ્તકોનો અમૂલ્ય ખજાનો સચવાયેલો છે. જેમાં સાહિત્ય, કલા-સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, ધર્મ, રાજકારણ, આત્મકથા સહિતના અનેક વિષયોનું સાહિત્ય અહીં ઉપલબ્ધ છે.
400થી વધુ આજીવન સભ્યો
સમયની સાથે અહીં પુસ્તકોનો સંગ્રહ સતત વધતો ગયો અને 1927માં મહિલા તથા બાળ પુસ્તકાલયની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે, સોશિયલ મીડિયા અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે પરંપરાગત વાંચન તરફ વાચકોનો રસ ઘટ્યો છે. તેમ છતાં 400થી વધુ આજીવન સભ્યોએ આજે પણ આ પુસ્તકાલય જ્ઞાનની જ્યોત પ્રજ્વલિત રાખી છે.
પાટણમાં વાંચન અને જ્ઞાનની પરંપરા આજકાલની નથી. પ્રાચીન સમયમાં અહીં જૈન જ્ઞાન ભંડારો અને ગ્રંથાગારોનું મહત્વ રહ્યું છે. ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો મુજબ પાટણમાં વિવિધ સ્થળોએ જ્ઞાન ભંડારો અસ્તિત્વમાં હતા. સમયની સાથે અલગ-અલગ મહોલ્લા અને પોળમાં રહેલા પુસ્તકોને એક જ સ્થળે સંગ્રહિત કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને અંતે ફતેસિંહરાવ ગાયકવાડ લાઇબ્રેરી પુસ્તક સંગ્રહનું મહત્વનું કેન્દ્ર બની.
24 કલાક વાંચનની સુવિધા, ટેકનોલોજી પણ વિકસાવાઈ
ફતેસિંહરાવ ગાયકવાડ લાઇબ્રેરીમાં આજે પણ દરરોજ 25થી વધુ અખબારો અને 40થી વધુ માસિક સામાયિકો આવે છે. પાટણની આ રીડિંગ લાઇબ્રેરીમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ 24 કલાક અભ્યાસ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.
મફત ઈન્ટરનેટ અને વાઇ-ફાઇની સુવિધા
24 કલાક મફત ઈન્ટરનેટ અને વાઇ-ફાઇની સુવિધા સાથે ટેક્નોલોજીના યુગમાં લાઇબ્રેરી પણ આધુનિક બની રહી છે. કોમ્પ્યુટર વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને AI સહિતના વિવિધ કોર્સ પણ શીખવવામાં આવે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરનારા અનેક વિદ્યાર્થીઓમાંથી 150થી 250 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આજે રાજ્યના વિવિધ સ્થળોએ સરકારી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે.
વાંચનની સાથે વિવિધ પ્રવૃતિઓ
વાંચનની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા માટે લાઇબ્રેરી દ્વારા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવે છે. ‘મને જાણો’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મહિનામાં બે વખત પ્રખ્યાત લેખકોની કૃતિઓની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મહિલાઓ અને બાળકો માટે અલગ વિભાગ તેમજ રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવે છે.
એક તરફ સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ કન્ટેન્ટના કારણે પરંપરાગત પુસ્તકો વાંચનારા લોકોની સંખ્યા ઘટી રહી છે, તો બીજી તરફ લાઇબ્રેરી પોતાના પુસ્તકોને ડિજિટલ માધ્યમ સાથે જોડવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
આમ બદલાતા ડિજિટલ યુગમાં પણ વાંચનની પરંપરા જાળવી રાખવાનો આ પ્રયાસ છે. પાટણની આ લાઇબ્રેરી ન માત્ર પુસ્તકો સાચવતી સંસ્થા છે, પરંતુ પેઢી દર પેઢી જ્ઞાનની જ્યોત પ્રજ્વલિત રાખતી એક ઐતિહાસિક ધરોહર અને જ્ઞાનનો ખજાનો પણ છે.
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