તેલંગણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા
શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી રાજ્યપાલે આત્મિક શાંતિ અને ધન્યતાનો અનુભવ વ્યક્ત કર્યો હતો.
Published : February 2, 2026 at 6:43 PM IST
ગીર સોમનાથ : પવિત્ર ધામ ખાતે ભક્તિ, ભવ્યતા અને દિવ્યતાના અદ્વિતીય સંગમ સમા પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા તેલંગણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા પધાર્યા હતા. સનાતન સંસ્કૃતિના અતિ પ્રાચીન અને મહાન તીર્થધામ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી રાજ્યપાલે આત્મિક શાંતિ અને ધન્યતાનો અનુભવ વ્યક્ત કર્યો હતો.
શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર પરિસરમાં રાજ્યપાલનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. શરણાઈઓના મધુર સૂરો સાથે રાજ્યપાલ મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિરસમાં તરબતર બની ગયું હતું. મંદિરના પૂજારીઓ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ રાજ્યપાલને દર્શન કરાવવામાં આવ્યા હતા.
The Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma, visited the sacred Shree Somnath Temple at Somnath, Gujarat, one of the twelve revered Jyotirlingams of Lord Shiva. During the visit, the Hon’ble Governor offered prayers at the Jyotirlingam and sought divine blessings for… pic.twitter.com/Oc7qDJdKEy— Governor of Telangana (@tg_governor) February 2, 2026
રાજ્યપાલે બાર જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સમક્ષ શીશ નમાવી કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરી હતી. ગંગાજળથી જળાભિષેક અર્પણ કર્યા બાદ પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્લોકોના ગુંજતા ઉચ્ચારણો વચ્ચે પૂજારીઓ દ્વારા રાજ્યપાલના હસ્તે સોમેશ્વર મહાપૂજા સંપન્ન કરાવવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મંદિરના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ રાજ્યપાલને પ્રસાદ ભેટ અર્પણ કર્યો હતો.
દર્શન બાદ રાજ્યપાલ સાંસ્કૃતિક વારસા અને શ્રદ્ધાનું પ્રતિક એવી પાલખી યાત્રામાં સહભાગી બન્યા હતા. ભજન-કિર્તન, ડમરૂના નાદ અને હર હર મહાદેવના જયઘોષ સાથે યોજાયેલી પાલખી યાત્રામાં જોડાઈને રાજ્યપાલે વિશેષ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ યાત્રા દરમિયાન ભક્તિ અને પરંપરાનો સુંદર સમન્વય જોવા મળ્યો હતો.
આ ઉપરાંત રાજ્યપાલે બાણસ્તંભ સહિત સમગ્ર મંદિર પરિસરની મુલાકાત લીધી હતી. મંદિરના ઐતિહાસિક, ધાર્મિક તેમજ સાંસ્કૃતિક મહત્વ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી અને ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તથા શ્રદ્ધાના પ્રતિક એવા શ્રી સોમનાથ મહાદેવના વૈભવસભર વારસાને નમન કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો...