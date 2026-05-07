થરાદમાં કોંગ્રેસના મહિલા પ્રમુખ અને PSI બાખડી પડ્યા, PSIએ કોંગ્રેસના 3 નેતા સામે નોંધાવી ફરિયાદ, જાણો શું હતો મામલો ?
થરાદમાં કોંગ્રેસની રેલી દરમિયાન પોલીસ સાથે બોલાચાલી અને ઝપાઝપી મામલે કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓ સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
Published : May 7, 2026 at 7:39 AM IST
વાવ-થરાદ: જિલ્લામાં કોંગ્રેસની રેલી દરમિયાન મહિલા પોલીસ કર્મચારી અને PSI સાથે બબાલ બાદ કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓ સામે ફરજ રૂકાવટ અને જાહેરનામાં ભંગ સહિતની કલમો સાથે થરાદ PSIએ ફરિયાદ નોંધાવતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ગેનીબેન ઠાકોરને લઈને આપેલા નિવેદન મામલે વાવ-થરાદ જિલ્લાના મુખ્ય મથક થરાદ ખાતે મંગળવારે કોંગ્રેસે રેલી યોજી પ્રદર્શન કર્યું હતું. જોકે આ રેલી કલેકટર કચેરી પહોંચતા પોલીસ કર્મચારીઓ અને મહિલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝપાઝપી થઈ હતી. જેમાં ખાસ કરીને થરાદ PSI પી. એલ. આહીર અને જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કચેરીમાં ઘૂસવા મામલે સામસામે આવી જતા બંને વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝપાઝપીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતાં. ત્યાર બાદ બુધવારે PSIએ કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓ સામે ફરિયાદ કરી છે.
જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ ગીતાબેન નાઈ, થરાદ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પ્રધાનજી ઠાકોર, અને નવા ચૂંટાઈને આવેલા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય સિદ્ધરાજસિંહ ચૌહાણ સામે થરાદ પીએસઆઈ પી.એલ.આહીરે થરાદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે.
મંજૂરી વગર રેલી લઈ કલેકટર કચેરી પહોંચવા અને બળજબરી પ્રવેશ મામલે PSIએ પ્રધાનજી ઠાકોર સામે અને કોંગ્રેસની રેલી દરમિયાન કલેક્ટર કચેરીમાં ઘૂસવા જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખે બળજબરી કરી મહિલા પોલીસ કર્મચારી સાથે ઝપાઝપી કરી અને પીએસઆઈને અપમાનજનક અપશબ્દો બોલી છૂટો મોબાઈલ માર્યો. જ્યારે અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે અસભ્ય બોલાચાલી કરવા મામલે નવા ચૂંટાયેલા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય સિધ્ધરાજસિંહ ચૌહાણના નામ જોગ કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓ સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
મંગળવારે યોજાયેલી રેલી બાદ કલેકટર કચેરીએ પહોંચેલા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતાબેન નાઈ અને પીએસઆઈ પી.એલ. આહીર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થયાના વીડિયો પણ ખુબ વાયરલ થયા, જેમાં મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતાબેન નાઈએ પણ આક્ષેપો કર્યા હતા, પરંતુ હવે થરાદ પીએસઆઈએ કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓ સામે ગુનો નોંધતા રાજકીય માહોલ હાલ વાવ થરાદ જિલ્લામાં ગરમાયો છે.