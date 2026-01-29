ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણને પાકિસ્તાનના ઠાકોર સમાજે આવકાર્યો, લોકોએ કર્યો અમલ
બનાસકાંઠાના ઠાકોર સમાજના બંધારણનો અમલ કર્યો હોવાનો વિડીયો બનાવીને પણ તેમને વાયરલ કર્યો છે.
Published : January 29, 2026 at 2:53 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના ઠાકોર સમાજે સામાજિક સુધારણા માટે બનાવેલા બંધારણનો અમલ પાકિસ્તાનમાં રહેતા ઠાકોર સમાજના લોકોએ પણ કર્યો છે. પાકિસ્તાનના ઠાકોર સમાજના લોકોએ સામાજિક અને લગ્ન પ્રસંગોમાં ખર્ચ ઘટાડવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે અને બનાસકાંઠાના ઠાકોર સમાજના બંધારણનો અમલ કર્યો હોવાનો વિડીયો બનાવીને પણ તેમને વાયરલ કર્યો છે.
4 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ દિયોદના ઓગડથળી ખાતે વાવ થરાદ બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાના 27 જેટલા તાલુકાના ઠાકોર સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ સમાજનું એક સુધારક બંધારણ બનાવ્યું છે. બંધારણમાં સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે થતા ખોટા ખર્ચાઓ અને સમાજના જુના રીતે રિવાજો બંધ કરવાનો કડક નિર્ણય કર્યો હતો. જે બાદ ઠાકોર સમાજની આ પહેલથી અન્ય સમાજઓએ પણ સમાજ સુધારક બંધારણ અમલમાં મૂક્યુ છે. હવે બનાસકાંઠાના ઠાકોર સમાજે જે બંધારણ બનાવ્યું છે તે બંધારણનો અમલ પાકિસ્તાનના ઠાકોર સમાજના લોકોએ પણ કર્યો છે.
મળતી વિગતો મુજબ, વાવ ભાભર વિસ્તારમાં ઠાકોર સમાજમાં નાતો ધરાવતા લોકો પાકિસ્તાનમાં પણ રહે છે અને તે ઠાકોર સમાજના લોકોએ સમાજના આ બંધારણનો પાકિસ્તાનમાં પણ અમલ કર્યો છે. તેઓએ સામાજિક પ્રસંગે અને લગ્ન પ્રસંગે જે ખોટા ખર્ચાઓ છે તેના પર અંકુશ લાવ્યો છે. સાથે જ આ બંધારણ પાલન ન કરનારા સામે કડક નિર્ણયો પણ કર્યા છે. બનાસકાંઠા ઠાકોર સમાજના બંધારણથી પ્રભાવિત થઈ પાકિસ્તાનના ઠાકોર સમાજના લોકોએ પણ આ જ બંધારણનો અમલ પાકિસ્તાનમાં કર્યો છે.
વાયરલ વિડિયો
પાકિસ્તાનમાં ઠાકોર સમાજ દ્વારા બંધારણ અમલ કરાયો તેનો વિડીયો પણ તમને બનાવ્યો છે. વીડિયોમાં તેઓ લગ્ન પ્રસંગ અને સામાજિક પ્રસંગે ખર્ચા ઘટાડવા માટેની વાત કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં તેમની ભાષામાં આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોની પુષ્ટિ પણ બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા ટેલિફોનીક કરવામાં આવી છે. ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, બનાસકાંઠાના ઠાકોર સમાજે બનાવેલ બંધારણનો અમલ હવે પાકિસ્તાનના ઠાકોર ઠાકોર સમાજ પણ કરી રહ્યા છે.
વાવ થરાદ જિલ્લાના ઠાકોર સમાજના આગેવાન ભમરાજી ઠાકોરે કહ્યું કે, અમારા ઠાકોર સમાજના લોકો પાકિસ્તાનમાં રહે છે. તેમને આ બંધારણ અમલમાં મૂક્યું છે. તેમને કહ્યું કે અમારી વિડીયોકોલના માધ્યમથી તેમના જોડે વાતચીત થઈ છે. તેમને મીટીંગ કરીને ઠાકોર સમાજનું બંધારણ પાકિસ્તાનના ઠાકોર સમાજના લોકો માટે અમલમાં મૂક્યું છે. સરહદ પાર ઠાકોર બંધારણ પાકિસ્તાનમાં પહોંચ્યું છે જે ગૌરવની વાત છે.
