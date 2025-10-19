ETV Bharat / state

અમદાવાદના RTI એક્ટિવિસ્ટની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, 4 આરોપી ઝડપાયા,2 ફરાર

ગત તારીખ 14 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ થરાદ વિસ્તારની નર્મદા કેનાલમાંથી એક અજાણ્યા વ્યક્તિની લાશ મળી આવી હતી. આ હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 1:43 PM IST

બનાસકાંઠા: થરાદની નર્મદા કેનાલમાંથી મળી આવેલા એક અજાણ્યા પુરુષના મૃતદેહનો ભેદ આખરે ઉકેલાઈ ગયો છે. પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ આ અનડિટેક્ટ ખુનના ગુનાને ઉકેલીને ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

થરાદની કેનાલમાંથી મળ્યો હતો મૃતદેહ

ગત તારીખ 14 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ થરાદ વિસ્તારની નર્મદા કેનાલમાંથી એક અજાણ્યા ઇસમની લાશ મળી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જ સ્પષ્ટ થયું હતું કે મૃતકના ગળાના ભાગે ટૂંપો આપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટે મૃતદેહને કેનાલમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે.

આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે સરહદી રેન્જ કચ્છ-ભુજના SP અને વાવ-થરાદ જિલ્લા SP દ્વારા તાત્કાલિક સૂચના આપવામાં આવી. જેના પગલે પોલીસની ટીમોએ હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.

કૌભાંડ સામે અવાજ ઉઠાવવો ભારે પડ્યો

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે મૃતક રસિકભાઈ નાનજીભાઈ પરમાર જેઓ ચાંદખેડા, અમદાવાદમાં રહે છે તેઓ ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ મજબૂત અવાજ ઉઠાવતા હતા. તેમની હત્યાનું મૂળ અમદાવાદ શહેરના એક મોટા સરકારી કૌભાંડમાં દબાયેલું હતું.

રસિકભાઈએ AMC (અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન)ની સ્લમ રી-ડેવલોપમેન્ટ પુનઃવસન-2013ની યોજનામાં થયેલા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. મુખ્ય આરોપીઓ કમલેશ સોલંકી અને રાજેશ કરાટે દ્વારા આ યોજનામાં 1449 મકાન અને 130 દુકાનોના ડ્રો માટે બોગસ લાભાર્થીઓના ખોટા દસ્તાવેજો (બોગસ ડોક્યુમેન્ટો) બનાવીને કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. રસિકભાઈએ આ મામલે અલગ-અલગ સત્તાધીશો સમક્ષ અરજીઓ કરીને કૌભાંડ બહાર લાવી દીધું હતું.

4 આરોપી પોલીસની પકડમાં
20 લાખની સોપારી

ભ્રષ્ટાચારીઓ માટે રસિકભાઈ સતત જોખમરૂપ બનતા, આરોપી કમલેશભાઈ જેઠાભાઈ સોલંકીએ રસિકભાઈનો "કાંટો કાઢી નાખવા" માટે ગુનો કરાવવાનું કાવતરું રચ્યું. તેમણે આ હત્યા માટે 20 લાખ રૂપિયા આપવાનું નક્કી કર્યું હતું.

હત્યાનું કાવતરૂ

રસિકભાઈને હટાવવા માટે આરોપીઓએ પૂર્વાયોજિત કાવતરું ઘડ્યું. કમલેશ સોલંકીએ ટોકન પેટે આરોપી ગંગારામભાઈ ઉર્ફે ભીખાભાઈ પરમારને 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સમાં આપ્યા. ભીખાભાઈએ રસિકભાઈને વિશ્વાસમાં લીધા અને તેમને પાંચ લાખ રૂપિયા લેવાના બહાને રાધનપુર-ભાભર સુધી સાથે આવવા માટે તૈયાર કર્યા. અડાલજ ખાતેથી રસિકભાઈ અને ભીખાભાઈ, રીક્ષા ડ્રાઈવર સુરેશભાઈ ઉર્ફે ઘેગાભાઈ પરમારની રીક્ષામાં બેઠા. રસ્તામાં આરોપી પંકજભાઈ પરમાર અને કલ્પેશકુમાર ઉર્ફે કમો ચાચાણી ગાડી અને દોરડા સાથે જોડાયા.

હત્યા બાદ મૃતદેહને કેનાલમાં ફેંકી દીધો

થરાદ નજીક કોતરવાડા કેનાલથી એક કિલોમીટર પહેલા, અગાઉથી નક્કી કરેલા સ્થળે, કાવતરા મુજબ રસિકભાઈના ગળામાં દોરડું નાખીને ટૂંપો આપી તેમનું મોત નિપજાવવામાં આવ્યું. હત્યા બાદ, પુરાવાનો નાશ કરવાના ઈરાદે, હત્યારાઓએ મૃતદેહને કેનાલના પુલ પરથી પાણીમાં ફેંકી દીધો હતો.

પોલીસ ટીમે માનવ સ્રોત અને ટેકનિકલ તપાસના આધારે હત્યામાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આ મામલે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે બે મુખ્ય સૂત્રધાર ફરાર છે.

ઝડપાયેલા આરોપી

  1. ગંગારામભાઈ ઉર્ફે ભીખાભાઈ પરમાર (ઉ.વ. ૫૬) અમદાવાદ.
  2. પંકજભાઈ હેમજીભાઈ પરમાર (ઉ.વ. ૨૬) અમદાવાદ.
  3. કલ્પેશકુમાર ઉર્ફે કમો વાસુદેવભાઈ ચાચાણી (ઉ.વ. ૨૧) અમદાવાદ.
  4. સુરેશભાઈ ઉર્ફે ઘેંગાભાઈ હરસેંગભાઈ પરમાર (ઉ.વ. ૩૦) અમદાવાદ.

બે આરોપી હજી પણ ફરાર

જોકે, આ હત્યા માટે સોપારી આપનાર મુખ્ય આરોપી કમલેશભાઈ જેઠાભાઈ સોલંકી અને અન્ય મુખ્ય આરોપી રાજુ કરાટે હજુ ફરાર છે. પકડાયેલા ચાર આરોપીઓની અટક કરીને પોલીસે તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આ ગુનામાં અન્ય કોઈ આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે કે કેમ તે દિશામાં પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ છે. ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધના અવાજને કાયમ માટે શાંત કરાવવાના આ કાવતરાએ સમાજમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.

THARAD CANAL MURDER CASE
AHMEDABAD RTI ACTIVIST MURDER
RTI ACTIVIST RASIKBHAI PARMAR
GUJARAT POLICE
MURDER CASE

