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શિક્ષિકાને લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યું, અંગત પળોના ફોટા વીડિયો વાયરલ કર્યા; પોલીસે વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી

શિક્ષિકાએ પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, ધ્રુવલ તેને વાઇફની જેમ ટ્રીટ કરતો હતો.

આરોપી ધ્રુવલ દેસાઈ
આરોપી ધ્રુવલ દેસાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 7:09 PM IST

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રાજકોટ: ગાંધીગ્રામ પોલીસે વોન્ટેડ આરોપી ધ્રુવલ દેસાઈ (જામકંડોરણા)ની ધરપકડ કરી છે. આરોપી પર પોતાની પૂર્વ શિક્ષિકાને લગ્નની લાલચ આપી દોઢ વર્ષ સુધી વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવા, રૂ.૭ લાખની લૂંટ અને અંગત ફોટા-વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવાના આરોપ છે.

ફરિયાદ અનુસાર, આરોપી ધ્રુવલ દેસાઈએ વર્ષ ૨૦૧૨માં ધોરણ ૧૦માં અભ્યાસ કરતી વખતે જે શિક્ષિકા પાસેથી ભણ્યો હતો, તે જ શિક્ષિકા સાથે ૧૨ વર્ષ બાદ ફેસબુક દ્વારા સંપર્ક કર્યો હતો. શિક્ષિકા ડિવોર્સી હોવાની જાણ થતાં તેણે જૂન ૨૦૨૪થી તેની સાથે સંબંધ વધાર્યા અને લગ્નનું વચન આપીને દોઢ વર્ષ સુધી વારંવાર શારીરિક શોષણ કર્યું હતું.

રાજકોટ એસીપી આર.એસ. બારીઆ (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષિકાએ પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, ધ્રુવલ તેને વાઇફની જેમ ટ્રીટ કરતો હતો. તેણે તેને આખા ગુજરાત, ચારધામ યાત્રા અને ૧૦ દિવસની થાઇલેન્ડ ટ્રિપ પણ કરાવી હતી. દરરોજ સવાર, બપોર અને સાંજે તેના ઘરે આવતો હતો. માર્ચ ૨૦૨૫માં ધ્રુવલે બીજી યુવતી સાથે સગાઈ કરી લીધી હતી, તેમ છતાં તેણે શિક્ષિકાને આ વાત છુપાવી રાખી અને લગ્નની આશા બતાવીને સંબંધ જારી રાખ્યા હતા.

બાદમાં ધ્રુવલે શિક્ષિકા પાસેથી રૂ.૭ લાખની મોટી રકમ પડાવી લીધા બાદ લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. જ્યારે શિક્ષિકાએ વિરોધ કર્યો ત્યારે તેણે અંગત પળોના ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરી દીધા હતા. આ બનાવને લઈને બે અલગ-અલગ ફરિયાદો નોંધાઈ હતી.

આરોપીએ વારાણસીમાં ફિનાઈલ પીને આપઘાતનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. અઢી મહિનાથી ફરાર ચાલતા ધ્રુવલ દેસાઈને જામકંડોરણા આવતા ગાંધીગ્રામ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.

રાજકોટ એસીપી આર.એસ. બારીઆએ જણાવ્યું કે, માર્ચ મહિનામાં નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને કેસમાં કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ કેસમાં પોલીસે આરોપી સામે આઈપીસીની સંબંધિત કલમો તેમજ પોક્સો અને આઈટી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

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