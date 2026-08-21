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દુકાનદારે મફત ચા ન આપી તો પોલીસે ઢોર માર માર્યો! 10 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધાનો આક્ષેપ, સુરત પોલીસ સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી

અરજદારનો આક્ષેપ છે કે, પોલીસ કર્મચારીઓને મફતમાં ચા આપવાની ના પાડતા તેની સાથે હેરાનગતિ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો

અરજદારનો આક્ષેપ છે કે, પોલીસ કર્મચારીઓને મફતમાં ચા આપવાની ના પાડતા તેની સાથે હેરાનગતિ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો
અરજદારનો આક્ષેપ છે કે, પોલીસ કર્મચારીઓને મફતમાં ચા આપવાની ના પાડતા તેની સાથે હેરાનગતિ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 6:00 PM IST

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અમદાવાદ: સુરત પોલીસને લઈને વધુ એક વિવાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ચાની દુકાન ચલાવતા એક દુકાનદારે પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો સાથે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. અરજદારનો આક્ષેપ છે કે, પોલીસ કર્મચારીઓને મફતમાં ચા આપવાની ના પાડતા તેની સાથે હેરાનગતિ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો.

અરજદારના જણાવ્યા મુજબ પોલીસ કર્મચારીઓએ અભદ્ર ગાળો આપી માર માર્યો હતો. એટલું જ નહીં, દુકાનમાં રહેલા આશરે 10 હજાર રૂપિયા પણ પોલીસ કર્મચારીઓ લઈ ગયા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ ઉપલબ્ધ હોવાનો દાવો પણ અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. અરજદારનો વધુ આક્ષેપ છે કે સમગ્ર મામલે સુરત પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે, પોલીસ કમિશનરે લિંબાયત પોલીસને જ તપાસ સોંપી હતી. અરજદારનો દાવો છે કે જે પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે, તેમની જ પોલીસ દ્વારા તપાસ સોંપવામાં આવતા તેમને ન્યાય મળ્યો નથી.

શું હતી સમગ્ર ઘટના

અરજદારના વકીલ દીપેશ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના 13 જુલાઈના રોજ બની હતી અને ઘટનાને એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી નથી. પોલીસની કથિત હેરાનગતિના કારણે દુકાનદાર ડરના માહોલમાં સુરત છોડીને ઉત્તર પ્રદેશ જતા રહ્યા હોવાનો પણ અરજદારનો આક્ષેપ છે. આ મામલે જવાબદાર પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સામે એફઆઈઆર નોંધવા તેમજ સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ દીપેશ સોનીએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી.

અરજીની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુરત પોલીસ કમિશનર, ડીસીપી ઝોન-2 સહિતના સંબંધિત પક્ષકારોને નોટિસ ઈશ્યૂ કરી છે અને સમગ્ર મામલે જવાબ માંગ્યો છે. હવે આ કેસમાં 30 સપ્ટેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. જોકે, પોલીસ સામે કરવામાં આવેલા આ તમામ આક્ષેપો અરજદારની રજૂઆત પર આધારિત છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ તરફથી હાઈકોર્ટમાં શું જવાબ રજૂ કરવામાં આવે છે અને તપાસમાં હકીકત શું સામે આવે છે તે આગામી સુનાવણીમાં સ્પષ્ટ થશે.

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