ભરૂચ: આમોદના ઇખરમાં ધોરણ-2ના વિદ્યાર્થીને માર મારનાર શિક્ષક સસ્પેન્ડ, શિક્ષણ વિભાગે કરી કાર્યવાહી
ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ તાલુકાના ઇખરમાં આવેલી કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા પાઇપ વડે માર માર્યાના આક્ષેપથી ચકચાર મચી છે.
Published : September 2, 2026 at 7:40 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ તાલુકાના ઇખરમાં આવેલી કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા પાઇપ વડે માર માર્યાના આક્ષેપથી ચકચાર મચી છે. વિદ્યાર્થી અને તેની માતાએ શિક્ષક મુબારકભાઈ સામે માર માર્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે. મામલો સામે આવ્યા બાદ શિક્ષણ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને માર મારતા કાર્યવાહી
મળતી માહિતી મુજબ, ઇખર ગામની કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી સાથે મારપીટની ઘટના બની હતી. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા પાઇપ વડે માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ પરિવારજનોને થતાં વાલીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
વિદ્યાર્થીના જણાવ્યા મુજબ, શિક્ષક મુબારકભાઈએ તેને પાઇપ વડે માર માર્યો હતો. ઘટનાને પગલે બાળક અને પરિવાર દ્વારા સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આક્ષેપ સામે આવ્યા બાદ શાળાના શિક્ષક સામે શિક્ષણ વિભાગનું ધ્યાન દોરાયું હતું.
વિદ્યાર્થીની માતાએ પણ શિક્ષક સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. માતાના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પુત્ર સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાને પગલે તેમણે જવાબદાર શિક્ષક સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. શાળામાં અભ્યાસ કરતા નાના બાળક સાથે આ પ્રકારની ઘટના બને તે અંગે પરિવાર દ્વારા ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
મામલો શિક્ષણ વિભાગના ધ્યાન પર આવ્યા બાદ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ભરૂચ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા શિક્ષક મુબારકભાઈને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
શિક્ષક સામેની કાર્યવાહી બાદ હવે સમગ્ર મામલે વિભાગીય સ્તરે તપાસ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. વિદ્યાર્થી સાથે ખરેખર કઈ પરિસ્થિતિમાં મારપીટ થઈ અને તેમાં શિક્ષકની ભૂમિકા કેટલી હતી તે તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
નાના બાળકોના શિક્ષણ અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી આ ઘટનાએ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથેના વર્તન અંગે પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે. વાલીઓની માંગ છે કે સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે અને જો આક્ષેપો સાચા સાબિત થાય તો જવાબદાર સામે નિયમ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
હાલ શિક્ષક મુબારકભાઈને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવાતા શિક્ષણ વિભાગે પ્રથમ તબક્કાની કાર્યવાહી કરી છે. હવે તપાસમાં શું હકીકત સામે આવે છે અને આગળની કાર્યવાહી શું થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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