વડોદરા: તાંદલજામાં રોડ રોલરની નીચે આવી જતા કિશોરીનું કમકમાટીભર્યું મોત
રોડ રોલર પાસેથી નીકળવા જતા અચાનક એક્ટિવા સ્લીપ ખાઈ જતા જીવલેણ અકસ્માત સર્જાયો
Published : August 1, 2026 at 11:09 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં વધુ એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માતે એક પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો છે. તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલા કિસ્મત ચોકડી ચાર રસ્તા પાસે ભારે વાહનની નીચે આવી જતા આશરે 15-17 વર્ષની કિશોરીનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે કિશોરીને માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેનું સ્થળ પર જ મોત થયું હોવાનું પ્રાથમિક માહિતીમાં સામે આવ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ મૃતક કિશોરીની ઓળખ માહી સૈયદ તરીકે થઈ છે. માહી પોતાના મોપેડ પર કિસ્મત ચોકડી વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે ખાનગી માલિકીના ભારે વાહન (રોડ રોલર)ની નીચે આવી ગઈ હતી. અકસ્માતના કારણે માહી રસ્તા પર પટકાઈ ગઈ હતી અને ગંભીર ઈજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત થયું હતું. અકસ્માત બનતા જ આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ જે.પી. રોડ પોલીસનો કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે અકસ્માતગ્રસ્ત વિસ્તારને કોર્ડન કરી ટ્રાફિક વ્યવસ્થિત કર્યો હતો તેમજ મૃતદેહને કબજે લઈને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં મૃતક કિશોરીના પરિવારજનો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પરિવારના આક્રંદથી સમગ્ર વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું.
પ્રાથમિક માહિતીમાં ભારે વાહન અંગે અલગ-અલગ વિગતો સામે આવી રહી છે. કેટલાક પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જેસીબી દ્વારા ટક્કર માર્યાનો દાવો કર્યો છે, જ્યારે પોલીસને મળેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ખાનગી માલિકીના રોડ રોલર સાથે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે ઉપલબ્ધ પુરાવા, સીસીટીવી ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનોના આધારે અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ અને તેમાં સંડોવાયેલા વાહનની પુષ્ટિ કરવા તપાસ શરૂ કરી છે.
અકસ્માત બાદ વાહનચાલક સ્થળ પરથી નીકળી ગયો હોવાની પણ માહિતી સામે આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા સંડોવાયેલા વાહન અને તેના ચાલકની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે નાગરિકોને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા તેમજ ભારે વાહનચાલકોને વધુ સાવચેતી સાથે વાહન ચલાવવાની અપીલ પણ કરી છે. પોલીસે અકસ્માતના ચોક્કસ કારણો, સંડોવાયેલા વાહનની ઓળખ અને જવાબદાર ચાલક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તપાસ તેજ કરી છે. હવે તપાસ બાદ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા સામે આવશે.
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