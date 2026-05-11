નિવૃત્તિના આરે ઉભેલા શિક્ષકોને કાળઝાળ ગરમીમાં ફિલ્ડ વર્ક! મહેસાણામાં વસ્તી ગણતરીના આયોજન સામે શિક્ષક સંઘ લાલઘૂમ

મહેસાણા જિલ્લામાં આગામી વસ્તી ગણતરી અને ચાઈલ્ડ સર્વેની કામગીરીમાં વહીવટી તંત્રની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 2:50 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં આગામી વસ્તી ગણતરી અને ચાઈલ્ડ સર્વેની કામગીરીમાં વહીવટી તંત્રની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. આ કામગીરીમાં રહેલી ટેકનિકલ વિસંગતતાઓ અને આયોજનના અભાવે શિક્ષકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે 'મહેસાણા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ' દ્વારા જિલ્લા નિવાસી અધિક કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી આ અન્યાયી આદેશો સુધારવા ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

હાલમાં ગુજરાત સહિત સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. તાપમાનનો પારો સતત ઊંચો જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ અસહ્ય ગરમી વચ્ચે શિક્ષકોને વિવિધ ફિલ્ડની કામગીરીઓ સોંપવામાં આવી રહી છે. મહેસાણા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ સુધીરભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં શિક્ષકોએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને કામગીરીના પ્રકાર અને તે માટે પસંદ કરાયેલા સમય અંગે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

સંઘ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા આવેદનપત્રમાં મુખ્યત્વે ત્રણ મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પહેલો અને સૌથી મહત્વનો મુદ્દો ગ્રેડ-પે અને હોદ્દાની વિસંગતતાનો છે. માધ્યમિક વિભાગના શિક્ષકો, જેઓ ઊંચો પગાર અને ઊંચો ગ્રેડ-પે ધરાવે છે, તેમને વસ્તી ગણતરીની કામગીરીમાં 'ગણતરીદાર' (Enumerator) તરીકેની સામાન્ય કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. આની સામે, જેઓ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષકો છે અથવા અન્ય કર્મચારીઓ છે કે જેમનો ગ્રેડ-પે માધ્યમિક શિક્ષકો કરતા ઓછો છે, તેમને 'સુપરવાઇઝર' તરીકેની ઉચ્ચ કામગીરી સોંપાઈ છે. શિક્ષક સંઘનું કહેવું છે કે લાયકાત અને સિનિયોરિટીના ધોરણે આ એક મોટી વહીવટી ખામી છે, જેને તાત્કાલિક ધોરણે સુધારવી જોઈએ.

બીજો મહત્વનો મુદ્દો વયસ્ક અને નિવૃત્તિના આરે ઉભેલા શિક્ષકોનો છે. આવેદનમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે કેટલાક શિક્ષક મિત્રો એવા છે જેમની નિવૃત્તિ આડે હવે માત્ર થોડા મહિનાઓ કે દિવસો જ બાકી છે (૫ થી ૧૦ મહિના). આટલી મોટી ઉંમરે અને આવી ભયંકર ગરમીમાં તેમને ઘરે-ઘરે જઈને વસ્તી ગણતરી કરવાનું કામ સોંપવું એમના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરવા સમાન છે. આકરા તાપમાં કામ કરવાથી તેમના જીવને પણ જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. જેથી આવા વયસ્ક અને નિવૃત્તિની નજીક પહોંચેલા શિક્ષકોને આ કપરી કામગીરીમાંથી સદંતર બાકાત રાખવા જોઈએ તેવી પ્રબળ માંગ કરાઈ છે.

ત્રીજો મુદ્દો 'ડ્રોપ આઉટ' બાળકોના સર્વેને લગતો છે. તંત્ર દ્વારા શિક્ષકોને એવો આદેશ કરાયો છે કે ધોરણ ૯ અને ૧૦ પછી જેમણે અભ્યાસ છોડી દીધો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને ઘરે ઘરે જઈને શોધવા. ત્યારબાદ તેઓ હાલમાં શું કરી રહ્યા છે, પરણિત છે કે અપર્ણિત, કયા વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે, તે તમામ વિગતો એકત્ર કરવી.

સંઘના પ્રમુખ સુધીરભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આકરી ગરમીમાં ઘરે ઘરે ફરીને આ પ્રકારનો સર્વે કરવો અતિશય મુશ્કેલ છે. આના વિકલ્પ રૂપે, જ્યારે જૂન મહિનામાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થાય, ત્યારે શાળાના સમય (સવારે 11 થી સાંજે 5) સિવાયના ઠંડકના સમયમાં આ કામગીરી કરવામાં આવે તો શિક્ષકોને રાહત રહે અને કામગીરી પણ સુચારુ રૂપે થઈ શકે.

