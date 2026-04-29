ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો ઊંચકાયો, અમદાવાદ-રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 1:40 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. અમદાવાદ અને રાજકોટ રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. રાજકોટમાં 43.6°C જ્યારે અમદાવાદમાં સરેરાશ તાપમાન 43°Cની આસપાસ નોંધાયું છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યમાં હાલ હીટવેવની સ્થિતિ છે.

રાજકોટ- અમદાવાદ સૌથી ગરમ શહેર

રાજકોટમાં 43.6°C ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે જ્યારે અમદાવાદમાં 43°C ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમરેલીમાં 42.9 °C ડિગ્રી તાપમાન, ગાંધીનગરમાં 42.8 °C ડિગ્રી તાપમાન, વડોદરામાં 42.6°C ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 48 કલાક દરમિયાન ગરમીનો પારો 40થી 44 ડિગ્રી વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. બપોરના સમયે સીધા તાપમાં જવાનું ટાળવા અને વધુ પાણી પીવાની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે.

રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની કોઇ ખાસ અસર ના હોવાથી આગામી 7 મે સુધી રાજ્યમાં વરસાદની કોઇ આગાહી નથી. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ અમદાવાદના તાપમાનમાં વધારો થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં 35થી 39 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે. આ વિસ્તારમાં ગરમીમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાને કારણે રહેવાસીઓને અકળામણ અને બેચેનીનો અનુભવ થઇ શકે છે.

યલો એલર્ટમાં શું ધ્યાન રાખવું?

સામાન્ય લોકો માટે મધ્યમ તાપમાન અને ગરમી સહન કરી શકાય છે પરંતુ નબળા લોકો જેમ કે શિશુઓ, વૃદ્ધો, ક્રોનિક રોગો ધરાવતા લોકો માટે મધ્યમ સ્વાસ્થ્ય ચિંતાની શક્યતા છે.

ગરમીના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો

  • હળવા, આછા રંગના, ઢીલા, સુતરાઉ કપડાં પહેરો
  • તમારા માથાને ઢાંકો, કપડું, ટોપી અથવા છત્રીનો ઉપયોગ કરો.
  • બપોરના સમયે સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં જવાનું ટાળો અને પુષ્કળ પાણી પીતા રહો.

