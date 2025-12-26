સુરેન્દ્રનગરના થાનમાં પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન કાર લઇ નાસી છૂટેલા બે રફતારના રાક્ષસોને થાનગઢ પોલીસે ઝડપી લીધા
થાનગઢ પોલીસે બંને ઇસમોની અટકાયત કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને કાયદાનું ભાન પણ કરાવવામાં આવ્યું છે
Published : December 26, 2025 at 8:12 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ શહેરી વિસ્તારમાં થાનગઢ પોલીસ દ્વારા 3 નવેમ્બરના રોજ સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ યોજી બ્લેક ફિલ્મ લગાડવામાં આવેલી કાર તેમજ ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા વાહન ચાલકો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ચેકિંગ દરમિયાન સફેદ કલરની સ્વીફ્ટ કાર ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી તેના ઉપર શંકા ગઈ હોવાના કારણે થાન પોલીસના ચેકિંગમાં ઊભેલા કર્મચારીઓ દ્વારા આ કાર રોકવામાં આવેલી હતી પરંતુ આ કાર ચાલક દ્વારા પોલીસે રોકવામાં આવેલી કાર થાન મુખ્ય બજારમાં બેફામ રીતે ચલાવી અને થાનમાં આવેલી બજારમાં ખરીદી કરતા 5 થી વધુ લોકોને હડફેટે લેવામાં આવ્યા હતા.
આ સંદર્ભે પોલીસે ગુનો દાખલ કરી અને વધુ તપાસ શરૂ કરી હતી. ત્યારે થાનગઢ શહેરી વિસ્તારમાં જ વસવાટ કરતાં વિજય ખાચર અને પ્રતાપ ખાચર દ્વારા આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યા હોવાનો ધડાકો થયો હતો આ મુદ્દે બંનેની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
જાહેરમાં કાર લઇ અને નાસી છૂટેલા બંને ઈસમોનું ઝડપી પાડી અને તેમનું થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતી મહિલાઓ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા જાહેરમાં રીકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે.
જાહેરમાં બેફામ રીતે કાર ચલાવી અને નાસી છૂટનાર વિજય ખાચર અને પ્રતાપ ખાચરના બંને હાથમાં દોરડા બાંધી અને મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા જાહેરમાં રીકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે. જે દરમિયાન ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા છે અને બંને ઇસમોને કાયદાનું ભાન કરાવી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં વિજય ખાચર નામનો આરોપી છે તેમના ઉપર અનેક પ્રકારના ગુનાઓ દાખલ થયા છે અને તે ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ધરાવતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
થાનગઢ પોલીસે બંને ઇસમોની અટકાયત કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને કાયદાનું ભાન પણ કરાવવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આ પ્રકારની ઘટના ફરીથી ન થાય તે માટેના પ્રયાસ પણ થાનગઢ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
