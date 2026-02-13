અમરેલી: સરકારી શાળામાં 'ટેકનો રથ'નું પ્રેરણાદાયી અભિયાન, 75 શાળાના 15 હજાર વિદ્યાર્થીઓને રોબોટિક્સ-ટેકનોલોજીની તાલીમ અપાશે
અમરેલીમાં 75થી વધુ શાળાઓના અંદાજે 15000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રોબોટિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તેમજ આધુનિક ટેકનોલોજી વિષયક વિશેષ પ્રાયોગિક (Hands-on) તાલીમ આપવામાં આવશે
Published : February 13, 2026 at 12:17 PM IST
અમરેલી: ચિલ્ડ્રન રિસર્ચ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર તથા કલામ ઇનોવેટિવ સ્કૂલના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ અને ANAGH Technology દ્વારા પ્રેરિત ‘ટેકનો રથ (Technology on Wheels)’ નામનો વિશિષ્ટ અને પ્રેરણાદાયી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ અમરેલી જિલ્લામાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આધુનિક વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને ગ્રામ્ય વિસ્તાર સુધી પહોંચાડવાના હેતુથી આયોજિત આ અનોખા અભિયાન અંતર્ગત ટેકનો રથ અમરેલી જિલ્લાના 75થી વધુ સરકારી શાળાઓની મુલાકાત લેશે.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન જિલ્લાની 75થી વધુ શાળાઓના અંદાજે 15000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રોબોટિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તેમજ આધુનિક ટેકનોલોજી વિષયક વિશેષ પ્રાયોગિક (Hands-on) તાલીમ આપવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને માત્ર પુસ્તકિય જ્ઞાન પૂરતું સીમિત ન રાખી, ટેકનોલોજીના સાધનોને જાતે અજમાવી શીખવાનો અવસર મળે તે હેતુથી આ ટેકનો રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
આ મહત્ત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન ચિલ્ડ્રન રિસર્ચ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર ટી. એસ. જોશી તથા અમરેલી જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી મનોહરસિંહ ગોહિલના હસ્તે લીલી ઝંડી આપી ટેકનો રથને પ્રસ્થાન કરાવી કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રકારના પ્રાયોગિક અને નવીન કાર્યક્રમોથી વિદ્યાર્થીઓમાં છુપાયેલી પ્રતિભાઓ ખીલે છે અને વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી પ્રત્યેનો ભય દૂર થઈ આત્મવિશ્વાસ વધે છે. ટી.એસ.જોશી, વાઇસ ચાન્સેલર, ચિલ્ડ્રન રિસર્ચ યુનિવર્સિટી
ટેકનો રથમાં રોબોટિક મોડલ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ્સ, સેન્સર્સ, ઓટોમેશન સિસ્ટમ્સ સહિતની વિવિધ આધુનિક ટેકનોલોજીનું જીવંત પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. સાથે જ નિષ્ણાત માર્ગદર્શન હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને જાતે પ્રયોગ કરવાની તક મળશે, જેના કારણે તેમની સમજ વધુ મજબૂત બનશે.
આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગ્રામ્ય તથા સરકારી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને નવીન વિચારશક્તિ પ્રત્યે રસ અને સમજ વિકસાવવાનો છે. ટેકનોલોજીથી દૂર ગણાતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ પણ હવે વૈશ્વિક સ્તરની ટેકનોલોજી સાથે પરિચિત થાય અને ભવિષ્યમાં વૈજ્ઞાનિક, ઈજનેર કે ઇનોવેટર બનવાના સપના સાકાર કરી શકે, તે દિશામાં આ ટેકનો રથ મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. શિક્ષણ જગતમાં નવી દિશા આપતું આ અભિયાન અમરેલી જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ માટે નિશ્ચિત જ પ્રેરણારૂપ બનશે.
