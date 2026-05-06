કેન્સર સામે ઝઝૂમતા ટેમ્પો ચાલકની દીકરી ધોરણ 10માં 96.54 પર્સન્ટાઇલ સાથે લાવી 91 ટકા
મકતમપુરા FD હાઈ સ્કૂલની શેખ હિફઝા મોહમ્મદ ઝુબેરે પિતાની બે કેન્સરની સર્જરી વચ્ચે પણ હિંમત ન હારી 96.54 પર્સન્ટાઇલ સાથે 91 ટકા લાવી દીકરી હિફઝા.
Published : May 6, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 6:11 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજે ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. રાજ્યમાં કુલ 83.86 ટકા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે. અમદાવાદની અનેક શાળાઓમાંથી શાનદાર સિદ્ધિ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની પ્રેરણાદાયી કહાનીઓ સામે આવી છે, જેમાં મહેનત, હિંમત અને કૌટુંબિક સંઘર્ષની ભૂમિકા દેખાઈ.
મકતમપુરા સ્થિત FD હાઈ સ્કૂલની વિદ્યાર્થિની શેખ હિફઝા મોહમ્મદ ઝુબેરે જણાવ્યું કે, “હું ધોરણ 9માં હતી ત્યારે મારા પિતાની બીજીવાર કેન્સરની સર્જરી થઈ. પિતા ટેમ્પો ડ્રાઇવર છે અને માત્ર ચોથા ધોરણ સુધી ભણ્યા છે. તમાકુના કારણે કેન્સર થયું અને બે વખત ઓપરેશન કરાવવાં પડ્યાં. એ સ્થિતિમાં પણ અમે હિંમત રાખી, હું રોજ મહેનત કરતી રહી.” હિફઝાનું ધોરણ 10માં 96.54 પર્સન્ટાઇલ અને 91 ટકા પરિણામ આવ્યું છે. પોતાના પરિણામથી ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છે. તે આગળ ડૉક્ટર બનીને સમાજની સેવા કરવા માંગે છે.
વિદ્યાર્થી જય મહોદય શાહે દસમા ધોરણમાં 99.9 પર્સન્ટાઇલ સાથે 97 ટકા પરિણામ મેળવ્યું. તેણે કહ્યું, “સતત વાંચન, નિયમિત અભ્યાસ અને શિસ્ત થકી આ પરિણામ શક્ય બન્યું છે. રોજની મહેનત ક્યારેય નિષ્ફળ જતી નથી.” જયને પોતાની આ સિદ્ધિ પર ગર્વ છે.
ત્રીજા વિદ્યાર્થી સનાતરાએ 97 ટકા મેળવ્યા અને જણાવ્યું કે, “આ પરિણામ મારી મહેનત અને પરિવારના સંપૂર્ણ સપોર્ટનું પરિણામ છે. હવે હું CA (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ) બનવા માંગુ છું.” આ ઉપરાંત ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ કોમર્સ કે સાયન્સ લાઈનમાં જવાની ઇચ્છા દર્શાવી. પરિણામ જોઈને વાલીઓના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા હતા. દરેક વાલીએ પોતાના બાળકોના ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરી અને સ્કૂલના શિક્ષકોનો આભાર માન્યો.
વિદ્યાર્થિઓનો આ જુસ્સો દર્શાવે છે કે, મર્યાદિત સાધનો છતાં જો મનમાં જુસ્સો અને મહેનત કરવાની તૈયારી હોય તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે.
