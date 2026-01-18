ખેરાલુથી અંબાજી સુધી ઠાકોર સેનાનું શક્તિ પ્રદર્શન, 1008 ગાડીના કાફલા સાથે ‘ભવાની ધામ સંકલ્પ યાત્રા’ યોજાઈ
આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ માટે ‘ભવાની ધામ’નું નિર્માણ કરવાનો છે.
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ તાલુકાના મલેકપુર ગામેથી આજે ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ પ્રમુખ અભિજીતસિંહ બારડની આગેવાનીમાં એક ભવ્ય ‘શ્રી ભવાની ધામ સંકલ્પ યાત્રા’નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ યાત્રા મલેકપુરના રામદેવપીર મંદિરથી નીકળીને શક્તિપીઠ અંબાજી પહોંચશે. અલ્પેશ ઠાકોરના આગામી સંમેલન પહેલા યોજાયેલી આ યાત્રાને રાજકીય વર્તુળોમાં એક મોટા શક્તિ પ્રદર્શન તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
ભવાની ધામ: સમાજ માટેનું ભવિષ્યનું 'પાવર હાઉસ'
આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ માટે ‘ભવાની ધામ’નું નિર્માણ કરવાનો છે. આ અંગે વાત કરતા અભિજીતસિંહ બારડે જણાવ્યું હતું કે, આ માત્ર મંદિર નથી પરંતુ સમાજના સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ માટેનું કેન્દ્ર બનશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ભવાની ધામ ભવિષ્યમાં સમાજ માટે એક ‘પાવર હાઉસ’ બનીને ઉભરી આવશે. અંબાજી પહોંચીને મા જગદંબાને ધજા ચડાવીને ભવાની ધામના નિર્માણ માટેના સંકલ્પ લેવામાં આવશે અને સાંજે એક મહાસભાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
વસ્તી વધારા મુદ્દે સૂચક નિવેદન
તાજેતરમાં પંચાલ સમાજ અને હાર્દિક પટેલ દ્વારા વસ્તી વધારા અંગે કરવામાં આવેલા નિવેદનો પર પ્રતિક્રિયા આપતા અભિજીતસિંહ બારડે એક સૂચક નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, "ક્ષત્રિય સમાજ સનાતન ધર્મને જીવંત રાખવા અને બલિદાન આપવા માટે હંમેશા કટિબદ્ધ રહ્યો છે. જોકે, વર્તમાન ટેકનોલોજીના યુગમાં બાળકોનું યોગ્ય પોષણ થઈ શકે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજે વર્તવું જોઈએ."
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગાયક કલાકાર જીગ્નેશ કવિરાજે જણાવ્યું હતું કે, "મારું વતન ખેરાલુ છે અને આજે મારા યજમાન અભિજીતસિંહ આવું ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે બારોટ તરીકે મારા આશીર્વાદ છે. સમાજમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધે તે ખૂબ જરૂરી છે."
તો પ્રદેશ ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ નટુજી ઠાકોરે જણાવ્યું કે, આ શક્તિ પ્રદર્શન નથી પણ ભક્તિ પ્રદર્શન છે. માં સરસ્વતીની ઉપાસના અને શિક્ષણના ધામ તરીકે ભવાની ધામનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે તે આનંદની વાત છે.
1000થી વધુ ગાડીઓ સાથે શક્તિ પ્રદર્શન
આ સંકલ્પ યાત્રામાં અંદાજે 1008 જેટલી ગાડીઓનો કાફલો જોડાયો હતો. આ પ્રસંગે અલ્પેશ ઠાકોર સિવાયના ઠાકોર સમાજના અન્ય મોટા ગજાના નેતાઓ, સામાજિક અગ્રણીઓ, સાંસદ અને ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. લોકપ્રિય લોકગાયક જીગ્નેશ કવિરાજ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે શિક્ષણ પર ભાર મૂક્યો હતો. ભાજપના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ નટુજી ઠાકોરે આ યાત્રાને 'વિકાસ અને વિરાસત'નો સમન્વય ગણાવ્યો હતો.
