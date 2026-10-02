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જામનગરમાં 13 વર્ષના બાળકથી લઈને 75 વર્ષના વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના ફોટોનું અદભુત ફોટો પ્રદર્શન

પતિને બર્ડ વોચિંગનો શોખ હતો અને તેમની સાથે ફિલ્ડમાં જતાં-જતાં ડિમ્પલબેનને પણ આ શોખ ક્યારે લાગી ગયો તેનો તેમને ખ્યાલ જ ન રહ્યો.

નાની વયના બાળ ફોટોગ્રાફર હિતાર્થ ઉર્મિલભાઈ ઝવેરીએ પણ પોતાની કલા રજૂ
નાની વયના બાળ ફોટોગ્રાફર હિતાર્થ ઉર્મિલભાઈ ઝવેરીએ પણ પોતાની કલા રજૂ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 7:21 PM IST

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જામનગર: જામનગરમાં 23 વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરોએ સ્વખર્ચે તેમના 150થી વધુ ફોટોગ્રાફનું એક્ઝિબિશન યોજ્યું છે અને જાહેર જનતા માટે આ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શનમાં નાના બાળકોથી લઈને વયસ્ક એમ દરેક ઉંમરના ફોટોગ્રાફરોએ ભારે ઉત્સાહથી ભાગ લીધો છે. જેમાં 13 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષના ફોટોગ્રાફરે જંગલના પ્રાણીઓની ક્ષણને કેમેરામા કેદ કરી છે. જામનગરવાસીઓ માટે આ ફોટો જોવાની ઉત્તમ તક છે, જે શહેરના મધ્યમાં આવેલા ટાઉનહોલ ખાતે આ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે.

આ પ્રદર્શનમાં સૌથી નાની વયના બાળ ફોટોગ્રાફર હિતાર્થ ઉર્મિલભાઈ ઝવેરીએ પણ પોતાની કલા રજૂ કરી છે. હિતાર્થે પોતાનો અનુભવ વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે, તે નાનો હતો ત્યારથી જ તેને ફોટોગ્રાફીનો ભારે શોખ હતો પરંતુ તેને બહુ આવડતું ન હતું. શરૂઆતમાં તે તેના પિતા ઉર્મિલભાઈ ઝવેરી સાથે સફારીમાં જતો હતો અને ત્યાંથી જ તેને ફોટોગ્રાફી શીખવાની ઈચ્છા થઈ હતી. પિતાએ જ તેને કેમેરાની બારીકીઓ શીખવી હતી અને હવે વન્યજીવ ફોટોગ્રાફી તેનું પેશન બની ગયું છે. હિતાર્થને ખાસ કરીને સિંહ અને વાઘના ફોટોગ્રાફ્સ લેવા ખૂબ ગમે છે અને તેને પ્રાણીઓ તથા ફોટોગ્રાફી એમ બંનેમાં ખૂબ જ રસ છે.

નાની વયના બાળ ફોટોગ્રાફર હિતાર્થ ઉર્મિલભાઈ ઝવેરી (ETV Bharat Gujarat)

એક મહિલા ફોટોગ્રાફર ડિમ્પલ વરુએ જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 12 વર્ષથી વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી ક્ષેત્રે સક્રિય છે. શરૂઆતમાં તેમના પતિને બર્ડ વોચિંગનો શોખ હતો અને તેમની સાથે ફિલ્ડમાં જતાં-જતાં ડિમ્પલબેનને પણ આ શોખ ક્યારે લાગી ગયો તેનો તેમને ખ્યાલ જ ન રહ્યો. વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફીમાં ઘણી ધીરજની અને તડકામાં સખત મહેનત કરવાની જરૂર પડે છે, છતાં પણ વન્યજીવો સાથે તેમનું એક એવું કનેક્શન બની ગયું છે કે રજાના દિવસોમાં જંગલમાં જવાની તીવ્ર ઈચ્છા (ક્રેવિંગ) થાય છે. તેઓ ખાસ કરીને પક્ષીઓની ફોટોગ્રાફીમાં વિશેષ રસ ધરાવે છે અને આ માટે તેઓ લગભગ સમગ્ર ભારતમાં ફર્યા છે. તાજેતરમાં જ તેઓ આફ્રિકાના પ્રવાસે ગયા હતા, તેથી આ એક્ઝિબિશનમાં તેમની તસવીરોની થીમ આફ્રિકાના પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ પર આધારિત રાખવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત, સિનિયર અને અનુભવી ફોટોગ્રાફર અશ્વિન ત્રિવેદી છેલ્લા 30 વર્ષથી વધુ સમયથી વાઈલ્ડ લાઈફ અને નેચર ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે જામનગર એક અદભુત સ્થળ છે, જ્યાં મરીન નેશનલ પાર્ક અને ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય જેવી સમૃદ્ધ જીવસૃષ્ટિ આવેલી છે. વર્ષો પહેલાં લાખોટા તળાવમાં આવતા રોઝી પેલિકન જેવા હજારો પક્ષીઓને જોઈને જ તેમને પક્ષીઓને કેમેરામાં કેદ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી. તેઓ નિવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે છતાં ફોટોગ્રાફીનો શોખ અકબંધ છે. છેલ્લા દસેક વર્ષથી તેઓ દર વર્ષે હિમાલય જાય છે અને ત્યાંના પક્ષીઓના કુદરતી રંગો અને ખાસિયતોને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરે છે. આ પ્રદર્શનમાં અશ્વિનભાઈની થીમ 'બર્ડ્સ વિથ ફ્લાવર્સ' (ફૂલો સાથે પક્ષીઓ) રાખવામાં આવી છે.

જામનગરમાં વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરોનું એક્ઝિબિશન
જામનગરમાં વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરોનું એક્ઝિબિશન (ETV Bharat Gujarat)

અશ્વિનભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રદર્શનમાં દરેક ફોટોગ્રાફર પોતાની શ્રેષ્ઠ કલા લઈને આવ્યા છે અને દરેકે પોતાની આગવી રીતે અને ઉત્સાહથી આ એક્ઝિબિશન તૈયાર કર્યું છે. તમામ ઉંમરના ફોટોગ્રાફરોના આ સમર્પણથી જામનગરની જનતા માટે પ્રકૃતિ અને વન્યજીવોને અદભુત તસવીરો મારફતે નજીકથી નિહાળવાની એક શાનદાર તક ઊભી થઈ છે.

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