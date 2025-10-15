ETV Bharat / state

TET-1 exam: પ્રાથમિક શિક્ષક બનવા માટેની યોગ્યતા કસોટી ડિસેમ્બરમાં યોજાશે

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 1 થી 5માં પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક તરીકેની નિમણૂક માટેની ફરજિયાત ગણાતી TET-1 2025નું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 2:52 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યના શિક્ષણ ક્ષેત્રના મહત્ત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (SEB) દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૫માં પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક તરીકેની નિમણૂક માટેની ફરજિયાત ગણાતી શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી-I (TET-I)-૨૦૨૫નું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રાજ્યભરના લાખો ઉમેદવારો માટે આ એક મોટો અવસર છે, જેની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી હતી. આ કસોટી આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાશે.

ઓનલાઈન અરજીની પ્રક્રિયા અને સમયપત્રક

શિક્ષક બનવા માંગતા ઉમેદવારો માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલું સમયપત્રક નીચે મુજબ છે:

  • ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો: ૨૯/૧૦/૨૦૨૫ થી ૧૨/૧૧/૨૦૨૫
  • નેટ બેન્કિંગ દ્વારા ફી ભરવાનો સમયગાળો: ૨૯/૧૦/૨૦૨૫ થી ૧૪/૧૧/૨૦૨૫
  • પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ: ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫

ઉમેદવારોએ સમયમર્યાદામાં ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ મારફતે અરજી કરવાની રહેશે. જનરલ કેટેગરી માટે ₹૩૫૦/- અને અનામત કેટેગરી (SC, ST, SEBC, PH, EWS) માટે ₹૨૫૦/- પરીક્ષા ફી નક્કી કરવામાં આવી છે.

લાયકાત: HSC પાસ સાથે તાલીમી લાયકાત ફરજિયાત

જાહેરનામામાં જણાવ્યા મુજબ, TET-I કસોટી માટે ઉપસ્થિત થવા માટે ઉમેદવારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલ શૈક્ષણિક અને તાલીમી લાયકાતો પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. જેમાં મુખ્યત્વે:ઓછામાં ઓછું એચ.એસ.સી. (HSC) પાસ હોવું, સાથે બે વર્ષ પી.ટી.સી./D.EL.Ed., અથવા ચાર વર્ષની B.EL.ED ડીગ્રી, અથવા બે વર્ષનો ડિપ્લોમાં ઈન એજ્યુકેશન (સ્પેશીયલ એજ્યુકેશન) પૈકીની કોઈ એક તાલીમી લાયકાત હોવી જરૂરી છે.

પરીક્ષા સ્વરૂપમાં મહત્ત્વની જાહેરાત

TET-I કસોટીનું માળખું જાહેર કરતાં બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પરીક્ષા બહુવિકલ્પ સ્વરૂપની (MCQs) રહેશે. કસોટીમાં કુલ 150 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેના કુલ ૧૫૦ ગુણ રહેશે. ઉમેદવારો માટે રાહતની વાત એ છે કે, 120 મિનિટના આ પ્રશ્નપત્રમાં કોઈપણ પ્રકારનું નકારાત્મક મૂલ્યાંકન (Negative Marking) રાખવામાં આવ્યું નથી. પરીક્ષા ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી એમ ત્રણ માધ્યમમાં યોજવામાં આવશે.

ઉમેદવારોને ખાસ ચેતવણી

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના અધ્યક્ષ દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે ઓનલાઈન અરજી ભરતી વખતે ઉમેદવારે પોતાના નામ, અટક, જન્મ તારીખ કે કેટેગરીની વિગતો ખૂબ કાળજીપૂર્વક ભરવી. જો અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ તેમાં કોઈ ભૂલ જણાશે તો પાછળથી માર્કશીટમાં કોઈ સુધારો કરવામાં આવશે નહીં. અરજી કન્ફર્મ થયા પછી જનરેટ થતો 'કન્ફર્મેશન નંબર' ઉમેદવારે સાચવી રાખવો, જે ભવિષ્યમાં બોર્ડ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહાર માટે અનિવાર્ય રહેશે.

