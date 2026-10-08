નવરાત્રિમાં અમરેલીના તબલા-મંજીરા અને ઢોલકની દુબઇ, અમેરિકા, કેનેડામાં પણ માંગ
ગરબાના તાલ માટે વાદ્યોની ખરીદીમાં તેજી, અમરેલીમાં તબલા લેવા પડાપડી; મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાંથી પણ ઓર્ડર
Published : October 8, 2026 at 5:36 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં નવરાત્રિ પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે શહેરથી લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારો સુધી ગરબા-રાસની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. નવરાત્રિની રાત્રે ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓ ઝૂમવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ ગરબાના સંગીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા તબલા, ઢોલક, ઢોલ-નગારા અને મંજીરા સહિતના પરંપરાગત વાદ્યોની ખરીદીમાં પણ નોંધપાત્ર તેજી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરી હાલ ડીજે નો સમય છે પરંતુ લોકો પરમપરાગત ભાતીગળ રીતે ગરબા રમી માતાજીની ભક્તિ કરી રહ્યા છે .
અમરેલી શહેરમાં તબલા, ઢોલ-નગારા અને અન્ય વાદ્યોનું વેચાણ કરતી દુકાનો પર હાલ ગ્રાહકોની અવરજવર વધી છે. ખાસ કરીને નવરાત્રિના રાસ-ગરબા માટે તબલા અને મંજીરા ખરીદવા લોકો ઉમટી રહ્યા છે. શહેર ઉપરાંત અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો પોતાના રાસ મંડળો અને ગરબા આયોજનો માટે વાદ્યોની ખરીદી કરવા પહોંચી રહ્યા છે.
અમરેલીમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન રાસ મંડળીઓ દ્વારા માતાજીની આરતી અને પૂજા બાદ ઢોલ, નગારા, તબલા તથા મંજીરાના તાલે રાસ-ગરબા રમવાની વર્ષો જૂની પરંપરા છે. આ પરંપરાને કારણે નવરાત્રિ નજીક આવતાં દર વર્ષે વાદ્યોની માંગમાં વધારો થાય છે. આ વર્ષે પણ નવરાત્રી નજીક આવતા તબલા અને અન્ય વાદ્યોની ઘરાકી વધતાં વેપારીઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક બજાર ઉપરાંત અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ માંગ
અમરેલીમાં ઉપલબ્ધ તબલા-વાદ્યોની માંગ માત્ર અમરેલી શહેર કે જિલ્લામાં જ સીમિત રહી નથી. મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાંથી પણ તબલા સહિતના વાદ્યો માટે ઓર્ડર મળી રહ્યા હોવાનું વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે. જેના કારણે સ્થાનિક બજાર સાથે અન્ય રાજ્યોમાં પણ અમરેલીના વાદ્યો પહોંચતા થયા છે.
નવરાત્રિના દિવસો નજીક આવતા રાસ મંડળીઓ દ્વારા અગાઉથી વાદ્યોની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. ક્યાંક જૂના વાદ્યોને રિપેર કરાવી તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે તો ક્યાંક નવા તબલા, ઢોલક અને મંજીરા ખરીદવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં યોજાતા પરંપરાગત ગરબા કાર્યક્રમો માટે વાદ્યોની માંગમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ડીજેના સમયમાં પણ લોકોને પરંપરાગત રીતે ગરબા રમવા વધુ પસંદ છે જેથી તબલા મંજીરા લેવામાં ખૂબ ઘરાગી જામી છે તબલા બનાવનાર કમલેશભાઈ જણાવે છે કે બીજો હોવા છતાં અમના આડા ધંધામાં કોઈ ફેર પડ્યો નથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તબલા અને મંજીરાથી જ હાલ ગરબા રમાય છે લોકો સ્તુતિ ગાય છે રાસ રમે છે.
ખેલૈયાઓ ગરબા માટે તૈયાર, વાદ્ય બજારમાં પણ રોનક
એક તરફ નવરાત્રિની રાત્રે માતાજીના ગરબા રમવા માટે ખેલૈયાઓ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે, તો બીજી તરફ ગરબાના તાલને જીવંત રાખનારા વાદ્ય કલાકારો અને રાસ મંડળીઓ પણ પોતાના વાદ્યો તૈયાર કરવામાં લાગી છે. નવરાત્રિ જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ તબલા, મંજીરા, ઢોલક અને ઢોલ-નગારાની ખરીદીમાં વધુ તેજી આવવાની શક્યતા છે.
આમ, નવરાત્રિ પર્વની શરૂઆત પહેલાં જ અમરેલીના વાદ્ય બજારમાં રોનક જોવા મળી રહી છે અને ગરબાના તાલ સાથે તબલા-મંજીરાના સૂર પણ ગુંજવા લાગ્યા છે.