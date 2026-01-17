દારૂડિયાઓને સબક શીખવાડવા ગામ વચ્ચે બનાવાશે 'પાંજરું', મહેસાણાના પાંછા ગામે લીધા વ્યસન મુક્તિના શપથ
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હવે લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે અને સામાજિક દૂષણો સામે લડવા માટે કડક પગલાં લઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં મહેસાણાના પાંછા ગામે એક એવી ઘટના બની છે જે સમગ્ર જિલ્લામાં અને કદાચ રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. પાંછા ગામના જાગૃત નાગરિકો, સરપંચ અને યુવાનોએ ભેગા મળીને ગામને દારૂના દૂષણમાંથી મુક્ત કરવા માટે એક ક્રાંતિકારી અને કડક નિર્ણય લીધો છે.
રાત્રે યોજાઈ ગ્રામસભા, લેવાયો ઐતિહાસિક નિર્ણય
પાંછા ગામમાં દારૂ અને અન્ય વ્યસનોનું પ્રમાણ ન વધે અને ગામનું યુવાધન ગેરમાર્ગે ન દોરાય તે હેતુથી ગામના સરપંચ અને સભ્યો દ્વારા રાત્રે એક વિશેષ ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભામાં ગામના તમામ સમાજના આગેવાનો, વડીલો અને મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સભાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગામમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી અને વ્યસન મુક્તિનો હતો.
દારૂડિયાઓ માટે ગામમાં બનાવાશે 'પાંજરું'
સામાન્ય રીતે દારૂબંધી માટે પોલીસ કાર્યવાહી કરતી હોય છે, પરંતુ પાંછા ગામે સામાજિક બહિષ્કાર અને શરમજનક સ્થિતિ ઊભી કરીને સુધારાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. ગ્રામ આગેવાનોએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, ગામમાં જો કોઈ પણ વ્યક્તિ, પછી તે યુવાન હોય કે વડીલ, જો દારૂ પીધેલી હાલતમાં પકડાશે અથવા દારૂનું સેવન કરતો જણાશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સૌથી ચોંકાવનારી અને અસરકારક બાબત એ છે કે, ગામલોકોએ નક્કી કર્યું છે કે ગામમાં એક 'પાંજરું' બનાવવામાં આવશે. જે પણ વ્યક્તિ દારૂ પીને ફરતો કે ધાંધલ-ધમાલ કરતો પકડાશે, તેને જાહેરમાં આ પાંજરામાં પૂરવામાં આવશે. આ પગલાં પાછળનો હેતુ એ છે કે જ્યારે વ્યક્તિને જાહેરમાં પાંજરામાં પૂરવામાં આવે, ત્યારે તેને સમાજ વચ્ચે શરમ અનુભવાય અને તે ફરીવાર આવું કૃત્ય કરતા અચકાય.
એક અવાજે ગામનો નિર્ધાર: 'વ્યસન મુક્ત પાંછા'
વીડિયોમાં ગ્રામ આગેવાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "બધા જ ગામલોકોએ એક જ અવાજે સંપૂર્ણ ગામ વ્યસન મુક્ત બને તે દિશામાં પગલાં ભરવા માટે બાંહેધરી આપી છે." ગામના વડીલોનું માનવું છે કે આ નિર્ણયથી આવનારી પેઢી બરબાદ થતી અટકશે. ગામમાં દારૂબંધી માટે આજથી જ કડક અમલ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને દરેક ગ્રામજન આમાં સહકાર આપવા માટે તૈયાર છે.
આ નિર્ણય માત્ર પાંછા ગામ માટે જ નહીં પરંતુ આસપાસના અન્ય ગામો માટે પણ એક ઉદાહરણરૂપ કિસ્સો બન્યો છે. જ્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સાથે લોકજાગૃતિ અને સામાજિક દબાણ ભળે છે, ત્યારે દારૂ જેવા દૂષણને જડમૂળથી ઉખેડી શકાય છે તે પાંછા ગામે સાબિત કરવાની પહેલ કરી છે.
