ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગપતિ રશ્મિન કાચીવાલાએ કરી આત્મહત્યા; ડિપ્રેશનનું પ્રાથમિક તારણ, ઉદ્યોગ જગતમાં શોક
ઉદ્યોગપતિ દ્વારા લેવાયેલા આ આત્યાંતિક પગલાને પગલે સમગ્ર ખત્રી સમાજ અને ઉદ્યોગ આલમમાં ઊંડા શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.
Published : October 29, 2025 at 9:54 PM IST
સુરત: સુરત શહેરના કાપડ ઉદ્યોગના જાણીતા ચહેરા અને ખત્રી સમાજના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ રશ્મિન ચંદ્રકાંત કાચીવાલાએ આજે વહેલી સવારે પોતાના નિવાસસ્થાને ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી લેતાં સુરતના ઉદ્યોગ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઉદ્યોગપતિ દ્વારા લેવાયેલા આ આત્યાંતિક પગલાને પગલે સમગ્ર ખત્રી સમાજ અને ઉદ્યોગ આલમમાં ઊંડા શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.
ડિપ્રેશનનું પ્રાથમિક તારણ:
સલાબતપુરા વિસ્તારની ખાંગડશેરી ખાતે પત્ની અને પરિવાર સાથે રહેતા રશ્મિન કાચીવાલા પલસાણાના ગુજરાત ઇકોટ ટેક્સટાઇલ પાર્કમાં 'જે.પી. કાચીવાલા' નામથી પોતાની મિલ યુનિટ ધરાવતા હતા, જેની જવાબદારી તેઓ તેમના મોટાભાઈ ધર્મેશ કાચીવાલા સાથે સંભાળતા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, મૃતક રશ્મિન કાચીવાલા છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોઈક અગમ્ય કારણોસર ડિપ્રેશનમાં હતા. જોકે, આ ડિપ્રેશન પાછળનું ચોક્કસ કારણ, જેમ કે ધંધાકીય તણાવ, દેવું કે પારિવારિક સમસ્યા શું છે, તે હજી સુધી સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી.
પુત્ર અમેરિકાથી પરત ફરશે:
કાચીવાલા પરિવાર પર આ આકસ્મિક આફત આવતા ઘેરો શોક વ્યાપી ગયો છે. મૃતક રશ્મિન કાચીવાલાના એકના એક પુત્રને આ દુઃખદ સમાચાર મળતા જ તે અભ્યાસ કે વ્યવસાય અર્થે અમેરિકાથી તાત્કાલિક સુરત પરત ફરવા રવાના થશે.
પોલીસે હાલમાં આ બનાવ અંગે અકસ્માત મૃત્યુનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, જેથી આ ઉદ્યોગપતિના આત્મહત્યા પાછળનું સાચું કારણ જાણી શકાય. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણી દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે અને સમગ્ર ઉદ્યોગ વર્તુળમાં આ ઘટના ચર્ચાનો વિષય બની છે.
