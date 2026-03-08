મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે થાનગઢનો સીરામીક ઉદ્યોગ સંકટમાં, 15 દિવસ જ ગેસનો ઉપયોગ કરવા સૂચના
થાનગઢમાં 300થી વધુ એકમોને ગુજરાત ગેસ એજન્સી દ્વારા 15 દિવસ જ ગેસનો ઉપયોગ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
Published : March 8, 2026 at 10:59 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું થાનગઢ સીરામીક ઉદ્યોગનું હબ ગણવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં સીરામીક ઉદ્યોગમાં ટાઇલ્સ, સેનેટરીવેર, કિચન વેર, પોટરી એન્ડ ડેકોરેટિવ આઈટમ વગેરે જેવી અવનવી વસ્તુઓ સ્થાનના સિરામિક ઉદ્યોગકારો બનાવી રહ્યા છે અને વિદેશમાં ઈમ્પોર્ટ પણ કરી રહ્યા છે, હાલના તબક્કામાં ઈરાન-ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે જેને લઇને થાનગઢ ખાતે આવેલો સીરામીક ઉદ્યોગ સંકટમાં મુકાયો છે. થાનગઢમાં સિરામિક ઉદ્યોગના 300થી વધુ કારખાનાઓ આવેલા છે અને વિદેશ વેપાર સાથે પણ સંકળાયેલા છે ત્યારે હાલના તબક્કામાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં ગેસ ઉપર કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
15 માર્ચ સુધી જ સીરામીક ઉદ્યોગ ગેસનો ઉપયોગ કરી શકશે
ગુજરાત ગેસ એજન્સી દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં આવેલા સીરામીક ઉદ્યોગને ગેસ પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે હવે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગેસ ઉપર કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને 300થી વધુ એકમોને ગુજરાત ગેસ એજન્સી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે અને મેઈલ મારફતે જાણ કરવામાં આવી છે કે 300 જેટલા એકમો માત્ર 15 દિવસ જ ગેસનો ઉપયોગ કરી શકશે અને ત્યારબાદ જો ગેસનો ઉપયોગ કરશે તો તેમને પેનલ્ટી લગાવવામાં આવશે. 15 માર્ચ સુધી જ સિરામિક ઉદ્યોગોમાં બનતી વસ્તુનું ઉત્પાદન થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે જેને લઈને 16 માર્ચથી થાનગઢમાં આવેલા 300 થી વધુ સિરામિક ઉદ્યોગના કારખાનાઓને તાળા લાગી જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. માત્ર 15 દિવસ જ ગેસનો ઉપયોગ કરવા માટેની એજન્સી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવ્યા બાદ થાનગઢ ખાતે આવેલા સીરામીક ઉદ્યોગકારો પણ ચિંતામાં મુકાયા છે.
એક બાજુ મંદીનો માહોલ છે ત્યારે બીજી બાજુ ગેસના ભાવોમાં વધારો છે. તમામ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જજુમી અને થાનના ઉદ્યોગકારો સીરામીક વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. 45 જેટલા કારખાનાઓ એવા છે કે જે માત્ર વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરે છે અને વિદેશ વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે પરંતુ હાલના તબક્કામાં તેમને કન્ટેનર ન મળતા હોય ત્યારે ઉત્પાદિત માલ નો સ્ટોક પણ અત્યારે ભરાઈ ગયો છે. વિશ્વ બજારમાં પણ મંદીનો માહોલ હોવાનું થાનગઢના ઉદ્યોગકારો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
"સિરામિક ઉદ્યોગ ગેસ ઉપર આધારિત ઉદ્યોગ છે જો ગેસ નહીં મળે તો 300 કારખાના ના 10000થી વધુ લોકો બેરોજગાર બની જશે", નાનજી પટેલ, સીરામીક ઉધોગકાર
થાનગઢમાં આવેલ સીરામીકના કારખાનાઓ ગેસની ભઠ્ઠીથી ચાલી રહ્યા છે અને ગેસ ઉપર નિર્ભર છે ત્યારે ગેસમાં જ કાપ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં તો ગેસ બંધ થવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે જેને લઈને સિરામિક ઉદ્યોગ ઉપર અસર પડી રહી છે. સિરામિક ઉદ્યોગના 300 કારખાનાઓ થાનગઢમાં આવેલા છે અને તેની સાથે 10 હજાર થી વધુ લોકોને રોજગારી ઉપર સવાલ ઉભો થશે. હવે માત્ર 15 દિવસ ચાલે તેટલો ગેસ છે 16 માર્ચથી તાળા મારવા પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
સુરેન્દ્રનગર-થાનગઢ સીરામીક એસોસિએશનના પ્રમુખ સુરેશ સોમપુરા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલના તબક્કામાં LPG ગેસ ભરી અને આવતી સ્ટીમ્બરો યુદ્ધના કારણે અટકી ગઈ છે જેને લઈને તેની અસર વધુ પડતી જોવા મળી રહી છે. માત્ર 15 દિવસ જ ગેસ ચાલે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે જેને લઇને 45 જેટલા કારખાનાઓ પ્રથમ તબક્કાઓમાં જ બંધ થઈ જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. આ ઉપરાંત સીરામીક ઉદ્યોગમાં એક્સપોર્ટ કરતાં ઉદ્યોગકારો પર સૌથી મોટી અસર છે. સીરામીક ઉદ્યોગના કારખાનાઓમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે પરંતુ વિદેશ આયાત એક્સપર્ટ કરવા માટે કન્ટેનર નથી મળી રહ્યા અને જો મળે છે તો તેનું ભાડું ત્રણ ગણું વસૂલવામાં આવે છે જેને લઇને વિદેશ વેપાર પણ હાલ અટકી પડ્યા છે.
"LPG ગેસ ભરી આવતી સિમ્બરો જ બંધ થઈ ગઇ છે બીજી બાજુ એક્સપર્ટ કરતાં ઉદ્યોગકારોને કન્ટેનર નથી મળતા અને મળે તો 3 ગણું ભાડું વસુલે છે" - સુરેશ સોમપુરા, થાનગઢ સીરામીક એસોસિએશન પ્રમુખ
આ પણ વાંચો: