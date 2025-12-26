ETV Bharat / state

દાહોદમાં ટેમ્પો ચાલકનો પોલીસ પર પથ્થરમારો, પીઆઇને આંખ અને માથાના ભાગે ઇજા થઇ

મધ્યપ્રદેશથી આવતી ટ્રકને રોકવાનો પ્રયાસ કરતા ટ્રક ચાલક ભાગી ગયો, પોલીસે પીછો કરતા તેમના પર પથ્થરમારો કર્યો

દાહોદમાં ટેમ્પો ચાલકનો પોલીસ પર પથ્થરમારો
દાહોદમાં ટેમ્પો ચાલકનો પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 4:54 PM IST

દાહોદ: 31stને ધ્યાનમાં રાખી દાહોદમાં મધ્ય પ્રદેશ સરહદ નજીક ખંગેલા ચેકપોસ્ટ પર ટેમ્પોને અટકાવતા પોલીસ પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનામાં પીઆઇ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ પથ્થરમારો કરનાર શખ્સને ઝડપીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ટેમ્પો ચાલકનો PI પર પથ્થરમારો

31 ડિસેમ્બર નજીક આવી રહી છે ત્યારે બુટલેગરો મધ્યપ્રદેશ સરહદેથી વિદેશી દારૂ સહિત નશીલા દ્રવ્યોની હેરાફેરી કરતા હોય છે. પોલીસ દ્વારા મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા વાહનોની ચેકિંગ ચાલતી હતી. આ દરમિયાન આઇશર ટ્રક ખંગેલા ચેકપોસ્ટ પરથી પસાર થતી હતી. આ દરમિયાન પોલીસે તેને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ટેમ્પો ચાલક રોકાયા વગર ભાગી ગયો હતો.

દાહોદમાં ટેમ્પો ચાલકનો પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસને શંકા જતા તે ટ્રકનો દોઢથી બે કિલોમીટર સુધી પીછો કર્યોો હતો અને ટેમ્પોને અટકાવ્યો હતો.જોકે, ટેમ્પો ચાલક ટ્રકમાંથી ઉતરીને અંધારાનો લાભ લઇ ઝાડીઓમાં ભાગી છૂટ્યો હતો. પોલીસે તેનો પીછો કરતા પોલીસ ઉપર પથ્થરમારો કર્યો હતો જેમાં પીઆઇ ગાવિતને માથા તેમજ મોઢા ઉપર ઇજાઓ થઇ હતી. તે બાદ તેમણે દાહોદ સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ટેમ્પો ચાલકના પથ્થરમારામાં પીઆઇને ઇજા થઇ હતી
ટેમ્પો ચાલકના પથ્થરમારામાં પીઆઇને ઇજા થઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

"ખંગેલા ચેકપોસ્ટ ઉપર વાહન ચેકિંગ ચાલતું હતું આ દરમિયાન આઇશર ગાડીને રોકવાનો પ્રયાસ કરતા તે રોકાઇ નહતી. પોલીસે બે કિલોમીટર સુધી ટેમ્પોનો પીછો કરતા તેને રોક્યો હતો. જોકે, પોલીસને જોતા જ ડ્રાઇવર ટ્રકમાંથી ઉતરીને ભાગી ગયો હતો. પોલીસે તેનો પીછો કરતા ટ્રક ડ્રાઇવરે પથ્થરમારો કર્યો હતો જેને કારણે પીઆઇને ઇજા પહોંચી હતી.", જગદીશ ભંડારી, DYSP

આ ઘટનાને પગલે Dysp,LCB, SOG સહિતની પોલીસ ટીમો ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરી મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆના અંકુશ ડામોરને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી ટેમ્પો કબ્જે કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસે પથ્થરમારો કરનારા આરોપીને ઝડપી લીધો હતો
પોલીસે પથ્થરમારો કરનારા આરોપીને ઝડપી લીધો હતો (ETV Bharat Gujarat)

