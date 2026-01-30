અમરેલી: શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને નિર્દયતાથી માર્યો, હોસ્પિટલમાં દાખલ
ક્લાસરૂમમાં અવાજ કરવા જેવી બાબતે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વાળ પકડી માર્યો હોવાનો વાલીઓનો આક્ષેપ છે
Published : January 30, 2026 at 8:21 PM IST
અમરેલી: શહેરની ઓક્સફર્ડ સ્કૂલમાં શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થી પર હિંસા કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપની ઘટના સામે આવી છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, શાળાના શિક્ષક યુનુસ ચૌહાણે ધોરણ 10માં એક વિદ્યાર્થીને ક્લાસરૂમ સામાન્ય બાબતે વધારે માર મારતા તેને ગળા તથા પીઠના ભાગે ઈજા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરિવારજનોએ વિદ્યાર્થીને સામાન્ય અવાજ કરવા જેવી નાની બાબતને લઈને શિક્ષકે મૂંઢમાર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.
પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, શિક્ષકની મારપીટ બાદ વિદ્યાર્થીને શરીરમાં તીવ્ર દુ:ખાવો થયો હતો તેમજ કાનના ભાગે ઈજાઓ થવાથી તાત્કાલિક સારવાર માટે તેને અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હાલ વિદ્યાર્થીની સારવાર ચાલી રહી છે અને તબીબો દ્વારા જરૂરી તપાસ કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે.
ઘટનાને લઈ વિદ્યાર્થીના વાલી દ્વારા શાળા સંચાલન સામે કડક રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. વાલીઓએ શાળામાં લગાવવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરાની ફૂટેજ તપાસવાની માંગ કરી છે તેમજ દોષિત શિક્ષક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવી છે. વાલીનું કહેવું છે કે, શાળામાં શિસ્તના નામે વિદ્યાર્થીઓ પર હિંસા કરવી કોઈપણ રીતે સ્વીકાર્ય નથી અને આવી ઘટનાઓ પર તાત્કાલિક રોક લગાવવી જરૂરી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાની જિલ્લા શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા નોંધ લેવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી એમ બી ગોહિલે જણાવ્યું કે, ઓક્સફર્ડ સ્કૂલના સંચાલકને નોટિસ પાઠવી છૅ અને સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ હાથ ધરવાની સૂચના આપી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જો શિક્ષકની ભૂલ સાબિત થશે તો તેની સામે કાયદેસરની અને વિભાગીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
