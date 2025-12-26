છોટા ઉદેપુરમાં વીર બાલ દિવસની ઉજવણી ભુલાઈ? શિક્ષકો રજા પર ઉતરતા શાળાઓમાં ખંભાતી તાળા લાગ્યા
છોટા ઉદેપુરમાં 50 જેટલી શાળાના શિક્ષકો 26 ડિસેમ્બરે રજા પર ઉતરી જતા મિની વેકેશન જેવો માહોલ
Published : December 26, 2025 at 11:03 PM IST
છોટા ઉદેપુર: ભારતમાં દર વર્ષે 26 ડિસેમ્બરે વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વગર તહેવારે શિક્ષકો રજા પર ઉતરતા શાળાઓને ખંભાતી તાળા લાગ્યા હતા. ચાર દિવસનું મિની વેકેશન મળતા વીર બાલ દિવસની ઉજવણી પણ ભુલાઇ હતી.
છોટા ઉદેપુરની શાળાઓમાં ચાર દિવસનું મિની વેકેશન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં ભારત સરકારે 26 ડિસેમ્બરે વીર બાલ દિવસને રાષ્ટ્રીય દિવસ જાહેર કરેલ છે. 9 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ ગુરુ ગોવિંદ સિંહજીના પ્રકાશવર્ષના અવસરે વડાપ્રધાન મોદીએ જાહેરાત કરી હતી કે 26 ડિસેમ્બરે શીખગુરૂ ગોવિંદ સિંહજીના પુત્રો સાહિબજાદા બાબા જોરાવર સિંહ અને બાબા ફતેહ સિંહજીની સહાદતની યાદમાં વીર બાલ દિવસ ઉજવવામાં આવશે. વીર બાલ દિવસ નિમિત્તે સ્કૂલ-કોલેજમાં મહત્ત્વ સમજાવવામાં આવે છે. જોકે, છોટા ઉદેપુરમાં 50 જેટલી શાળાના શિક્ષકો 26 ડિસેમ્બરે રજા પર ઉતરી જતા આ દિવસની ઉજવણી કરવાનું ભુલાઇ ગયું હતું.
25 ડિસેમ્બરે નાતાલ, 26 ડિસેમ્બરે પડતર દિવસ, 27 ડિસેમ્બરે શનિવાર અને 28 ડિસેમ્બરે રવિવાર આવતો હોવાથી શિક્ષકોએ પહેલાથી જ રજા રિપોર્ટ મુકી દીધો હતો જેને કારણે છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મિની વેકેશન જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
વીર બાલ દિવસનો શું છે ઇતિહાસ?
વીર બાલ દીવસની ઉજવણીની શરૂઆત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ 26 ડિસેમ્બર 2022થી કરવામાં આવે છે. 1704માં મોગલ સેનાએ આનંદપુર શહીદ કિલા ગામે હુમલો કર્યો હતો. ગુરુ ગોવિંદસિંહ કિલ્લો છોડી દઈ નદી કિનારે પહોંચ્યા હતાં, જ્યાં તેમનો પરિવાર છૂટો પડી ગયો હતો. ગુરુ ગોવિંદસિંહના બે પુત્રો બાબા અજિતસિંહ અને ફતેસિંહ સેનાના હાથે ઝડપાયા હતાં, વજીર સામે રજુ કરતા તેમને ઇસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું, પરંતું તેવો ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતાં, જેથી આ બંને રાજકુમારોને દીવાલમાં ચણી દીધા. તેમના આ શહાદતના દીવસને આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.
