પુરાતત્ત્વ વિભાગ (ASI)ની ઉચ્ચસ્તરીય ટીમ દ્વારકા પહોંચી, સર્વેક્ષણ કરી પ્રાચીન અવશેષોને બહાર લાવવા યોજના

દ્વારકા, જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રાચીન નગરી તરીકે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે, તેના ઇતિહાસ અને પૌરાણિકતાને સમજવા માટે ASIની આ કામગીરી ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 9:49 PM IST

દ્વારકા: દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા સર્વે હાથ ધરાયું હતું. દ્વારકા શહેરમાં આજે એક ઐતિહાસિક અને મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના બની છે. અને તેઓએ દ્વારકાની ધાર્મિક, ઐતિહાસિક તથા પુરાતત્ત્વીય મહત્ત્વ ધરાવતી જગત મંદિર આસપાસનો વિસ્તૃત સર્વે શરૂ કર્યો. અધિક મહાનિર્દેશક આલોક ત્રિપાઠીની આગેવાની હેઠળ આવેલી આ ટીમે જગત મંદિર નજીકના વિસ્તારોનું સર્વેક્ષણ કરીને અહીં છુપાયેલા પ્રાચીન અવશેષોને બહાર લાવવા ખાસ યોજના તૈયાર કરી છે.

દ્વારકા, જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રાચીન નગરી તરીકે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે, તેના ઇતિહાસ અને પૌરાણિકતાને સમજવા માટે ASIની આ કામગીરી ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, જગત મંદિર નજીકના ચોક્કસ સ્થળોએ સદીઓથી દટાયેલા અવશેષો, સ્થાપત્ય રચનાઓ અને પ્રાચીન નગરના પુરાવાઓ મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આથી અહીં ખોદકામનું કાર્ય તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવશે.

સર્વે દરમિયાન ASIની ટીમે પ્રથમ સ્થળનું પૂજન-અર્ચન કરીને પરંપરાગત રીતે કાર્યની શરૂઆત કરી. વિદ્યાર્થીઓ, સ્થાનિક લોકો અને સંશોધકોમાં આ ખોદકામને લઈને વિશાળ ઉત્સુકતા જોવા મળી છે, કારણ કે ઘણા વર્ષોથી “જૂની દ્વારકા”ના અવશેષોને શોધવા માટે વિરલ પ્રયત્નો ચાલતા આવ્યા છે. આ વખતે મળનારી માહિતી દ્વારકાના પ્રાચીન ઇતિહાસને સાક્ષાત સાબિત કરી શકે તેવી ઉચ્ચ અપેક્ષા છે.

ASIની ટીમે મંદિર આસપાસના ભૂમિ સ્વરૂપ, માટીની રચના, સંભાવિત માર્ગો અને સંરચનાઓ વિશે પ્રાથમિક નોંધો તૈયાર કરી છે. આવનારા દિવસોમાં વધુ ટેકનિકલ સાધનોની મદદથી વિસ્તારનું વધુ ઊંડાણપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. દ્વારકા નાગરિકો તેમજ સમગ્ર દેશ માટે આ કામગીરી અત્યંત મહત્વની છે, કારણ કે તે પ્રાચીન ભારતના ગૌરવશાળી ઇતિહાસને નવા પુરાવાઓ સાથે ઉજાગર કરશે.

